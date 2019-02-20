Роскосмос подписал новый контракт на полет двух космических туристов к МКС

Полет состоится до конца 2021 года

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и компания Space Adventures подписали новый контракт на полет двух космических туристов, которые до конца 2021 года отправятся на Международную космическую станцию (МКС) на одном корабле. Об этом сообщили ТАСС во вторник в госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" и американская компания Space Adventures подписали контракт об осуществлении краткосрочных космических полетов на Международную космическую станцию двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле. Полет на борт станции состоится до конца 2021 года", - сказали в Роскосмосе.

В госкорпорации уточнили, что предприятия отрасли "уже приступили к созданию пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос". Там добавили, что выполнение всех работ по созданию космической техники будет вестись за счет средств космических туристов.

В Роскосмосе отметили, что новый контракт дополнительно загрузит мощности РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс", ЦЭНКИ и других предприятий.

Российская сторона и Space Adventures отправили первого туриста в космос в 2001 году - на орбиту полетел Денис Тито. Всего в космосе по их контрактам на сегодняшний день побывали семь космических туристов (один - дважды). Последний полет по программе состоялся в сентябре 2009 году.

В 2015 году в качестве космической туристки, также по контракту Роскосмоса и Space Adventures, должна была отправится в космос певица Сара Брайтман. Однако она прервала подготовку и отказалась от полета, сославшись на семейные обстоятельства.