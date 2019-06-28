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28.06.2019
bmpd.livejournal.com

В Литву доставлены первые два линейных бронетранспортера Boxer

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Министерство национальной обороны Литвы 25 июня 2019 года сообщило, что в Литву для литовской армии были доставлены два первых колесных бронетранспортера германского производства GTK Boxer (литовское обозначение Vilkas - "Волк"), изготовленных консорциумом АRTEC в полной линейной конфигурации, включая боевые модули с вооружением. Официальная церемония передачи их литовской армии состоится 9 июля.

Один из двух первых полученных Литвой бронетранспортеров GTK Boxer в линейном варианте на полигоне в Германии (с) министерство национальной обороны Литвы

Обе машины были поставлены в дилоцированный в Рукла у Йонавы близ Каунаса мотопехотный батальон имени Великого князя Литовского Ольгерда (Lietuvos did?iojo kunigaikš?io Algirdo mechanizuotasis p?stinink? batalionas) 1-й механизированной бригады "Железный волк" (Mechanizuotoji Р?stinink? Вrigada "Gele?inis Vilkas"). Всего, как сообщает, министерство национальной обороны Литвы, до конца 2019 года в Литву должны быть поставлены 15 БТР Boxer (Vilkas).

Напомним, что 22 августа 2016 года в Вильнюсе министерство национальной обороны Литвы подписало с европейским оборонным закупочным агентством OCCAR и германским консорциумом ARTEC (сейчас объединяет компании Rheinmetall Defence и Krauss-Maffei Wegmann/KMW, ныне KNDS) контракт стоимостью 385,6 млн евро на приобретение для литовской армии 88 разработанных и производимых ARTEC колесных бронетранспортеров GTK Boxer с колесной формулой 8х8, а также трех учебных машин на их базе. Данный контракт стал крупнейшей оборонной закупкой в истории Литвы и одновремено сделал Литву первым иностранным заказчиком БТР Boxer.

Поставки собственно линейных БТР Boxer Литве должны осуществляться с 2019 по конец 2021 года. Из 88 линейных машин 53 будут изготовлены на производственной линии KMW, и 35 - Rheinmetall Defence. Приобретение Boxer Литвой осуществляется через посредство агентства OCCAR, что должно стандартизировать для Литвы закупочные и сервисные процедуры с главными получателями этих машин - сухопутными войсками ФРГ и Нидерландов.

В варианте для Литвы линейные БТР оснащаются модифицированным вариантом израильского боевого модуля Rafael Samson Mk 2 с 30-мм автоматической пушкой ATK Orbital Bushmaster Mk 44, спаренным 7,62-мм пулеметом и с выдвижной пусковой установкой ПТРК Rafael Spike-LR. Из поставляемых машин четыре (или две, по другим источникам) будут выполнены в командно-штабном варианте, а остальные - в линейном.

В декабре 2017 года Литва получила первые два БТР Boxer, выполненные в варианте учебных машин. В июле 2018 года Литве были переданы первые два Boxer в полной линейной конфигурации, но эти две машины остались в Германии, где используются для испытаний и обучения.

В литовской армии закупаемые 88 БТР Boxer поступят на вооружение двух мотопехотных батальонов 1-й механизированной бригады "Железный волк", составляющей основу боевого потенциала сухопутных войск Литвы, - уже упомянутого мотопехотного батальона имени Великого князя Литовского Ольгерда, дислоцированного в Рукла, и батальона имени Великой княгини Бируте (Did?iosios kunigaikštien?s Birut?s ulon? batalionas) в Алитусе. Сейчас оба этих батальона используют старые гусеничные БТР М113, полученные из состава Бундесвера.

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Страны
Германия
Израиль
Литва
Нидерланды
Продукция
Boxer GTK
M113 БТР
Spike NLOS
Волк
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Продолжение литовской истории с бронетранспортерами Boxer
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