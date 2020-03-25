«Бал» без маскарада

Один залп и нет авианосца

В Параде Победы на Красной площади в Москве впервые примет участие береговой противокорабельный ракетный комплекс «Бал». Интересно, почему его решили выставить напоказ только сейчас.

«Бал» редко мелькает в репортажах с полигонов и стрельб. Но это лишь подтверждает, что БРК – грозное оружие, которое без надобности не будут перебрасывать с одного места на другое.

9 мая в составе механизированной колонны на Красной площади «Бал» будет представлен самоходными пусковыми установками, транспортно-перегрузочными машинами, командными пунктами управления и связи – итого шесть машин.

“ Электронный мозг легко отличит корвет от фрегата ”

Функционально БРК предназначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры, прибрежных зон на десантно-опасных направлениях. Это сугубо оборонительное оружие. Его применение обеспечивается в любых метеоусловиях днем и ночью при полной автономности наведения после пуска в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника. То есть это далеко не обычный береговой ракетный комплекс с ракетой, начиненной тротилом.

«Балы» вооружены дозвуковыми маловысотными ПКР Х-35, которые способны уничтожить наземные и надводные цели на расстоянии до 130 километров. А модернизированные Х-35УЭ – на вдвое большей дальности. Благодаря дозвуковой скорости полета эти ракеты попадают в цель со стопроцентной вероятностью. Они в первую очередь разрабатывались для поражения кораблей водоизмещением до пяти тысяч тонн, то есть корветов, фрегатов, эсминцев. Вместе с тем полный залп «Бала», который включает 32 ракеты, может нанести серьезный урон крупной корабельной группе противника. То есть даже АУГ.

vpk-news.ru

Большой плюс в том, что комплекс отличается высокой маневренностью. На развертывание «Бала» на боевой позиции уходит не более 10 минут. А интервал между пусками ракет не превышает трех секунд. Благодаря автоматизированной системе целераспределения БРК может одновременно обстреливать несколько объектов. Кроме того, его радиолокационное оборудование безошибочно определяет тип цели. Электронный мозг, обрабатывая поступающую информацию, легко отличит корвет от фрегата.

Достоинство комплекса и в том, что он не располагается на позиции, как говорится, стационарно, а может маневрировать. Именно поэтому после залпа комплекс, как правило, оперативно сворачивается и меняет позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Для полной перезарядки «Бала» требуется не более 40 минут. Благодаря такой мобильности БРК может быть в короткое время переброшен железнодорожным, водным, авиационным транспортом в любую точку России. И буквально с ходу выполнить боевые задачи. По мнению экспертов, по критерию «стоимость – эффективность» комплекс превосходит зарубежные аналоги.

Напомним, что «Бал» (индекс ГРАУ 3К60, по кодификации НАТО: SSC-6 Sennight) принят на вооружение ВС РФ с 2008 года. А госиспытания были завершены в 2004-м.

В состав комплекса входят:

самоходные командные пункты управления и связи (СКПУС) – до двух единиц;

самоходные пусковые установки (СПУ с ПКР типа Х-35/Х-35Э и Х-35У/Х-35УЭ в транспортно-пусковых контейнерах ) – до четырех единиц;

транспортно-перегрузочные машины (ТПМ), предназначенные для формирования повторного залпа, – до четырех единиц.

ТТХ:

удаленность стартовой позиции от береговой линии – до 10 км;

количество ракет на каждой СПУ и ТПМ – до 8;

интервал пуска ракет в залпе – не более 3 секунд;

максимальная скорость движения: по шоссе – 60 км/час, по бездорожью – 20 км/час;

стартовая масса ракеты – 620 кг;

суммарный боекомплект комплекса – до 64 ракет;

запас хода (без дозаправки) – не менее 850 км.

В настоящее время, по некоторым данным, Россия располагает 50 единицами БРК (по состоянию на 2019 год):

11-я береговая ракетно-артиллерийская бригада (пос. Уташ) – 4 ПУ;

15-я береговая ракетно-артиллерийская бригада (Севастополь) – 4 ПУ;

72-я береговая ракетная бригада (Смоляниново) – 4 ПУ;

72-я береговая ракетная бригада (остров Кунашир) – 4 ПУ;

25-я береговая ракетная бригада (пос. Донское) – н/д;

520-я береговая ракетно-артиллерийская бригада (Англичанка, Петропавловск-Камчатский) – 4 ПУ;

847-й отдельный береговой ракетный дивизион (Каспийск) – 4 ПУ.

Выступая на итоговой коллегии военного ведомства в 2019 году, министр обороны Сергей Шойгу сказал, что в боевой состав ВМФ в 2020-м войдет еще один береговой ракетный комплекс «Бал». А всего за последние шесть лет в войска поступило 17 БРК «Бал» и «Бастион». Это позволило перевооружить 17 дивизионов.

Помимо России, комплекс стоит на вооружении Вьетнама и Венесуэлы (2 комплекса, 8 СПУ «Бал-Э»). Интерес к БРК еще в 2014 году проявлял Азербайджан. В планах Баку было обзавестись как минимум одним дивизионом. Но в 2018-м Россия отказалась от поставок БРК «Бал-Э» азербайджанским военным из-за рисков, которые могут возникнуть в обеспечении безопасности мореплавания кораблей Каспийской флотилии. В начале 2010-х годов была достигнута договоренность о поставках БРК в Ливию. Однако из-за начавшейся там в 2011-м гражданской войны пришлось отказаться.

БРК производится Конструкторским бюро машиностроения» (АО «КБМ»). Основное направление его деятельности – создание новых образцов торпедных аппаратов и ракетных комплексов различного базирования. Как самостоятельная организация КБМ существует с 1957 года. За 60 лет создано около 120 образцов вооружения. Указом президента РФ № 591 от 9 мая 2004 года предприятие включено в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (824) за 24 марта 2020 года