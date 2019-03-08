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08.03.2019
bmpd.livejournal.com

Планы ввода в строй ВМФ России новых кораблей и судов в 2019 году

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Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 5 марта 2019 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204) модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А"), находящийся на испытаниях и планируемый к вводу в состав ВМФ России в 2019 году (с) @sovietrussiansubmarines

<....>

Переходя к тематической части совещания, Сергей Шойгу предложил вначале обсудить, как идут опытно-конструкторские работы по модернизации существующего и созданию нового тяжёлого военно-транспортного самолёта, постройке перспективного самолёта-заправщика, а также по разработке самолёта Ил-112В.

На совещании были определены первоочередные меры по решению ряда проблемных вопросов, связанных со сроками выполнения государственных контрактов.

Второй вопрос повестки дня касался переоснащения Военно-Морского Флота.

Как проинформировал Министр обороны, в текущем году в состав ВМФ поступят две атомные и одна дизельная подводные лодки.

Надводные силы пополнятся фрегатом "Адмирал флота Касатонов", корветом "Гремящий", большим десантным кораблём "Пётр Моргунов", малыми ракетными кораблями "Меркурий" и "Ингушетия", патрульным кораблём "Дмитрий Рогачёв", пятью боевыми катерами, тральщиком "Владимир Емельянов", а также 20 судами обеспечения.

Будет проведён заводской ремонт 11 кораблей и судов.

Участники совещания обсудили, как Объединённая судостроительная корпорация выполняет свои обязательства перед Министерством обороны.

В своём Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации отметил, что кардинальные изменения в области связи, навигации, систем дистанционного зондирования Земли требуют кратного увеличения возможностей спутниковой группировки страны.

В этом контексте, отметил Сергей Шойгу, Министерство обороны продолжает активно заниматься технологическим переоснащением космических аппаратов военного назначения.

"Наша задача - создать современные спутники, способные предоставлять ещё более точные разведывательные и картографические данные", - подчеркнул Министр обороны, добавив, что с этой целью ведётся ряд опытно-конструкторских работ, ход выполнения которых было предложено также обсудить.

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