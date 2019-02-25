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25.02.2019
ТАСС

Модуль "Наука" планируют отправить на МКС летом 2020 года

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA/JSC

Этот многофункциональный лабораторный модуль может вместить до 3 т научной аппаратуры

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Роскосмос планирует отправить на Международную космическую станцию (МКС) многофункциональный лабораторный модуль "Наука" летом 2020 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы планируем летом 2020 года, надеюсь, что сдвижек больше не будет, отправить к МКС новый модуль - большое объемное помещение для работы нашего экипажа", - сказал Рогозин.

В апреле 2018 года Роскосмос сообщал, что запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" на Международную космическую станцию был запланирован на 2019 год. В январе в интервью РБК Рогозин сообщил, что запуск МЛМ "Наука" запланирован на начало 2020 года.

К строительству модуля "Наука" приступили еще в 1995 году, первоначально планировалось отправить его на МКС как дублер "Зари". Старт неоднократно откладывался, и в декабре 2013 года "Науку" отправили в Центр имени Хруничева из-за обнаруженного засора в двигательной системе. Работы над модулем совместно ведут Центр имени Хруничева и "Энергия".

Стартовая масса МЛМ превышает 20 т, при этом в нем можно разместить до 3 т научной аппаратуры. Кроме того, модуль должен предоставить порт для стыковки кораблей "Союз" и "Прогресс", обеспечивать перекачку топлива из баков "Прогресса" на МКС, управлять ориентацией станции по крену с помощью собственных двигателей, а также вырабатывать кислород на шесть человек.

22.02.2019
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Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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