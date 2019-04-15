China.com (Китай): российские корабли плавают в шторм. Какие шаги предпринимает боевой народ, чтобы реабилитироваться в глазах западных СМИ

«Франс Пресс» опубликовало статью с безосновательной критикой российского ВМФ. Китайский военный обозреватель Шао Гуансинь совсем не согласен с нападками западных коллег. «Чтобы сохранить высокомерную позицию, многие западные СМИ не могут позволить себе освещать реальные темпы наращивания российского флота. Но когда ВМФ России достигнет уровня советского величия, то будет уже поздно».

Несчастный российский военно-морской флот был вновь осмеян западными СМИ. Недавно агентство "Франс Пресс" опубликовало статью под названием "Российские корабли плавают в шторм", где говорилось, что несмотря на объявление все новых морских проектов, ВМФ борется за правительственные гранты для устаревших судостроительных верфей и отсрочки по выполнению заказов. Модернизация и развитие российского флота идет с трудом. Описывая современное состояние ВМФ России, агентство даже ссылается на шутку военного обозревателя Александра Гольца: министр обороны России Сергей Шойгу как-то говорил "за последние шесть лет во флоте появилось 120 новых кораблей", получается, он и спасательные шлюпки посчитал.

Если это так, то смеяться над российским флотом дело несложное! Состояние ВМФ в современной России сильно отличается от СССР, и все же при сравнении советского или любого современного сильного флота с российским не удастся избежать некоторой несправедливости. После распада СССР российская экономика серьезно сдала назад, из-за чего на флоте начался настоящий бардак. Богачи вели расточительный образ жизни, бедняки жили в соответствии с действительностью. СССР тогда можно было назвать воинственным государством, а стратегия развития современного российского флота претерпевает печальные изменения. Борьба за мировое господство была приостановлена, уклон был сделан на стратегию "регионального сдерживания" ограниченными силами. Таким образом имеющееся вооружение применяется против находящегося за пределами страны противника. Это не гонка вооружений с США и другими странами с сильным флотом, это надежное окапывание на своих позициях. Таким образом нам предоставляется возможность ознакомиться с военными кораблями, которые уже имеются или находятся в процессе построения.

В статье "Российские корабли плавают в шторм" агентство "Франс Пресс" рассказало о медленных темпах строительства новых кораблей ВМФ России. На восстановление подводной лодки "Комсомольск-на-Амуре" было потрачено десять лет, на строительство большого десантного корабля "Иван Грен" - 14 лет, катастрофически долго строился фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Его передали ВМФ в июле 2018 года, спустя 12 лет с начала строительства. Изначально планировалось построить восемь таких же фрегатов, но ряды российского флота пополнил только один. Промедление со строительством первого корабля было воспринято агентством "Франс Пресс" как знак, что последующие корабли в рамках стратегии "регионального сдерживания" будут построены быстрее, возможно, даже сданы в эксплуатацию раньше намеченных сроков.

Строительство головного корабля проекта атомных подводных лодок стратегического назначения четвертого поколения "Борей" (955) "Юрий Долгорукий" началось в ноябре 1996 года, через 12 лет, в феврале 2008 года он был спущен на воду. Головной корабль модернизированного проекта "Борей" (955А) "Князь Владимир" строился с июля 2012 года и через пять лет, в ноябре 2017 года, был спущен на воду. В 2018 году у России было уже четыре атомные подводные лодки стратегического назначения проекта "Борей".

Строительство большого десантного корабля "Иван Грен" проекта 11711 началось в декабре 2004 года, в 2012 году он был спущен на воду, однако все испытания были завершены только в конце 2017 года и через 14 лет после начала строительства, в июне 2018, он поступил в распоряжение ВМФ. Укладка киля второго корабля серии - "Петр Моргунов" началась в ноябре 2015 года, и в конце 2018 года он был спущен на воду, а в этом году поступил на службу, спустя три года после начала строительства. Более того, по официальной информации, данный десантный корабль будет совершенствоваться и водоизмещение последующих кораблей проекта 11711М составит 8000 тонн.

В статье агентства "Франс Пресс" приведены и другие случаи ужасного промедления. На строительство головного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" стандартного водоизмещения в 4500 тонн ушло 12 лет. Однако на второй кораблю серии "Адмирал флота Советского Союза Исаков" ушло уже пять лет. Строительство началось в ноябре 2009 года, а в декабре 2014 года он уже был спущен на воду. Третий кораблю серии "Адмирал Головко" был построен в еще более короткие сроки. Работы начались в феврале 2012 года, и спустя четыре года в 2016 году он был спущен на воду. Есть уверенность, что последующие корабли будут строиться еще быстрее. К тому же, руководитель северной верфью планирует модернизировать корабли этого проекта до уровня 22350М. Помимо совершенствования корабельного вооружения, до 8000 тонн будет увеличено их водоизмещение.

Можно сказать, что унижение, которое потерпела современная Россия после противостояния СССР и США пошло ей на пользу. Однако, чтобы сохранить высокомерную позицию и превосходство, многие западные СМИ не могут позволить себе освещать реальный темпы наращивания российского флота. Но когда ВМФ России достигнет уровня советского величия, то будет уже поздно.

Шао Гуансинь

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