Повелитель батута

Раньше он топил такс, а теперь убивает "Роскосмос". На кону сотни миллиардов

Прошло два месяца, как бывший вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, предлагавший США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута, а также на глазах президента Сербии Александра Вучича топивший таксу, возглавил "Роскосмос". Перед новым гендиректором госкорпорации стоят две главные задачи: бесперебойное обеспечение выполнения гособоронзаказа и повышение коммерческой эффективности (снижение зависимости от федерального бюджета). Можно не сомневаться, что Рогозин блестяще справится со своей миссией. На "технологический фитнес" российской космической отрасли у чиновника, как следует из его последних заявлений, достаточно не только сил и времени, но и государственных денег.

Большая черная дыра

Самым проблемным предприятием российской космической отрасли считается московский "Центр Хруничева", где ситуация фактически не отличается от положения дел на украинском "Южмаше".

Предприятие в 2017-м получило чистый убыток в размере более 23 миллиардов рублей. С 2014 года "Центру Хруничева" выдано 65 миллиардов рублей кредитных средств, ежегодные платежи по которым достигли 4,5 миллиарда рублей. В январе предприятию из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной и социальной нагрузки потребовалась финансовая поддержка правительства в размере 30 миллиардов рублей. В апреле наблюдательный совет "Роскосмоса" допустил увеличение лимита по кредитам для центра на 10 миллиардов рублей. Сегодня общая долговая нагрузка единственного в России производителя тяжелых ракет ("Протон-М" и "Ангара-5А") превышает 100 миллиардов рублей, то есть сравнима с годовым бюджетом всего "Роскосмоса".

Каким же образом Рогозин собирается одновременно сохранить производство тяжелых ракет и избавиться от долговой нагрузки "Центра Хруничева"? Для решения этой задачи у чиновника есть несколько путей. И Рогозин воспользуется каждым.

Не до Луны

Прежде всего, все 640 космических аппаратов российской глобальной системы спутникового интернета "Сфера", если до этого вообще дойдет, будут выводиться исключительно на ракетах "Ангара-А5". Для этого потребуется минимум 25 тяжелых носителей. Таким образом, полагает Рогозин, будут решены финансовые проблемы "Центра Хруничева". Проект "Сферы" общей стоимостью 300 миллиардов рублей уже выделен в отдельную целевую программу.

Неслучайно своим первым заместителем Рогозин назначил Николая Севастьянова, который, будучи в 2005-2007 годах президентом РКК "Энергия", обещал к 2015 году построить постоянную станцию на Луне, а с 2020 года начать на ней промышленную добычу гелия-3. В том числе и поэтому его тогда попросили оставить должность президента "Энергии" — уж слишком... амбициозные планы. Важно и другое — младший брат Севастьянова Дмитрий возглавляет компанию "Газпром космические системы", которая планирует организовать в подмосковном Щелкове собственную сборку космических аппаратов.

Лунная программа. Источник: Скриншот: «Лента.ру»

Таким образом "Сфера", изначально заявленная как конкурент западным системам OneWeb и Starlink, обеспечит не инновационное развитие госкорпорации, а достижение совсем иных целей.

Полетели

До конца не распроданные земли московского "Центра Хруничева" предоставляют дополнительные финансовые перспективы. Госкорпорация к концу 2018 года планирует освободить под коммерческую застройку около 80 процентов территории московского завода в Филевской пойме, включая производственную площадку ракет "Протон-М", которые в 2025 году должны перестать эксплуатироваться. В настоящее время освобождено 35 процентов площадей предприятия. Всего "Центру Хруничева" принадлежит более 140 гектаров земли в центре Москвы, общая стоимость которых оценивается в 28,7 миллиарда рублей.

В планы чиновника входит перенос московских производственных мощностей "Центра Хруничева" в омский филиал "Полет", где планируется организация серийного выпуска ракет семейства "Ангара", включая ранее отмененный носитель среднего класса ("Ангара-А3"). Таким образом глава "Роскосмоса" всячески продвигает идею размещения производственных площадей в Сибири, обосновывая это расположением космодрома Восточный, где в августе должно начаться строительство стартового стола для семейства "Ангара". Бюджету очередная стройка обойдется в 58 миллиардов рублей.

Стартовая площадка для ракет "Ангара" уже есть в Плесецке. Оттуда носители семейства запускались всего дважды (легкая и тяжелая ракеты в 2014 году). Для достижения такого результата "Центру Хруничева" потребовалось почти 20 лет работы и 110 миллиардов рублей (в ценах 2013 года). При этом стоимость пуска уже устаревшей тяжелой "Ангары-А5" составила 3,4 миллиарда рублей (снова в ценах 2013 года), что в два раза дороже "Протон-М". Эта ракета остается конкурентоспособной (по цене сравнима с носителем Falcon 9 американской компании SpaceX), в отличие от "Ангары-А5", на которую нет ни одного коммерческого заказа. Единственное, с чем не в состоянии конкурировать проверенный временем носитель — стоимость земель в Филевской пойме.

Учитывая, что в последнее время наблюдается уверенная тенденция к уменьшению массы коммерческих космических аппаратов, "Ангара-А5" окажется нужной лишь для редких военных пусков. Вместо нее спутники "Сферы" вполне могут выводить действующие "Протон-М" и "Союзы".

От каждого по способностям, каждому по потребностям

Оказалось, что проблемы "Центра Хруничева" должны решать в том числе и другие предприятия "Роскосмоса". Чиновник заявил, что "Центр Хруничева" и самарский РКЦ "Прогресс", производитель легких и средних ракет семейства "Союз", с целью финансового оздоровления первого, объединят в "производственную кооперацию". Рогозин не уточнил, что именно подразумевается под такой кооперацией, однако нетрудно догадаться, что часть заказов или доходов прибыльного "Прогресса" будут переданы "Центру Хруничева".

