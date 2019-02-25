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25.02.2019
Интерфакс-АВН

США и Бельгия продолжат сотрудничество в области противостояния России и Китаю - Пентагон

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Истребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии.
Источник изображения: https://www.sinodefenceforum.com/

Вашингтон. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - О продолжении сотрудничества в области противостояния России и Китаю договорились на встрече в Вашингтоне исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейдерс, сообщила пресс-служба Пентагона.

"Они согласись продолжить сотрудничество по противостоянию вызовам в области безопасности, которые включают в себя действия России на восточном фланге НАТО и угрозы, которые предоставляет проникновение Китая в европейские технологические базы", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы Пентагона.

П.Шанахан также поблагодарил бельгийского коллегу за вклад в миссию НАТО в Ираке и приверженность миссии НАТО по ядерному сдерживанию, отмечается в сообщении.

22.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Бельгия
Ирак
Китай
Россия
США
Проекты
NATO
Ядерный щит
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