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05.03.2019
Интерфакс-АВН

Россия и Китай обладают достаточным политическим весом, чтобы остановить агрессию против Венесуэлы - Володин

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Москва и Пекин в состоянии оказать серьёзное влияние на ситуацию вокруг Венесуэлы, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Вес нашей страны и Китая, думаю, что достаточен для того, чтобы остановить фактически развернутую агрессию против Венесуэлы", - заявил В.Володин в интервью телеканалу "Россия 24" в понедельник.

Но, добавил политик, время покажет. "Потому что мы с вами видим, что произошло в Ливии, что произошло в Ираке, что пытались сделать в Сирии. И, опять-таки, благодаря России это было остановлено", - пояснил спикер.

Как заметил В.Володин, "мир развивается не всегда по разумному сценарию". "И плохо то, что в данном случае за этим стоит мощная держава, которая, в общем-то, многое достигла в экономике, но, что касается политики, особенно международной политики, ведет себя крайне агрессивно", - подчеркнул он.

В.Володин заявил, что ему хотелось бы, чтобы как можно больше стран пришли к пониманию - "сегодня так поступят с Венесуэлой, завтра поступят с ними".

Председатель Госдумы обратил внимание на то, что, в отличие от иных "мощных держав", политика России основана на невмешательстве во внутренние дела других государств.

"Мы базируемся именно на этом принципе. Правильно было бы, чтобы его разделяли все страны", - заявил спикер.

Он напомнил, что в Дакке (в прошлом году на сессии Межпарламентского союза) была принята совместная декларация, хотя делегации парламентов некоторых стран (например, США и Великобритании), не стали за неё голосовать. "Но где-то, наверное, 95 процентов парламентов её поддержали", - уточнил спикер. В том числе европейские, отметил В.Володин.

Как подчеркнул спикер, главный смысл этого документа "сводился к одному: нельзя вмешиваться в суверенные дела государств". "Вот мы основываем свою политику на этом", - заявил он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Великобритания
Венесуэла
Ирак
Китай
Ливия
Россия
Сирия
США
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3 комментария
№1
05.03.2019 01:40
Володин ..это тот который предлагал совсем отменить в РФ пенсии...Гнать его в шею с госслужбы.
0
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№2
05.03.2019 04:12
Da? A fizicheski kak ostanovit podobnuyu aggressiyu?
0
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№3
05.03.2019 15:26
Мадуро  обосрался. Гуайдо свободно свободно гуляет по Каракасу!
0
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