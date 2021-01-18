Объединенная судостроительная корпорация перед лицом президента

Обещанное и воплощенное в деятельности предприятия

Вот и настало время собирать камни, точнее, щедрые обещания, раздававшиеся руководством Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на протяжении всего прошлого года, и сравнить их с реальными результатами деятельности этого предприятия. Не будем перечислять все посулы, их было слишком много, а остановимся лишь на тех, что делались перед лицом главы государства – президента Российской Федерации.

Мечтательность, помноженная на ложь

Напомним: на встрече с Владимиром Путиным 27 июля минувшего года генеральный директор ОСК Алексей Рахманов доложил президенту, что в 2020 году ВМФ РФ получит от корпорации 14 боевых кораблей. Несколькими месяцами позже – 3 ноября 2020 года во время посещения Путиным крупнейшего в мире дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» по случаю поднятия на нем флага – председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко отрапортовал главе государства: «В этом году будем сдавать 18 изделий для нашего Военно-морского флота», – то есть повысил планку.

А теперь пересчитаем полученные ВМФ в прошлом году от ОСК корабли и «изделия». Задача эта несложная, если вы умеете считать до десяти.

В мае вошел в строй атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-549 «Князь Владимир» – головной модифицированного проекта 955А и четвертый семейства «Борей».

РПКСН должен был быть поставлен флоту в 2017 году, а по откорректированному контракту – в 2019 году, но случилось это только 28 мая прошлого года. Согласно же Госпрограмме вооружения 2011–2020 годов, Объединенная судостроительная корпорация обязалась сдать ВМФ восемь РПКСН типа «Борей».

15 июля прошлого года ОСК передала ВМФ фрегат «Адмирал флота Касатонов» – второй проекта 22350, хотя по первоначальному контракту это должно было случиться в 2012 году. Всего же по ГПВ 2011–2020 флот должен был получить девять кораблей этого типа.

Неоднократно переносились сроки сдачи большого десантного корабля «Петр Моргунов» проекта 11711. Конечно, «Петр Моргунов» не может сравниться по срокам строительства с головным БДК этого типа – «Иван Грен», который провел на стапеле и сдаточных испытаниях рекордные 13 с половиной лет. Но и пяти лет, потраченных на создание «Петра Моргунова», слишком много для кораблей данного класса. Вместе с «Петром Моргуновым» в конце декабря прошлого года вошел в строй ВМФ корвет «Гремящий» – головной проекта 20385. Его уже неоднократно и прежде «сдавали». Также с большими задержками были переданы флоту два вспомогательных судна – средний морской танкер «Академик Пашин» проекта 23130 (согласно первоначальному контракту, сдача должна была состояться до конца 2016 года) и океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» проекта 20183, крайний срок передачи которого Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны РФ был обозначен июлем 2019 года.

На этом мрачноватом фоне нельзя не заметить и лучики света. В соответствии с графиком были переданы флоту корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» проекта 20380, противоминный корабль «Яков Баляев» проекта 12700 и дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» проекта 06363.

Подводные страдания

Впрочем, о подводных лодках разговор особый. Во время встречи с президентом 27 июля Алексей Рахманов с трепетом в голосе докладывал: «Надеемся, что флоту передадим не менее трех, надеюсь, даже четыре лодки, поскольку действительно программа очень насыщенна». Надежды оказались напрасными. К тому времени РПКСН «Князь Владимир» был в строю, ДЭПЛ «Волхов» завершала испытания и готовилась к передаче флоту. А что же это за третья и даже четвертая лодки? В то время существовала полная уверенность, что до конца 2020 года в состав ВМФ войдет многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» проекта 885М «Ясень-М». Ее «сдавали» в 2018 и 2019 годах. Увы, не состоялось и в 2020-м.

