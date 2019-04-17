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17.04.2019
Lenta.ru

"Морской старт" перебазируют от США к России

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Плавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром "Морской старт".
Источник изображения: Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Причиной переброски называют отсутствие российско-украинских ракет семейства "Зенит", производство которых свернули в 2014 году, а также отказ Москвы предоставить Вашингтону техническую информацию по ракете "Союз-5 Light", которую планируется разработать для "Морского старта".

В апреле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что на базе перспективной одноразовой ракеты "Союз-5" планируется создание облегченного коммерческого многоразового носителя "Союз-5 Light".

В марте сообщалось, что российская компания S7 Space, владеющая плавучим космодромом Sea Launch ("Морской старт") приостановила действие контракта на производство 12 украинских ракет-носителей "Зенит 3SL".

Работа по созданию плавучего космодрома "Морской старт" началась в 1995 году. Учредителями одноименной компании стали Boeing, РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, а после реорганизации ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия". О том, что платформу выкупит дочерняя структура компании S7 Group, стало известно в сентябре 2016 года.

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Страны
Норвегия
Россия
США
Украина
Компании
Boeing
КБ "Южное"
НИИ Стали
Роскосмос
Энергия РКК
Южмаш
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Морской старт
Союз-5 РН
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