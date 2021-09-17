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Интерфакс-АВН

Правительство РФ выделило 4 млрд рублей на создание ракеты-носителя и пилотируемого корабля "Союз"

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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-18» с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-18» с космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

Компания "Главкосмос" является оператором в области космического туризма

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ выделит "Роскосмосу" более 4 млрд рублей для создания до 2024 года ракеты-носителя "Союз-2.1а" и корабля "Союз МС" в интересах компании "Главкосмос".

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

"Направить в 2021 году бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Исследование и использование космического пространства" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в размере 4412660 тыс. рублей на расходы государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"", - говорится в документе.

Там указывается, что данные средства выделяются для предоставления бюджетных инвестиций компании "Главкосмос" для создания "не позднее 2024 года ракеты-носителя "Союз-2.1а", а также транспортного пилотируемого корабля "Союз МС".

1 июня глава "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов сообщил "Интерфаксу", что компания планирует заказать два пилотируемых корабля "Союз" для будущих космических туристов, они будут готовы к концу 2023 года.

Ранее ракетно-космическая корпорация "Энергия" сообщила, что совет директоров корпорации одобрил заключение договора с "Главкосмосом" на "изготовление и поставку двух транспортных пилотируемых кораблей "Союз МС". Ориентировочная цена составит 5,06 млрд рублей.

25 июня 2019 года госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures заключили контракт на доставку двух космических туристов в 2023 году на МКС.

В ноябре 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация заказала у "Энергии" производство двух дополнительных "Союзов" для коммерческих пусков. Сообщалось, что "туристический" вариант корабля будет переделан для управления одним человеком.

В декабре 2019 года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля - РКК "Энергия".

В госкорпорации сообщили, что "Роскосмос" и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито.

Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Space Adventures
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
ИТ
МКС
Союз ПКК
Союз РН
Союз-2 РН
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