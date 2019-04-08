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08.04.2019
ТАСС

Источник: НПО Лавочкина будет предлагать лучшие условия решившим уволиться ценным кадрам

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Разгонный блок "Фрегат"
Разгонный блок "Фрегат".
Источник изображения: Олег Урусов/РИА "Новости"

С этой целью на предприятии создали комиссию по рассмотрению причин увольнения работников, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Научно-производственное объединение (НПО) им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) будет предлагать лучшие условия ценным сотрудникам, которые решили уволиться. Для этих целей на предприятии создана комиссия по рассмотрению причин увольнения работников, сообщил в субботу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Комиссия работает с апреля. Она будет выяснять, почему сотрудник написал заявление об увольнении. Если работник ценный и это в наших силах, ему могут предложить условия получше", - отметил собеседник агентства, уточнив, что комиссия будет работать постоянно.

В нее войдет руководство, представители профсоюза и руководитель подразделения, из которого увольняется человек.

НПО Лавочкина - предприятие, которое проектирует и создает космические аппараты, разгонные блоки, в том числе "Фрегат".

В 2016 году стало известно о поручении занимавшего на тот момент пост вице-премьера Дмитрия Рогозина предприятиям ракетно-космической отрасли создать список кадрового резерва. Тогда в Роскосмосе сообщили, что "создание системы кадрового резерва и механизма ротации кадров - стратегическая задача, решение которой позволит обеспечить стабильное комплектование ракетно-космической отрасли высококвалифицированными кадрами".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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1 комментарий
№1
08.04.2019 14:00
То есть надо сначала довести сотрудника до крайних мер. До заявления на увольнение. А потом начать его ценить. Может. Какая-то изуверская логика. Так у нас везде похоже на производствах. И будут работать два инженера бок обок. Один написал заявление. Рискнул. Ему зарплату подняли. Другой побоялся по ряду причин. Ему не подняли. Херь какая-то получится. Разлад и зависть в коллективе друг к другу выращивать собираются. Ну ну.
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