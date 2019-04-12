Nya Dagbladet (Швеция): НАТО — величайшая угроза миру во всем мире

Генсек Столтенберг пытается представить НАТО как мирную организацию. А может, все как раз наоборот? Когда Москва в 1991 году распустила Организацию Варшавского договора, НАТО следовало понять намек и тоже уйти в небытие. Однако вместо этого она продолжила расширяться за завесой антироссийской лжи, пишет Ханс Мюребру и на примерах доказывает, что НАТО — вовсе не мирный альянс.

Колонка Ханса Мюребру посвящена 70-летию НАТО. Вместо того чтобы развалиться вслед за Организацией Варшавского договора, под давлением могучего военно-промышленного комплекса НАТО превратилась в одну из величайших угроз миру во всем мире

Из дружелюбной, но оторванной от реальности статьи о праздновании 70-летнего юбилея НАТО мне улыбается ее генсек Йенс Столтенберг. А ведь до этого юбилея дело в принципе могло и не дойти: когда Москва в 1991 году распустила Организацию Варшавского договора (ОВД), НАДО следовало понять намек и последовать ее примеру. Однако вместо этого НАТО продолжила расширяться за завесой антироссийской лжи.

Россия хотела войти в европейское сообщество, но натовские ястребы ее не пустили. Для самого существования НАТО нужна некая враждебная сила - в противном случае военно-промышленный комплекс США окажется перед серьезными экономическими трудностями. Но раз Россия этой враждебной силой служить не захотела, пришлось мобилизовать западную прессу, чтобы вылепить образ врага. Дружелюбная по отношению к русским статья в крупных печатных органах - отнюдь не преступление, однако автор может смело ожидать, что его погонят с работы и затравят.

Но все это ускользнуло от внимания Столтенберга, который все еще пытается представить НАТО как мирную организацию. В статье он голословно обвиняет Россию в агрессии против Грузии и Украины. Я - любитель, но все равно берусь доказать, что все было с точностью до наоборот.

Содержание праздничной речи Столтенберга мне неведомо, но есть все основания припомнить историю НАТО. В 1945 году - а Советский Союз и союзники тогда еще были друзьями - США подготовили план бомбардировки 66 советских городов. Предполагалось, что на важнейшие города, включая Москву и Ленинград, обрушатся по шесть атомных бомб, а всего их потребуется 466 штук. 15 сентября доклад был передан генералу Лесли Гровсу (Leslie Growes), руководителю Манхэттенского проекта - ядерной программы США. У Советского Союза ядерное оружие появится лишь через несколько лет.

План, как известно, никогда не был реализован, но и отменен тоже не был. В 1956 году вышло новое издание, исправленное и дополненное. Теперь в прах предполагалось обратить уже 1,2 тысячи городов - от Восточного Берлина и дальше на восток. План разрабатывался в Вашингтоне - как раз там сейчас проходят торжества - но роль в нем отводилась всей НАТО: стратегические бомбардировщики B-52 должны были взлететь с натовских аэродромов в Европе.

"В соответствии с планом 1956 года против основных воздушных сил СССР, Китая и Восточной Европы должны были применяться водородные бомбы. Приоритет в деле "систематического уничтожения" ядерными бомбардировками отдавался крупным городам советского блока, включая Восточный Берлин". Уильям Бёрр (William Burr), США. Перечень целей для ядерных атак из 1200 городов советского блока "От Восточной Германии до Китая". Электронный информационный бюллетень архива Национальной безопасности № 538, декабрь 2015 года.

Если Столтенбергу неловко откровенно описывать психопатические черты своей организации, может, его больше устроит ее преступная деятельность.

Когда частное лицо плюет на законы своей страны, его считают преступником. Если государство игнорирует международные законы, это тоже преступление. Лучшая характеристика НАТО - это противозаконность. Главным образом это относится к ее ведущей нации - США: лишь со времен окончания Второй мировой они развязали 37 войн и военных операций, как правило, в обход международного права. Всего это кровопролитие унесло около 20 миллионов жизней. Бóльшая часть государств НАТО постоянно участвуют в различных войнах, которые сеют разруху и гибель. Нельзя не упомянуть Югославию, Ливию, Ирак и Сирию. В случае с Ливией мандат ООН действительно был - но появился он, лишь когда все попытки мирного решения провалились. А спустя всего два часа французские самолеты уже помчались бомбить ливийские цели. Еще через некоторое время к ним присоединились и шведские истребители.

Пока самое вооруженное государство в мире, у которого под началом дикая волчья стая из стран-членов НАТО, живет вне закона, оно представляет собой наибольшую угрозу для мира во всем мире. Сегодня американские и французские войска все еще незаконно действуют в Сирии и Ираке. Страны НАТО, до сих пор живущие на положении колониальных держав - например, Англия и Дания, - всегда могут рассчитывать на поддержку НАТО в конфликтах с местным населением. И список этот можно продолжать. Впрочем, Столтенбергу свою речь лучше не затягивать. Гости встречи захотят поскорее перейти к тостам. Но боже упаси чокаться шампанским - насколько я помню, Господь наш предпочитал желчь и уксус.

Ханс Мюребру - автор книг "НАТО - монстр на пути к катастрофе" и "Передайте детям вашим и об этом тоже". Пишет под псевдонимом.

Ханс Мюребру (Hans Myrebro)

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