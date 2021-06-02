Войти
Интерфакс-АВН

"Главкосмос" закажет "про запас" два корабля "Союз" для космических туристов

163
0
0
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» на стартовой площадке космодрома Байконур
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» на стартовой площадке космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - "Главкосмос" планирует заказать два пилотируемых корабля "Союз" для будущих космических туристов, они будут готовы к концу 2023 года, сообщил "Интерфаксу" глава компании Дмитрий Лоскутов.

"Главкосмос" под руководством "Роскосмоса" ведет работу с предприятиями отрасли по созданию опережающего "задела" в части создания космической техники - мы хотим быть готовыми к тому, чтобы услугу коммерческого космического полета можно было предложить заказчику в конце 2023 года. В настоящее время ведутся переговоры с несколькими представителями заказчиков", - сказал Лоскутов.

"Корабли после завершения всех корпоративных процедур должны быть заказаны под космических туристов - это призвано сократить срок ожидания готовности матчасти, чтобы коммерческим участникам космического полета не приходилось слишком долго ждать", - добавил он.

Ранее ракетно-космическая корпорация "Энергия" сообщила, что Совет директоров корпорации одобрил заключение договора с "Главкосмосом" на "изготовление и поставку двух транспортных пилотируемых кораблей "Союз МС". Ориентировочная цена составит 5,06 млрд рублей.

25 июня 2019 года госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures заключили контракт на доставку двух космических туристов в 2023 году на МКС.

В ноябре 2019 года глава "Роскосмоса" сообщил, что госкорпорация заказала у "Энергии" производство двух дополнительных "Союзов" для коммерческих пусков. Сообщалось, что "туристический" вариант корабля будет переделан для управления одним человеком.

В декабре 2019 года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля - РКК "Энергия".

В госкорпорации сообщили, что "Роскосмос" и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито.

Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Space Adventures
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
МКС
Союз ПКК
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
31.05.2021
Россия сможет отправить космических туристов на орбиту в конце 2023 года - "Главкосмос"
02.12.2020
От «Клипера» до «Орла»
03.08.2020
Пара путевок от Роскосмоса влетит туристам в копеечку
21.02.2019
Space Adventures надеется на плодотворное сотрудничество с Роскосмосом
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 02:45
  • 9
«Российских процессоров хватит для основных потребностей государства»
  • 01.06 22:17
  • 75
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 01.06 19:46
  • 232
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 01.06 18:53
  • 24
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 01.06 17:10
  • 5
Украинский флот прирастает американскими патрульными катерами
  • 01.06 16:58
  • 1
«Терминаторы» идут под Москву: новой бронетехнике ищут место службы
  • 01.06 16:50
  • 79
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.06 16:14
  • 2
СКР "Ладный" ЧФ после ремонта вышел в море для проведения испытаний корабельных систем и механизмов
  • 01.06 13:57
  • 10
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 01.06 13:17
  • 49
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 01.06 12:18
  • 2
Патрушев раскрыл неизвестные подробности женевской встречи с Салливаном
  • 01.06 10:30
  • 1
Названы еще пять возможных покупателей Су-57
  • 01.06 10:23
  • 1
The National Interest (США): у армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно
  • 01.06 10:00
  • 1
Шойгу анонсировал создание в РФ воинских частей для противостояния НАТО
  • 01.06 09:46
  • 1
Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей