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05.04.2019
Военное обозрение

В КНР пишут о замене китайских композитов в эсминцах США Zumwalt на сталь

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На днях американский "стелс"-эсминец "Замволт" (DDG-1000) прибыл на базу ВМС США в Пёрл-Харбор. Речь о первом ракетном эсминце нового поколения из общей серии, которая носит аналогичное название – Zumwalt (по имени головного корабля). Планируется, что в ближайшее время DDG-1000 Zumwalt продолжит испытания в формате учебно-боевой тренировки с кораблями, относящими к Тихоокеанскому командованию ВМС США.

Источник изображения: topwar.ru

На данный момент в строю в военно-морских силах США два таких эсминца. Вторым является DDG-1001 "Майкл Монсур". Он был введён в состав американского флота в конце января этого года.

Эсминец DDG-1002 "Линдон Джонсон" находится на стадии достройки. Он был спущен на воду в конце 2018-го.

При этом в США высказывают сомнения относительно назначения этих боевых кораблей. Примечательно, что на эти сомнения обратили внимание и в Китае.

В китайских СМИ пишут о том, что американский ракетный эсминец "стал нежеланным детищем флота США, ещё не родившись". Отмечается, что при строительстве DDG-1002 "Линдон Джонсон" американцы были вынуждены отказаться от применения композитных материалов. В самих США ранее заявляли, что композиты делают реализацию программы чрезмерно дорогой.

А в Китае утверждается, что США "попали в зависимость от китайских компаний, производящих подходящие композитные материалы". Теперь, как считают в Китае, США решили от этой зависимости избавиться, и именно после этого пришли к выводу, что лучше остановиться на стали, так как собственные композиты существенно дороже китайских. При этом США фактически отказываются от технологии"стелс" для этих боевых кораблей, что в КНР назвали неудачей проекта.

Если эти заявления близки к истине, то получается, что как минимум один американский новейший эсминец проекта "Замволт" (первый – DDG-1000) выполнен с использованием китайских композитных материалов.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
Arleigh Burke
Zumwalt
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