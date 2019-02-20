Москва и Дели согласовали почти все технические аспекты по контракту на вертолеты Ка-226Т - Мантуров

Бангалор (Индия). 19 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Согласованы почти все технические параметры российско-индийской программы по производству вертолетов Ка-226Т, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"По вертолетной тематике считаем, что одним из примеров формата "Make in India" также будет служить лицензионное производство вертолетов Ка-226Т. На сегодняшний день стороны согласовали практически все технические аспекты данной программы", - заявил Д.Мантуров.

Соглашение между Россией и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, холдинг "Вертолеты России" организует поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом из них не менее 140 машин будут произведены на мощностях совместного предприятия в Индии. Соглашение также предусматривает обслуживание, эксплуатацию, ремонт вертолетов и обеспечение их технического сопровождения.

В настоящее время данный контракт общей стоимостью $1 млрд пока не заключен.

Как сообщалось, производство Ка-226Т для индийского заказчика на первом этапе будет осуществляться в Улан-Удэ, а затем поэтапно перенесено на площадку совместного российско-индийского предприятия Indo-Russian Helicopters Limited в Индии. В настоящее время Ка-226Т производится на Кумертауском авиационном предприятии (КумАПП) в Башкирии.

В июне 2018 года в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" сообщили о начале производства в Улан-Удэ опытных образцов Ка-226Т для Индии.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонн, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек или модули, оснащенные специальным оборудованием.

Полностью интервью Д.Мантурова публикуется во вторник на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru