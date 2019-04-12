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12.04.2019
Известия.ru

Рогозин рассказал о пользе анонимных звонков для "Роскосмоса"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что в компании стали чаще получать анонимные звонки об ошибках на производстве. Об этом он в четверг, 11 апреля, рассказал в интервью "Комсомольской правде".

По словам Рогозина, каждый такой звонок проверяется, а поступившие анонимные сообщения оказываются правдой.

Телефон доверия появился на сайте "Роскосмоса" в конце февраля. По нему сотрудники могут анонимно сообщить об ошибке на производстве.

"Мне говорили — Сергей Павлович Королев, например, поощрял тех, кто признавался в своих ошибках. Думаю, хорошо — в наших условиях, если я сейчас тоже деньгами буду поощрять тех, кто станет признаваться в своих ошибках, люди будут специально совершать ошибки, чтобы заполучить деньги… Поэтому мы сделали по-другому. Мы установили телефон доверия. Допустим, ты совершил ошибку, боишься, что она может привести к аварии, но не решаешься признаться. Набери номер и скажи об этом (...). Первые два месяца молчал. А теперь стали звонить", — отметил глава госкорпорации.

8 апреля Рогозин выступил с инициативой лишать премий на год специалистов "Роскосмоса", которые некачественно выполняют свою работу. Данное распоряжение входит в методику повышения качества работы, разработанную госкорпорацией и внедренную в пилотном режиме.

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