Еще до встречи с президентом в июне прошлого года Алексей Рахманов уверенно говорил о передаче ВМФ до конца минувшего года РПКСН «Князь Олег» – первого серийного проекта 955А. Но уже тогда было ясно, что это не произойдет. Субмарину только 16 июля вывели из эллинга, и будет большим чудом, если до конца 2021 года она войдет в строй. Рахманов понял, что погорячился с «Олегом», и в интервью, опубликованном ТАСС 23 августа, «подстелил соломку». «С «Казанью» ситуация чуть понятнее, чем с «Князем Олегом», – заявил он. – К сожалению, на «Князе Олеге» по итогам предыдущей опытно-конструкторской работы появился ряд рекомендаций разработчиков, который требует внедрения». Другими словами, неожиданно гранаты оказались не той системы. Теперь выяснилось, что и ситуация с «Казанью» обернулась непонятной.

Претендентами на «даже четвертую» субмарину считали также носитель самоходных подводных аппаратов «Посейдон» – атомную подводную лодку специального назначения «Белгород» проекта 09852 и ДЭПЛ «Кронштадт» улучшенного проекта 677 «Лада». Что касается «Белгорода», то 24 декабря прошлого года появилось сообщение о переносе передачи этой АПЛ флоту на 2021 год из-за «невыполнения запланированной программы испытаний». О «Кронштадте», спущенном на воду в сентябре 2018 года, вообще давно ничего не слышно. Не исключено, что эта субмарина «зависла» так же, как в свое время и головная ДЭПЛ данного типа – «Санкт-Петербург».

Итак, в прошлом году ВМФ РФ получил от ОСК две подводные лодки, пять надводных боевых кораблей и два вспомогательных судна. В задачке спрашивается: где еще пять единиц по Рахманову и девять «изделий» по Полтавченко? Из девяти кораблей и судов, полученных флотом, шесть – «хвосты», то есть задолженность по более ранним контрактам и графикам. Если топ-менеджеры Объединенной судостроительной корпорации не могут точно спрогнозировать выпуск продукции на полгода и даже на два месяца и несут при этом какую-то несусветную туфту, зачем они нужны? Симбиоз безответственной маниловщины и завирального ноздревского хвастовства – вот фирменный стиль руководства ОСК. И пока с ним не будет покончено, ситуация в военном кораблестроении не изменится.

Всё не слава богу

То же в неменьшей степени относится и к строительству судов гражданского назначения. Его доля в прошлом году достигла 21% по сравнению с 17% в предыдущем. А чего этой доле не расти, когда программа военного кораблестроения выполняется ни шатко ни валко? К тому же в «гражданке» оказались очень тяжелые «хвосты».

Да, дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600 (ЛК-25) – крупнейший и сильнейший среди неатомных сокрушителей льдов. Но его сдача заказчику состоялась с опозданием на пять лет по отношению к контрактным срокам, а стоимость строительства увеличилась с 7,95 млрд до 12 млрд руб. Судно в процессе строительства пришлось перепроектировать, поскольку выяснилось, что вследствие грубейших ошибок при разработке документации перевес по нагрузке составил около 2500 т. Пришлось также исправлять повреждения, полученные во время пожара на верфи и касания грунта на заводских ходовых испытаниях.

Головной атомный ледокол проекта 22220 (ЛК-60Я) «Арктика» должен быть передан «Атомфлоту» до 30 декабря 2017 года, а случилось это 21 октября прошлого. В ходе швартовных испытаний 4 февраля 2020 года атомный исполин получил повреждения правого гребного электродвигателя. Кто в этом виноват и кто будет платить за замену аварийного агрегата, на этот счет ведутся дискуссии. Однако и пяти из шести гребных электродвигателей хватило, чтобы «Арктика» добежала до Северного полюса, хотя мощность снизилась с 60 до 50 МВт. На август этого года запланирована замена аварийного электродвигателя.

Первый рейс четырехпалубного лайнера «Мустай Карим» проекта PV300, запланированный на 10 августа прошлого года по маршруту Санкт-Петербург–Москва, пришлось отменить. При перегоне теплохода выявилась неисправность винто-рулевой колонки. Пришлось лайнер ремонтировать, а перед пассажирами извиняться. А пассажиры шикарного круизного теплохода, понятное дело, люди непростые.

Рубль – за убытки?

