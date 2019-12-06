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США позволили России забрать обратно "Морской старт"

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Источник изображения: Фото: Daniel Ramirez / Wikimedia

Государственный департамент США и другие ведомства дали разрешение компании S7 Space перебазировать инфраструктуру плавучего космодрома "Морской старт" из Калифорнии на Дальний Восток, сообщает ТАСС.

"Переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт [Славянского судоремонтного завода] на Дальний Восток планируется в 2020 году", — заявили в компании.

В апреле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что на базе перспективной одноразовой ракеты "Союз-5" планируется создание облегченного коммерческого многоразового носителя "Союз-5 Light".

В марте сообщалось, что российская компания S7 Space, владеющая плавучим космодромом Sea Launch ("Морской старт") приостановила действие контракта на производство 12 украинских ракет-носителей "Зенит 3SL".

Работа по созданию "Морского старта" началась в 1995 году. Учредителями одноименной компании стали Boeing, ракетно-космическая корпорация "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (современный Aker Solutions), украинские конструкторское бюро "Южное" и завод "Южмаш". В 2009 году компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, а после реорганизации ведущую роль в проекте получила "Энергия". О том, что платформу выкупит дочерняя структура компании S7 Group, стало известно в 2016 году.

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