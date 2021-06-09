Туристы смогут в течение месяца находиться на МКС и выйти в открытый космос- "Главкосмос"

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - "Главкосмос" предлагает космическим туристам полет и пребывание на Международной космической станции (МКС) на срок до 30 дней, сообщается на сайте компании.

"Стандартная программа длится до 10 дней. Срок пребывания на МКС может быть увеличен, исходя из ваших пожеланий. Наши специалисты с радостью подготовят индивидуальную программу пребывания на МКС для вас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания готова предоставить полет на "нестандартный период" до 30 дней.

Также туристы смогут выйти в открытый космос и поучаствовать в научной программе на борту МКС. В дополнительной программе указано, что туристы смогут приобрести капсулу спускаемого аппарата корабля "Союз".

Ранее сообщалось, что компания "Главкосмос" выставила на продажу спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-08", вернувшийся на Землю с экипажем МКС осенью 2018 года.

"Спускаемый модуль может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику", - сообщалось на сайте компании.

1 июня глава "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов сообщил "Интерфаксу", что компания планирует заказать два пилотируемых корабля "Союз" для будущих космических туристов, они будут готовы к концу 2023 года.

Ранее ракетно-космическая корпорация "Энергия" сообщила, что совет директоров корпорации одобрил заключение договора с "Главкосмосом" на "изготовление и поставку двух транспортных пилотируемых кораблей "Союз МС". Ориентировочная цена составит 5,06 млрд рублей.

25 июня 2019 года госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures заключили контракт на доставку двух космических туристов в 2023 году на МКС.

В ноябре 2019 года глава "Роскосмоса" сообщил, что госкорпорация заказала у "Энергии" производство двух дополнительных "Союзов" для коммерческих пусков. Сообщалось, что "туристический" вариант корабля будет переделан для управления одним человеком.

В декабре 2019 года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля - РКК "Энергия".

В госкорпорации сообщили, что "Роскосмос" и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито.

Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос.