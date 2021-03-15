Польско-американские мародеры, ракетный «Бал» и новые подлодки

Россия прикрыла побережье сверхэффективными противокорабельными системами

Бывший командующий польскими Сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак разыграл очередной сценарий военного противостояния Запада и России в Калининградской области. Назвав регион стратегически важным для Москвы, военный в очередной раз повторил мантру про Сувальский коридор – единственный проход для армии в этом регионе из Европы или в Европу – и сделал вывод, что справиться с «российской агрессией» можно будет только коллективными усилиями всех членов НАТО. Расквартированной в регионе «российской 6-й армии, взаимодействующей с Балтийским флотом, понадобится на захват стран Балтии от двух до четырех суток», – подсчитал он.

К сожалению, генерал не вдается в подробности, из-за чего собственно возникнет конфликт, что именно спровоцирует Россию начать интервенцию в страны Балтии с последующим нападением на Польшу. В статье для издания «Defence 24» он подчеркнул главное: в НАТО «один за всех, а все за одного». Из этого следует, что не важно, из-за чего другим членам Североатлантического альянса придется воевать на берегах холодного Балтийского моря. Польша сделала максимум возможного, чтобы стать мишенью в глазах российских военных.

Серьезность опасений за свою безопасность польские военные продемонстрировали на прошлой неделе в ходе совместных с американцами учений воздушно-десантных подразделений с весьма показательным названием Marauder («Мародер»). В течение двух недель на полигоне Дравско-Поморске десантники 6-й воздушно-десантной бригады Войска Польского из Кракова, а также подразделения 173-й воздушно-десантной бригады США, штаб которой дислоцируется в итальянском Виченца, отработают действия в глубоком тылу российских войск.

Согласно прошлогоднему указу Владимира Путина «Об основах государственной политики в области ядерного сдерживания» Россия оставляет за собой право нанесения превентивного ядерного удара по странам, обладающим инфраструктурой и носителями для ядерных вооружений. Так что локальной победоносной войны для НАТО ни в Прибалтике, ни на Севере, ни где бы то ни было еще не будет. Зато Польша в любом случае станет ее передовой.

Об этом Вальдемар Скшипчак прекрасно знает. Ранее он честно признался в этом изданию Wirtualna Polska. В статье под заголовком «Польша – государство прифронтовое. Сами мы не выиграем войны с Россией» он объявил, что «в военном смысле оправданно», если США нанесут ядерный удар по России. Даже если первой жертвой подобного сценария будет сама Польша.

«Не будем питать иллюзий. Польша является государством прифронтовым, так что всегда будет территорией столкновений, как это было во времена Варшавского договора. Тогда американцы намеревались ядерными атаками остановить Красную армию на территории Польши. Сейчас тоже есть такие планы, если Путин ударит. Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем. Но если начнется война, никто нашего мнения не спросит. Своего географического положения мы не изменим», – заявил бывший глава Сухопутных войск Польши.

Еще одна приятная новость для польских военных. Все флоты России переоснащены ракетными комплексами «Бал». Об этом сказал военный представитель на одном из головных предприятий корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Евгений Меньшов в эфире телепрограммы «Военная приемка» телеканала «Звезда». Ранее в декабре 2020 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что потребность ВМФ России в береговых ракетных комплексах «Бал» и «Бастион» сейчас закрыта на 74%. Системы развернуты от Курил, Камчатки, по всей трассе Севморпути в Арктике, на Балтике и Черном море.

Речь идет о крайне эффективной и грозной технике. «Бал» – это мобильные пусковые установки с ракетами Х-35У. «Бастион» – машины со сверхзвуковыми ПКР «Оникс». Первая летает на 260 км, вторая на 500 км. Особенность обоих комплексов в том, что входящие в их состав крылатые ракеты летят над поверхностью моря на высоте от 4 до 15 м. «35-я» при этом еще и не сканирует пространство в поисках цели, а сама принимает ее излучение. Поэтому ее можно обнаружить визуально уже под бортом.

«Оникс» более сложен. В головке самонаведения ракеты электронные портреты всех кораблей и военных транспортов. Ракеты в полете обмениваются разведывательной информацией, точно понимают, кто перед ними, кого и как лучше атаковать, ну а сам сценарий этого процесса они разыграют исходя из складывающейся тактической обстановки. При этом некоторые из них будут принесены в жертву корабельной ПВО. Зато другие стопроцентно достигнут поставленной цели. Подойти с моря кораблям НАТО не удастся. И что-то подсказывает, что «Бал» и «Бастион» могут бороться не только с морскими целями – входящие в их состав крылатые ракеты межвидовые.

В мае на Северодвинском машиностроительном предприятии «Севмаш» будут заложены 9-я и 10-я в серии атомные подводные лодки стратегического назначения «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Это корабли проекта 955 «Борей-А». Каждый из них несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».