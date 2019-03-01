Консорциум ARTEC поставил заказчикам 500-ю ББМ "Боксер"

ЦАМТО, 28 февраля. Организация по сотрудничеству в области закупки вооружений OCCAR (Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement) сообщила о поставке заказчику 500-й ББМ "Боксер".

Церемония передачи бронетранспортера в варианте GTFz A2 (Gruppentransportfahrzeug) состоялась на предприятии компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в Мюнхене (Германия).

Как сообщал ЦАМТО, ББМ "Боксер" разработана консорциумом ARTEC GmbH, сформированным Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW), в интересах ВС Германии и Нидерландов. Стоимость заключенного в 2006 году OCCAR с ARTEC контракта на серийное производство 472 бронемашин "Боксер" оценивается в 1,2 млрд. евро. Соглашение предусматривало изготовление 272 ББМ для ВС Германии и 200 ед. – для ВС Нидерландов. В декабре 2018 года ВС Германии дополнительно заказали 131 ББМ "Боксер" версии A2.

В общей сложности ВС Германии заказали 256 БТР (Gruppentransportfahrzeug), 65 командно-штабных машин (FuFz), 72 санитарные машины (sgSanKfZ) и 12 машин для подготовки водителей (FahrSchFzg). ВС Нидерландов заказали 36 КШМ (CP), 92 инженерные машины (GNGP), 12 машин обеспечения (CAR), 8 машин для подготовки водителей и 52 санитарные машины.

По информации ВС Германии, ББМ "Боксер" версии A2 оборудована дистанционно управляемым модулем вооружения, модифицированными и увеличенными внутренними и внешними ящиками для хранения принадлежностей, внутренней системой пожаротушения и единым дисплеем для командира и командира отделения.

ВС Литвы в рамках подписанного в августе 2016 года через OCCAR контракта должны получить 88 многоцелевых ББМ "Боксер" в адаптированной версии, включая 54 БМП, 18 БМП в версии машины командира взвода, 12 БМП в версии машины командира роты, 4 машины управления, а также 3 машины для подготовки водителей.

Поставка всех ББМ "Боксер" ВС Нидерландов завершена. Производство ББМ для ВС Германии и Литвы будет продолжаться до 2021 года. Всего для трех стран заказаны 694 бронемашины. При этом, по информации OCCAR, обще количество заказанных ББМ "Боксер" на август 2016 года составляло 696 машин. Вероятно, сюда включены образцы, разработанные для демонстрации в Великобритании и другим заказчикам.

В августе 2018 года по итогам трехлетнего тендера в рамках проекта "Лэнд-400" "Фаза.2" Министерство обороны Австралии заключило с компанией Rheinmetall Defence Australia контракт на поставку ББМ "Боксер" с колесной формулой 8x8 в нескольких версиях (большую часть должны составлять разведывательные бронемашины). Стоимость заказа составляет 3,3 млрд. австр. долл. (2,1 млрд. евро). Общая стоимость программы в течение 30-летнего срока эксплуатации может составить 15,7 млрд. австр. долл. Поставка первых бронемашин начнется в 2019 году.