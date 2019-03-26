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26.03.2019
ТАСС

Рогозин подтвердил, что на модуль "Наука" поставят баки от разгонного блока "Фрегат"

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МЛМ "Наука", пристыкованный к МКС
МЛМ "Наука", пристыкованный к МКС.
Источник изображения: Изображение: NASA

Гендиректор Роскосмоса уточнил, что пуск модуля нельзя производить позже лета 2020 года, так как закончатся гарантийные сроки на отдельные системы

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. На российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" вместо старых баков установят баки от разгонного блока "Фрегат". Эту информацию подтвердил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

О том, что на "Науку" поставят баки от "Фрегата", ранее сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Как пояснил Рогозин, с со старыми баками возник целый ряд проблем в связи с негодным хранением, в частности, имеются микротрещины в металле, также на баки утеряна документация. "Стали проводить дополнительные исследования самого металла - экспертиза показала, что есть проблемы с усталостью металла. Провели испытания одного из этих баков, он эти испытания не выдержал", - сказал Рогозин.

По его словам, НПО "Лавочкина" предложило использовать баки от разгонного блока "Фрегат", который производится серийно. "По сути, на 90% техническая документация будет совпадать, там только небольшая доводка. Это решение принято. Это позволит выйти с гарантированным качеством этих баков на запуск МЛМ", - сообщил Рогозин. Он добавил, что пуск модуля нельзя производить позже лета 2020 года, так как закончатся гарантийные сроки на отдельные системы модуля и "придется вообще все перебирать".

Рогозин также отметил, что баки "Фрегата" нельзя будет использовать многократно, как это было со старыми баками "Науки". "Но нам достаточно будет этих баков даже в одноразовом варианте для того, чтобы обеспечить саму стыковку модуля с МКС. А дальше задачу удержания станции на орбите мы ставим перед вторым модулем - научно-энергетическим (НЭМ), который мы планируем в 2022 году отправить на орбиту. Там будут и дополнительные баки, и двигатели для удержания станции на орбите", - пояснил он.

Рогозин рассказал, что сначала к МКС будет отправлен МЛМ, потом универсальный стыковочный узел, который уже готов к отправке, после будет запуск НЭМ. "В результате мы расширяем объем рабочего места для нашего экипажа в 2,5 раза. Это дает возможность увеличения количества экспериментов и, самое главное, мы уходим от зависимости от наших американских коллег в энергопотреблении - сейчас их солнечные батареи питают всю станцию, нам своей электроэнергии не хватает", - рассказал Рогозин. Гендиректор Роскосмоса добавил, что у "Науки" 10-летний ресурс, что "фактически обеспечит нам работу станции до 2030 года".

О модуле "Наука"

Строительство модуля "Наука" началось еще в 1995 году. Его первоначально планировалось отправить на МКС как дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр им. Хруничева из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе, в частности, в баках. Ранее планировалось, что баки удастся очистить и модуль отправится в космос без замены этих элементов.

"Наука" должна предоставить порт для стыковки кораблей "Союз" и "Прогресс", обеспечивать перекачку топлива из баков "Прогресса" на МКС, а также управлять ориентацией станции по крену с помощью двигателей. МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле "Звезда"), каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
Фрегат РБ
Компании
ГКНПЦ Хруничева
НПО Лавочкина
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Персоны
Рогозин Дмитрий
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