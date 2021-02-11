Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику

Как отметил глава госкорпорации, не стоит рассчитывать на честную конкуренцию

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин убежден, что российская ракетно-космическая отрасль сможет оказаться в выигрыше только в том случае, если создаст уникальную технику и не будет надеяться на честную конкуренцию.

"На самом деле надо делать свою работу, создавать уникальную ракетно-космическую технику с высочайшими конкурентными преимуществами и не тешить себя надеждой на справедливую конкуренцию. Тогда победим", - написал он во вторник в своем Telegram-канале.

В апреле 2020 года Рогозин, отвечая на вопрос о конкуренции со SpaceX, отметил, что за спиной компании стали мощные силы, в частности Пентагон, другие государственные заказчики. По его словам, для внутренних пусков в интересах государства они оплачивают пусковую кампанию по ценам в три-четыре раза дороже цены, предъявляемой на рынке.