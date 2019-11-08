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ЦАМТО

Минобороны Великобритании заключило контракт на закупку ББМ "Боксер"

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Источник изображения: Фото: gov.uk

ЦАМТО, 7 ноября. МО Великобритании 5 ноября объявило о подписании контракта на закупку более 500 ББМ "Боксер" с колесной формулой 8х8 в рамках программы поставки ВС страны боевой машины пехоты MIV (Mechanised Infantry Vehicle).

Стоимость соглашения составила 2,8 млрд. фунтов стерлингов (3,6 млрд. долл.). Как заявлено, на начальном этапе МО Великобритании получит несколько версий ББМ, включая бронетранспортер, санитарную машину, машину управления и машины обеспечения. БМП "Боксер" поступят на вооружение механизированных пехотных батальонов ударных бригад СВ Великобритании.

Согласно сопровождающему объявление о контракте пресс-релизу правительства, соглашение было подписано до запланированных на 12 декабря выборов с учетом критерия "стоимость/качество". При этом не исключено, что новое правительство может внести коррективы в программу после выборов.

Как сообщал ЦАМТО, Великобритания принимала участие в реализации программы проектирования и разработки бронемашины MRAV (Multi Role Armored Vehicle) с 1999 года, но вышла из числа участников в 2003 году.

В 2018 году Великобритания вновь присоединилась к реализуемой под управлением Организации по сотрудничеству в области закупки вооружений OCCAR (Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement) программе "Боксер". Как сообщалось, это позволило восстановить полученные в качестве партнера права, включая право сборки ББМ в Великобритании и возможность ее экспорта.

В настоящее время ББМ "Боксер" производятся совместным предприятием Artec, сформированным немецкими Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall MAN Military Vehicles и голландской Rheinmetall MAN Military Vehicles Nederland, в 12 вариантах для ВС Германии, Австралии, Литвы и Нидерландов. Совместное предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) будет участвовать в сборке бронемашин на мощностях в Великобритании. В преддверии заключения контракта на закупку ББМ "Боксер" для ВС Великобритании консорциум Artec уже подписал соглашения о сотрудничестве с британскими компаниями BAE Systems, Pearson Engineering и UK. В частности, британские ББМ будут оснащаться двигателями Rolls-Royce.

Решение о покупке ББМ "Боксер" для ВС Великобритании было принято без проведения тендера. В начале 2018 года с Rheinmetall был заключен контракт на реализацию этапа оценки, который позволил приступить к разработке предложения о поставке, включая создание сборочного предприятия в Великобритании и включение британских компаний в цепочку поставщиков.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Литва
Нидерланды
Компании
BAE Systems
Krauss-Maffei
MAN
OCCAR
Rheinmetall
RMMV
Rolls-Royce
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