Великобритания закупает бронетранспортеры Boxer

Министерство обороны Великобритании 5 ноября 2019 года сообщило о подписании контракта стоимостью 2,8 млрд фунтов стерлингов на закупку для британской армии "более 500" бронетранспортеров GTK Boxer с колесной формулой 8х8 различных модификаций. Контракт подписан с европейской закупочной Организацией по сотрудничеству в области вооружения (Organisation for Joint Armament Cooperation - OCCAR). Поставки должны быть начаты в 2023 году.

Бронетранспортер Artec GTK Boxer в рекламной раскраске в цвета британского флага в ходе демонстрации в Великобритании в 2017 году (с) Rheinmetall

Производство бронетранспортеров GTK Boxer осуществляется германским консорциумом Artec (сейчас объединяет компании Rheinmetall Defence и Krauss-Maffei Wegmann/KMW, ныне KNDS), а их реализация и сервисное обслуживание осуществляются в рамках совместной программы при посредничестве OCCAR.

Напомним, что Великобритания изначально была участницей трехсторонней (с участием Германии и Нидерландов) программы создания БТР GTK Boxer (MRAV), однако в 2003 году британское министерство обороны вышло из проекта, мотивируя это несоответствием характеристик машины британским требованиям, в том числе по аэротранспортабельности. В марте 2018 года британское министерство обороны вернулось в программу Boxer в рамках OCCAR.

Тем самым тогда Великобритания сделалал окончательный выбор в пользу закупки БТР Boxer и окончательно отказалось от идеи проведения международного тендера по программе Mechanised Infantry Vehicle (MIV) закупки для британской армии колесных бронетранспортеров.

После выхода в 2003 году Великобритании из программы Boxer британским министерством обороны была начата амбициозная программа создания бронетехники нового поколения Future Rapid Effect System (FRES), причем первоначально головной считалась подпрограмма колесного бронетранспортера Utility Variant (FRES UV). БТР Boxer был одним из трех кандидатов по подпрограмме FRES UV, однако в мае 2008 года было объявлено о победе машины General Dynamics Piranha V. Но в конце 2008 года британское министерство обороны заявило о приостановке подпрограммы FRES UV и "реструктуризации" всего проекта FRES в пользу приоритетности семейства гусеничных платформ по подпрограмме FRES Specialist Vehicle (в результате чего было создано семейство гусеничных машин General Dynamics Ajax).

С 2013 года потребность в колесных бронированных платформах была вновь выдвинута британской армией, теперь уже в качестве программы MIV. Ведущие мировые производители бронетехники уже изготовились к этому ожидавшемуся новому мегатендеру - об участии заявили уже консорциум Artec (производитель БТР Boxer), Nexter Systems (VBCI), General Dynamics (с очередной версией Piranha), Lockheed Martin в партнерстве с финской Patria (AMV), BAE Systems (с новым проектом - возможно, реинкарнацией проектов SEP), Iveco и сингапурская STK.

Всего по программе MIV планируется закупить для британской армии до 900 бронированных машин с колесной формулой 8х8.

Согласно заявлению министерства обороны Великобритании по случаю заключения контракта на закупку БТР Boxer, на первом этапе будет осуществляться закупка четырех вариантов машин - линейного БТР, командно-штабной машины, медицинской машины и носителя вооружения. БТР Boxer (MIV) на первом этапе должны быть оснащены четыре мотопехотных батальона - по два в двух формируемых новых "ударных" бригад (Strike Brigade) британской армии (кроме того, в состав каждой "ударной" бригады войдут два полка на новых гусеничных бронированных машиных семейства Ajax).

Детальные параметры подписанного контракта на закупку Boxer пока что не обнародованы, но ранее британское министерсто обороны сообщало, что контракт должен предусматривать возможность строить и экспортировать машины из Великобритании, включая полную сборку Boxer в Великобритании с не менее чем 60% участия в производстве британской промышленности,

Кнсорциум Artec, который производит БТР Boxer, уже взял на себя обязательства перед британской промышленностью, подписав в ожидании заключения контракта соглашения о партнерстве с компаниями BAE Systems, Pearson Engineering и Thales UK. Ожидается, что британские компании будут конкурировать за производство и поставку многих подсистем БТР, а также за организацию полной производственной и сборочной линии в Великобритании. Оценки предполагают, что запланированные инвестиции Artec в Великобритании могут обеспечить или создать не менее 1000 рабочих мест. Группа Rolls-Royce уже участвунт в производстве двигателей для Boxer, также к производству комплектующих предполагается подключить британские компании Parker-Hannifin, William Cook Engineering и другие.

Ожидается, что в рамках предполагаемого контракта Великобритания также получит значительные инвестиции от группы Rheinmetall, которая заявила о своем намерении создать в Великобритании центр производства и интеграции бронетранспортеров Boxer в качестве части программы. В январе 2019 года Rheinmetall объявила о создании в Великобритании с корпорацией BAE Systems совместного предприятия Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) по производству, ремонту и сервисному обслуживанию бронетехники, на основе бывших мощностей BAE Systems в Тейфорде.

Великобритания, таким образом, станет, видимо, пятым фактическим получателем машин семейства Boxer после Германии (заказаны 403 машины с завершением поставок в 2020 году), Нидерландов (поставлены 200 машин с завершением поставок в 2018 году), Литвы (заказаны 88 машин, поставки начаты в 2018 году) и Австралии (заказаны 211 машин, поставки начаты в 2019 году), при этом британская армия, видимо, станет круанейшим заказчиком. Кроме того, сообщается, что БТР Boxer выбраны для закупки Алжиром и Словенией.

Рекламное видео 2017 года (с) Rheinmetall :