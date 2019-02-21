Space Adventures надеется на плодотворное сотрудничество с Роскосмосом

Ранее американская компания подписала с российской госкорпорацией новый контракт на полет двух космических туристов

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Американская компания Space Adventures, подписавшая новый контракт с российской госкорпорацией "Роскосмос" на полет двух космических туристов, надеется на продолжение плодотворного сотрудничества, чтобы сделать космические полеты более доступными. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении компании.

"За последние 18 лет наше партнерство создало возможности для непрофессионалов испытать, что такое жизнь в космосе. Наши клиенты провели в общей сложности почти три месяца в космосе и преодолели более чем 36 млн миль [около 58 млн км]", - заявил глава Space Adventures Эрик Андерсон. "Мы надеемся на продолжение работы с Роскосмосом, чтобы открывать космические рубежи для всех", - добавил он.

"Госкорпорация "Роскосмос" и Space Adventures подписали контракт на осуществление краткосрочных космических полетов двух человек на корабле "Союз" к российскому сегменту Международной космической станции. Полет запланирован на конец 2021 года", - отметили также в компании.

Ранее ТАСС сообщили в "Роскосмосе", что предприятия отрасли "уже приступили к созданию пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос". В госкорпорации добавили, что выполнение всех работ по созданию космической техники будет вестись за счет средств космических туристов. Новый контракт дополнительно загрузит мощности РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс", ЦЭНКИ и других предприятий.

Российская сторона и Space Adventures отправили первого туриста в космос в 2001 году: на орбиту полетел Денис Тито. В космосе по контрактам с ними на сегодняшний день побывали семь туристов. Последний полет по программе состоялся в сентябре 2009 года.

В 2015 году в качестве туристки (также по контракту "Роскосмоса" и Space Adventures) должна была отправиться в космос певица Сара Брайтман. Однако она прервала подготовку и отказалась от полета, сославшись на семейные обстоятельства.