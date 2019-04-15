Спущена на воду первая подводная лодка индонезийской постройки

11 апреля 2019 года на индонезийском государственном судостроительном предприятии РТ PAL в Сурабае после неоднократных отсрочек состоялся спуск на воду первой построенной в Индонезии дизель-электрической подводной лодки Alugoro (бортовой номер "405"). ‏Строительство лодки ведется РТ PAL для ВМС Индонезии при содействии южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) по ее проекту DSME1400 (модифицированный германский проект 209/1200). На церемонии спуска лодки присутствовали министр обороны Индонезии Рямисард Рьякуду и начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Сиви Сукма Аджи.

Спущенная на воду на индонезийском государственном судостроительном предприятии РТ PAL первая построенная в Индонезии дизель-электрическая подводная лодка Alugoro (бортовой номер "405"). Строительство велось южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) по ее проекту DSME1400 (модифицированный германский проект 209/1200). Сурабая, 11.04.2019 (с) Antara

20 декабря 2011 года по результатам международного тендера корпорация DSME подписала контракт стоимостью 1,1 млрд. долл. на строительство для индонезийского флота трех подводных лодок проекта DSME1400 - модифицированного германского проекта 209/1200, по которому она строила для ВМС Южной Кореи в 1980-1990-е годы подводные лодки типа Chang Bogo, и на который имеет лицензионные права. Проект DSME1400 (также обозначается как DSME209) представляет собой модернизацию лицензионного проекта 209/1200 примерно до уровня лодок проекта 209/1400, с соответственно увеличенными длиной (до 61,2 м) и водоизмещением (полное подводное 1400 тонн), по нему строились последние две южнокорейские лодки типа Chang Bogo. Согласно условиям контракта, первые две лодки для Индонезии должны были быть построены на DSME со сдачей в 2016-2017 годах, а третья должна была сооружаться (фактически собираться из секций) при содействии и технической помощи южнокорейской стороны на модернизируемом индонезийском государственном судостроительном предприятии РТ РAL в Сурабае c плановым окончанием в 2018 году.

Индонезийский контракт стал первым прорывом южнокорейской судостроительной промышленности на мировой рынок подводного кораблестроения. Примечательно, что в данном случае южнокорейцы обошли не только российское предложение постройки двух подводных лодок проекта 636 (в том числе в счет российского кредита), но и предложение самого первоначального строителя лодок проекта 209/1200 - германской компании Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), действовавшей в индонезийском тендере в партнерстве с турецкими верфями.

Головная подводная лодка для Индонезии Nagapasa (бортовой номер "403") была начата постройкой на предприятии DSME в Окпо 3 декабря 2013 года, а церемония официальной закладки состоялась 9 апреля 2015 года. Церемония спуска Nagapasa на воду состоялась 24 марта 2016 года. Заводские ходовые испытания были начаты в июле 2016 года, но затянулись, потребовав устранения ряда дефектов (в частности, был выявлен недобор скорости полного хода под водой), в результате передача лодки Nagapasa ВМС Индонезии была произведена только 2 августа 2017 года с опозданием примерно на девять месяцев по отношению к контрактному сроку. Лодка прибыла в Индонезию 28 августа 2017 года.

Вторая лодка Ardadedali (бортовой номер "404") была начата постройкой на предприятии DSME в в Окпо в 2014 году, спущена на воду 24 октября 2016 года и передана ВМС Индонезии 25 апреля 2018 года, прибыв в Индонезию в июне 2018 года.

Что касается постройки третьей подводной лодки Alugoro (бортовой номер "405") по контракту 2011 года на индонезийском предприятии РТ РAL в Сурабае, то оно было начато только в 2016 году, и велось относительно невысокими темпами, хотя 80 % стоимости лодки импортируется. Спуск лодки на воду был первоначально намечен на октябрь 2018 года, но неоднократно переносился. Уже намеченная на 28 февраля 2019 года церемония спуска также была перенесена. Сейчас официально ввод Alugoro в строй планируется не ранее 2021 года.

При этом ВМС Индонезии вынашивают планы продолжения строительства лодок этого проекта в Сурабае. В начале апреля президент PT PAL Будиман Салех заявил, что его предприятие планирует построить еще девять лодок проекта DSME1400, и что в настоящее время завершаются переговоры с DSME о заключении контракта на строительства первых трех этих лодок. Их постройку планируется реализовать в течении 77 месяцев с момента заключения контракта.

ВМС Индонезии располагают также двумя подводными лодками оригинальной германской постройки проекта 209/1300 Chakra (бортовой номер "401") и Nanggala (бортовой номер "402"), введенными в строй в 1981 году. Обе эти лодки в 2009-2012 годах прошли средний ремонт на той же DSME в Южной Корее.

Спущенная на воду на индонезийском государственном судостроительном предприятии РТ PAL первая построенная в Индонезии дизель-электрическая подводная лодка Alugoro (бортовой номер "405"). Строительство велось южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) по ее проекту DSME1400 (модифицированный германский проект 209/1200). Сурабая, 11.04.2019 (с) Antara

Спущенная на воду на индонезийском государственном судостроительном предприятии РТ PAL первая построенная в Индонезии дизель-электрическая подводная лодка Alugoro (бортовой номер "405"). Строительство велось южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) по ее проекту DSME1400 (модифицированный германский проект 209/1200). Сурабая, 11.04.2019 (с) www.tribunnews.com

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