На фоне этих, прямо скажем, нерадостных событий в конце минувшего года пришла сенсационная весть о покупке ОСК убыточного рыбинского судостроительного завода «Вымпел» у концерна «Калашников». А чему, собственно, удивляться? Сама Объединенная судостроительная корпорация – в долгах как в шелках. Подумаешь, одним убыточным активом больше – эка невидаль! Как сообщало ярославское издание газеты «Коммерсантъ» – «Ъ-Ярославль», завод приобретался за необременительную сумму – всего за 1 рубль. Эту трату ОСК может себе позволить.

Тут нужно заметить, что, во-первых, «Вымпел» – предприятие не так чтобы очень убыточное. По итогам 2019 года его выручка от реализации продукции составила 7,5 млрд руб., а чистый убыток – 797 млн руб. То есть потенциал у завода есть. И немалый. Во-вторых, от приобретения «Вымпела» ОСК очень многое выигрывает. Вот что говорил в интервью по итогам 2020 года газете «Коммерсантъ» сам Алексей Рахманов: «Вымпел» нам интересен как площадка для размещения относительно маломерных судов, то есть либо для ГИМС (государственная инспекция по маломерным судам МЧС. – «НВО») меньше 20 м, либо что-то от 20 до 30 м. Спрос на такие суда огромный».

Другими словами, после приобретения «Вымпела» ОСК сможет резко нарастить свои количественные показатели. Если в прошлом году корпорация передала флоту всего девять кораблей и вспомогательных судов, то в текущем за счет поставок ВМФ, БОХР и Росгвардии ракетных катеров проекта 12418, противодиверсионных катеров проекта 21980 «Грачонок», пограничных сторожевых кораблей проекта 03050 «Гюйс», больших гидрографических катеров проекта 19920 может как минимум это количество удвоить. Строит «Вымпел» и пассажирские суда на подводных крыльях «Комета 120М» для возрождающейся их эксплуатации на Черном море.

Поговаривают, что у ОСК есть намерение приобрести и другие судостроительные активы концерна «Калашников» – «Верфь братьев Нобель» и «Рыбинскую верфь». Последнее предприятие особенно привлекательно. Оно строит для ВМФ и Росгвардии небольшие скоростные десантные катера БК-16 (проект 02510), скоростные штурмовые лодки БК-10 и БК-9, а также катера семейства «Лидер» для МЧС. То есть количественные показатели деятельности ОСК можно будет еще более поднять.

Камо грядеши

Как известно, к концу июля головной офис Объединенной судостроительной корпорации должен был перебраться с Большой Татарской улицы в Москве в бизнес-центр на 17-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Из-за эпидемии COVID-19 эти сроки пришлось скорректировать и сдвинуть вправо – на конец осени. Но пандемия снова подставила подножку. По словам Алексея Рахманова, переезд завершится в апреле 2021 года, если не помешает все тот же коронавирус.

Глава ОСК в интервью по итогам 2020 года сделал совершенно потрясающее заявление: «Переезд де-факто состоялся. В Питере работают 48 человек из тех, кто уже перебазировался». Это приблизительно из 300 человек, которые должны переселиться из Москвы в Северную столицу. Рахманов жалуется не только на пандемию, тормозящую «перебазирование», но и на нерадивых арендодателей и ремонтников. Не называет только главную причину: не хотят чиновники корпорации уезжать из Москвы, а те, кто соглашаются, требуют благоустроенных квартир с видом из окон на Зимний дворец или Петропавловскую крепость. Именно поэтому стоимость переезда возрастает с 1 млрд до 1,8 млрд руб.

Однако санаторно-курортный режим для руководства ОСК, похоже, заканчивается. Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал, чтобы в этом году флоту были переданы четыре подводные лодки, в том числе два РПКСН – «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов». В свою очередь, заместитель министра обороны по вооружению Алексей Криворучко сказал, что до 2027 года включительно ВМФ должен получать по одному РПКСН проекта 955А «Борей-А» и по одной многоцелевой АПЛ проекта 885М «Ясень-М». Очевидно, интенсификация распространится и на поставки надводных боевых кораблей и вспомогательных судов. Задачи сложные и, на наш взгляд, нерешаемые при нынешней конфигурации ОСК и кадровом составе ее руководства.

Александр Иванин

Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.