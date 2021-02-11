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ТАСС

Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Как отметил глава госкорпорации, не стоит рассчитывать на честную конкуренцию

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин убежден, что российская ракетно-космическая отрасль сможет оказаться в выигрыше только в том случае, если создаст уникальную технику и не будет надеяться на честную конкуренцию.

"На самом деле надо делать свою работу, создавать уникальную ракетно-космическую технику с высочайшими конкурентными преимуществами и не тешить себя надеждой на справедливую конкуренцию. Тогда победим", - написал он во вторник в своем Telegram-канале.

В апреле 2020 года Рогозин, отвечая на вопрос о конкуренции со SpaceX, отметил, что за спиной компании стали мощные силы, в частности Пентагон, другие государственные заказчики. По его словам, для внутренних пусков в интересах государства они оплачивают пусковую кампанию по ценам в три-четыре раза дороже цены, предъявляемой на рынке.

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1 комментарий
№1
11.02.2021 02:36
США устроили Китаю микросхемный кердык, Российский ВПК тоже нуждается в современных микросхемах, но Москва решила не вступать в бессмысленное противостояние с лидером в этой области.
Россия нашла свой собственный оригинальный путь, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Москва сделала упор на развитие аналоговых технологий. От них отказались уже многие страны, назвав устаревшими. Однако это позволило России получить требуемый продукт и остаться независимой от западных патентов.
Аналоговые технологии уступают по эффективности передовым микросхемам. Их преимуществом является надежность конструкций. Главное, аналоговые технологии справляются с решением военных задач. Они позволили России избежать многих трудностей.
Пекину следует запомнить нестандартный способ России и применить его у себя, подчеркнули китайские эксперты. КНР должна также бросить все силы на создание альтернативных технологий, которые окажутся вне влияния Запада.
Ранее компания Shanghai Micro Electronic Equipment заявила о выпуске собственное оборудование для изготовления чипов без использования американских технологий. Сканер китайские и японские ученые собираются создать к концу 2021 года....
Источник: https://politexpert.net/229342 ...
Вот оборудование  нам тоже нужно для 3D печати первобытных чипов КА "Сфера" совместно с ДЗЗ и Глонасс, которые вечные и по весу подойдут для запусков многоразовыми РН "Крыло-СВ".
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