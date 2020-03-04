Войти
Российская газета

Шойгу анонсировал получение ВМФ в 2020 году пяти подлодок и девяти кораблей

165
0
0
Источник изображения: Алексей Ерешко

В текущем году Военно-морской флот (ВМФ) России получит четыре атомных и одну дизельную подводную лодку, а также 4 корабля-носителя крылатых ракет "Калибр". Об этом во вторник на селекторном совещании рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, в 2020-м году Объединенной судостроительной корпорации предстоит передать ВМФ России головные атомные подлодки "Князь Владимир" и "Казань", первые серийные атомные субмарины "Князь Олег" и "Новосибирск", а также дизельную подлодку "Волхов".

"В состав ВМФ России помимо этого войдут 6 боевых кораблей - фрегат "Адмирал Касатонов", корветы "Гремящий", "Ретивый" и "Алдар Цыденжапов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", базовый тральщик "Яков Баляев", а также 3 судна обеспечения", - добавил глава военного ведомства.

Параллельно будет завершен в течение года ремонт 5 военных кораблей.

В Минобороны напомнили, что многоцелевая атомная подлодка "Казань" - головная субмарина проекта "Ясень-М". Она была спущена на воду в 2017 году. Срок завершения испытаний неоднократно переносился.

Первая серийная подлодка проекта "Новосибирск" была спущена на воду в декабре 2019 года. "Подлодки данного проекта планируется вооружать крылатыми ракетами "Оникс" и/или "Калибр"", - отметили в военном ведомстве.

Головная подлодка проекта "Борей-А" "Князь Владимир" была спущена на воду в ноябре 2017 года. В ноябре 2019 года на Северном флоте сообщили о завершении госиспытаний подлодки. 10 февраля глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что передача подлодки состоится черед один-полтора месяца.

Подлодка "Князь Олег" также относится к проекту "Борей-А". Стратегические подводные крейсеры данного проекта принадлежат к 4-му поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. Они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". От первых "Бореев" - подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - они отличаются меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

Фрегат "Адмирал Касатонов" является вторым новым российским фрегатом проекта 22350. Корабли этого проекта создаются с применением технологии "стелс". Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК".

Корветы "Ретивый" и "Алдар Цыденжапов" относятся к проекту 20380. Подобные многоцелевые корветы предназначены для обнаружения и уничтожения подлодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Корветы вооружены универсальным ракетным комплексом "Уран", зенитным ракетным комплексом "Редут" и противолодочным комплексом "Пакет".

Корвет "Гремящий" является головным кораблем проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников он отличается усиленными ударными возможностями, а также системой противовоздушной обороны. В будущем корвет "Гремящий" будут вооружать гиперзвуковыми ракетами "Циркон".


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
А-192
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Гремящий
Казань АПЛ
Князь Владимир
П-800 Оникс
С-75
Циркон-С 3М22
Юрий Долгорукий
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
11711
2020-й год
20380 Корвет-1
20385
22350
636.3
885 Ясень
955 Борей
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
Похожие новости
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 03:23
  • 8037
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 00:28
  • 31
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 03.03 21:23
  • 6
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 03.03 21:14
  • 8
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 03.03 20:53
  • 1999
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.03 20:04
  • 12
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 03.03 19:53
  • 1
Военнослужащие ВВО приступили к боевым стрельбам по новым мишеням высокой реалистичности
  • 03.03 19:23
  • 4
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 03.03 19:14
  • 1
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 03.03 16:58
  • 3
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 03.03 16:32
  • 183
Дополнительные функции
  • 03.03 16:12
  • 2
Испытательная война: российские ВВС жестоко используют Сирию в качестве полигона (The National Interest, США)
  • 03.03 15:25
  • 10
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 03.03 15:21
  • 22
Новый способ ведения боя
  • 03.03 13:59
  • 4
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника