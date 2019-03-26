Рогозин подтвердил, что на модуль "Наука" поставят баки от разгонного блока "Фрегат"

Гендиректор Роскосмоса уточнил, что пуск модуля нельзя производить позже лета 2020 года, так как закончатся гарантийные сроки на отдельные системы

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. На российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" вместо старых баков установят баки от разгонного блока "Фрегат". Эту информацию подтвердил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

О том, что на "Науку" поставят баки от "Фрегата", ранее сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Как пояснил Рогозин, с со старыми баками возник целый ряд проблем в связи с негодным хранением, в частности, имеются микротрещины в металле, также на баки утеряна документация. "Стали проводить дополнительные исследования самого металла - экспертиза показала, что есть проблемы с усталостью металла. Провели испытания одного из этих баков, он эти испытания не выдержал", - сказал Рогозин.

По его словам, НПО "Лавочкина" предложило использовать баки от разгонного блока "Фрегат", который производится серийно. "По сути, на 90% техническая документация будет совпадать, там только небольшая доводка. Это решение принято. Это позволит выйти с гарантированным качеством этих баков на запуск МЛМ", - сообщил Рогозин. Он добавил, что пуск модуля нельзя производить позже лета 2020 года, так как закончатся гарантийные сроки на отдельные системы модуля и "придется вообще все перебирать".

Рогозин также отметил, что баки "Фрегата" нельзя будет использовать многократно, как это было со старыми баками "Науки". "Но нам достаточно будет этих баков даже в одноразовом варианте для того, чтобы обеспечить саму стыковку модуля с МКС. А дальше задачу удержания станции на орбите мы ставим перед вторым модулем - научно-энергетическим (НЭМ), который мы планируем в 2022 году отправить на орбиту. Там будут и дополнительные баки, и двигатели для удержания станции на орбите", - пояснил он.

Рогозин рассказал, что сначала к МКС будет отправлен МЛМ, потом универсальный стыковочный узел, который уже готов к отправке, после будет запуск НЭМ. "В результате мы расширяем объем рабочего места для нашего экипажа в 2,5 раза. Это дает возможность увеличения количества экспериментов и, самое главное, мы уходим от зависимости от наших американских коллег в энергопотреблении - сейчас их солнечные батареи питают всю станцию, нам своей электроэнергии не хватает", - рассказал Рогозин. Гендиректор Роскосмоса добавил, что у "Науки" 10-летний ресурс, что "фактически обеспечит нам работу станции до 2030 года".

О модуле "Наука"

Строительство модуля "Наука" началось еще в 1995 году. Его первоначально планировалось отправить на МКС как дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр им. Хруничева из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе, в частности, в баках. Ранее планировалось, что баки удастся очистить и модуль отправится в космос без замены этих элементов.

"Наука" должна предоставить порт для стыковки кораблей "Союз" и "Прогресс", обеспечивать перекачку топлива из баков "Прогресса" на МКС, а также управлять ориентацией станции по крену с помощью двигателей. МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле "Звезда"), каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.