Это вполне согласуется с политикой, которую намерен реализовывать в госкорпорации бывший вице-премьер, заявивший , что вся "ракетно-космическая промышленность будет развиваться как единое целое, где один за всех и все за одного". На деле такая форма коллективизма предполагает паразитное существование одного предприятия за счет другого и заканчивается печально для последнего.

Дорого, долго, убыточно

Такие планы Рогозина демотивируют РКЦ "Прогресс", а также подмосковную РКК "Энергия", производителя пилотируемых ("Союз") и грузовых ("Прогресс") кораблей. На данных двух компаниях сегодня фактически держится вся российская космическая отрасль. В июне чиновник заявил, что лететь на Луну можно на модернизированном корабле "Союз", а для создаваемого среднего носителя "Союз-5" необходимо разработать метановые двигатели вместо уже имеющихся керосиновых РД-171. При этом первый пуск "Федерации" (в беспилотном режиме), создающейся на замену кораблю "Союз", Рогозин распорядился перевести с "Союз-5" на "Ангара-А5". Последнее решение выглядит особенно странным, поскольку заявленная стоимость средней ракеты в три раза ниже, чем тяжелой.

Пилотируемый корабль «Союз». Источник: Wikipedia

Если семейство "Ангара" оказывается полностью убыточным и потому субсидируемым, то почему-то именно ракета "Союз-5", по Рогозину, должна бороться за коммерческий рынок и "стать простой, как автомат Калашникова".

Пока реализация таких планов Рогозина приостановлена. В июле, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, глава госкорпорации заявил, что работы над "Федерацией" продолжатся и завершатся в срок, а "Союз-5" останется с РД-171.

Тихой сапой

Тем не менее столь очевидный интерес Рогозина к заведомо убыточным и бесперспективным проектам, связанным с семейством "Ангара", по-прежнему сохраняется. Вместо того, чтобы, например, сотрудничать с частной российской компанией S7 Space, выкупившей плавучий космодром "Морской старт" для запуска "Союз-5", глава "Роскосмоса", с завидным упорством продолжая вкладываться в практически обанкротившийся "Центр Хруничева", игнорирует интересы других предприятий отрасли.

Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева. Источник: www.ntv.ru

Это привело к тому, что многие прежние руководители предприятий отрасли категорически отказались работать с Рогозиным. Одним из первых стал генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев. Еще раньше уволилась директор ЦЭНКИ Рано Джураева, место которой получил руководитель дирекции по координации производства "Центра Хруничева" Андрей Охлопков. Фактически ключевые должности в госкорпорации занимают военные либо выходцы из "Центра Хруничева". Например, из Военно-промышленной комиссии России в госкорпорацию попали "профессионалы-технари" — директор по реализации оборонных программ Олег Фролов и заместитель по административной работе Иван Харченко, в прошлом — директор библиотечного коллектора.

Скандал о госизмене на предприятиях "Роскосмоса", в частности, ОРКК и ЦНИИМаше, а также возбуждение уголовного дела по обвинению в мошенничестве в отношении гендиректора "НПО Лавочкина" Сергея Лемешевского, сыграли Рогозину только на руку, позволяя под предлогом секретности не только заменить неугодное руководство предприятий отрасли, но и сделать госкорпорацию непрозрачной для общественности. Введение кодекса этики и служебного поведения под предлогом борьбы с коррупцией запрещает сотрудникам госкорпорации публичные высказывания, суждения и оценки, а также обнародование в СМИ стоимости товаров, услуг и сумм контрактов в иностранной валюте между резидентами РФ, показателей бюджетов всех уровней, размера государственных и муниципальных заимствований и долгов. Исполнение такого кодекса поручили заместителю гендиректора по безопасности Сергею Демину, который фактически станет цензором в "Роскосмосе".

"Фактор Рогозина"

Нужно очень сильно постараться, чтобы не заметить, что к катастрофической ситуации "Центр Хруничева" пришел в результате реформ последних 6,5 лет, когда Рогозин в правительстве курировал ракетно-космическую отрасль. Именно за это время Россия, из-за резкого снижения качества выпускаемых "Протон-М", уступила мировое лидерство американской компании SpaceX с ракетой Falcon 9. При этом риторика высказываний Рогозина, касающаяся использования США ракетных двигателей РД-180 и пилотируемых кораблей "Союз", способствовала коммерческой привлекательности российской космонавтики с точностью наоборот. Заявления чиновника до сих пор помнят в США, напрямую называя угрозы Рогозина коммерческим партнерам "Роскосмоса" одним из трех главных факторов падения спроса на российскую тяжелую ракету.

Ракетные двигатели РД-171 и РД-180. Источник: Борис Кавашкин / ТАСС

В неудачах российской космической отрасли чиновник винит кого угодно, только не себя. В ответ на критику своей персоны со стороны зарубежных СМИ Рогозин, будучи вице-премьером, в провалах госкорпорации фактически обвинил США, которые, являясь основными коммерческими партнерами "Роскосмоса", до сих пор фактически поддерживают существование РКК "Энергии" и НПО "Энергомаш", выпускающего РД-180 и РД-181.

Не вызывает сомнений, что подобные действия чиновника нанесли и продолжают наносить прямой финансовый ущерб бюджету страны. Заняв должность главы госкорпорации, Рогозин заявил о "непростительных ошибках" ее прежнего руководства и пообещал избавиться от "бездельников и интриганов". По всей видимости, себя действующий глава госкорпорации к таковым не относит, потому вопрос о том, чем он занимался последние 6,5 лет, находясь в должности вице-премьера, оказывается риторическим.

Дмитрий Саркисов