Компания PT PAL Indonesia завершила первый этап испытаний НАПЛ "Тип-209/1400"

ЦАМТО, 19 ноября. Индонезийская государственная компания PT PAL Indonesia объявила о завершении первого этапа испытаний первой самостоятельно построенной НАПЛ класса "Нагапаса" ("Тип-209/1400").

По информации Kumparan.com, испытания НАПЛ "Алугоро" предусматривали проверку балансировки НАПЛ на поверхности и под водой при погружении на 15-18 м.

После проведения еще нескольких этапов предварительной проверки, планируется приступить к ходовым испытаниям НАПЛ в открытом море.

Как ранее сообщал ЦАМТО, ВМС Индонезии 20 декабря 2011 года заключили с южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering контракт стоимостью 1,3 трлн. вон (1,1 млрд. долл.) на поставку трех подводных лодок, выполненных на базе немецкого проекта "Тип-209/1400" класса "Чанг Бого". Соглашение предусматривало строительство первых двух НАПЛ на предприятии DSME в Южной Корее, а третьей подлодки – на верфи PT PAL в Сурабайе (Индонезия) с использованием построенных в Республике Корея блоков после передачи необходимых технологий.

Церемония передачи ВМС Индонезии первой НАПЛ серии, (403) "Нагапаса", состоялась на предприятии DSME в Окпо (о.Кодже) 2 августа 2017 года. Спуск на воду второй НАПЛ серии, (404) "Ардадедали", состоялся 24 октября 2016 года. Подлодка была передана ВМС Индонезии на предприятии в Окпо 25 апреля 2018 года. Длительное время откладывавшаяся церемония спуска на воду третьей субмарины, (405) "Алугоро", состоялась 11 апреля 2019 года.

Передача третьей НАПЛ ВМС Индонезии должна была состояться до конца 2019 года, а начальная готовность всех трех подлодок к боевому применению была запланирована на 2020 год. Очевидно, что данные сроки не будут выдержаны.

12 апреля 2019 года DSME сообщила о подписании контракта на поставку второй партии из трех НАПЛ класса "Тип-209/1400" для ВМС Индонезии. Стоимость контракта составляет 1,162 трлн. вон (1,02 млрд. долл.). Продажа будет поддержана кредитным соглашением.

Длина НАПЛ класса "Нагапаса" составляет 61,3 м, ширина – 6,25 м, надводное/подводное водоизмещение – 1280/1400 т, экипаж – 40 человек (включая 5 офицеров). НАПЛ оснащена четырьмя дизельными двигателями MTU 12V493 и развивает максимальную скорость 21,5 узла в подводном положении и 11 узлов в надводном, дальность плавания в надводном положении – около 10000 морских миль на скорости 10 узлов.

Платформа оснащена комплектом гидроакустических систем Wartsila ELAC KaleidoScope, сигналы от которых поступают на процессор той же компании для использования в навигационных и боевых системах подлодки. Вооружение субмарин составляют восемь 533-мм торпедных аппаратов, позволяющих выполнять пуск торпед, мин и ракет (известно, что Джакарта проявила интерес к приобретению тяжелых торпед "Блэк Шарк" для оснащения всех подлодок класса "Нагапаса").