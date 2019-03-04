Балтийский флот будет усилен еще одним противокорабельным ракетным дивизионом с комплексом "Бал" - источник

Москва. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Береговые и сухопутные войска Балтийского флота (БФ) в 2019 году получат усиление в виде еще одного противокорабельного ракетного дивизиона, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"На вооружении этого дивизиона будут стоять береговые ракетные комплексы (БРК) "Бал", - уточнил он.

Собеседник агентства не стал уточнять место постоянной дислокации нового ракетного дивизиона, заметив, что "соответствующая инфраструктура для его развертывания уже создана".

В настоящее время в составе береговых и сухопутных войск БФ имеется, в частности, 25-й отдельный береговой ракетный полк морской пехоты (п.Донское Калининградской области). По имеющимся данным, на вооружении одного из дивизионов этого полка находится БРК "Бал", другого - БРК "Бастион".

Как заявил 27 февраля на заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу, в 2019 году на Балтийском флоте будут сформированы танковый полк и береговой ракетный дивизион.

БРК "Бал" с противокорабельными ракетами Х-35 разработан и производится предприятиями Корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

В состав комплекса (дивизиона) БРК "Бал" 4 самоходные пусковые установки с 8 ракетами каждая, 4 самоходные транспортно-перегрузочные машины, 2 самоходных командных пункта управления и связи. Боекомплект состоит из 64 крылатых ракет в транспортно-пусковых контейнерах. Дальность стрельбы ракеты Х-35У - 260 км.