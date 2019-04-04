Рогозин подтвердил планы разместить аппаратуру для зондирования Земли на модуле "Наука"

По словам главы Роскосмоса, размещение аппаратуры позволит "делать высокодетальную съемку в интересах народного хозяйства и не только"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Крепление для полезной нагрузки будет подвешено на внешнюю сторону многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука". Эту информацию подтвердил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения Центра им. М. В. Хруничева.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что на МЛМ, который в 2020 году планируется отправить к Международной космической станции (МКС), появятся крепления для спутниковой аппаратуры.

"Я дал поручение подготовить специальнные крепления для полезной нагрузки", - сказал Рогозин на видео, размещенном в среду на канале "Роскосмос ТВ" на YouTube.

По его мнению, размещение аппаратуры для дистанционного зондирования Земли позволит с МКС "делать высокодетальную съемку в интересах народного хозяйства и не только".

Строительство модуля "Наука" началось еще в 1995 году. Его первоначально планировалось отправить на МКС как дублер "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр Хруничева из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе, в частности в баках. Ранее планировалось, что баки удастся очистить и модуль отправится в космос без замены этих элементов.

"Наука" должна предоставить порт для стыковки кораблей "Союз" и "Прогресс", обеспечивать перекачку топлива из баков "Прогресса" на МКС, а также управлять ориентацией станции по крену с помощью двигателей. МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле "Звезда"), каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.