The Telegraph (Великобритания): британские войска наращивают силы в Арктике для защиты северного фланга НАТО от России

Британские войска должны активизировать развертывание в Арктике сил и средств для защиты северного фланга НАТО от России, заявил Гэвин Уильямсон. По словам министра обороны, морская пехота Великобритании приступила к реализации программы, в рамках которой более тысячи военнослужащих будут ежегодно проходить подготовку вместе со своими норвежскими коллегами, пишет «Телеграф».

Британские войска должны активизировать развертывание в Арктике сил и средств для защиты северного фланга НАТО от России, заявил Гэвин Уильямсон.

По словам министра обороны, морская пехота Великобритании приступила к реализации программы, рассчитанной на десять лет, в рамках которой более тысячи военнослужащих будут ежегодно проходить подготовку вместе со своими норвежскими коллегами, что позволит в ближайшем будущем сформировать воинское подразделение бригадной численности.

Кроме того, министр заявил, что в следующем году в рамках своей первой дислокационной операции над Арктикой совершат полеты новые британские противолодочные самолеты.

Гэвин Уильямсон посетил силы морской пехоты, проводящие зимние учения на своей новой базе в Бардуфоссе на севере Норвегии, где температура достигает минус 30°C. По его словам, новый патрульный противолодочный самолет P8 "Посейдон" (P8 Poseidon) будет летать над территорией Арктики для сдерживания активности российских подводных лодок, которая вновь достигла уровня времен холодной войны.

Глава оборонного ведомства заявил: "Независимо от выполняемых задач - будь то оттачивание наших навыков при минусовых температурах, перенимание опыта у давних союзников, таких как Норвегия, или мониторинг исходящих от подводных лодок угроз с помощью наших самолетов "Посейдон" - мы будем проявлять бдительность в отношении новых вызовов".

Визит министра обороны проходит на фоне критики в его адрес в связи с тем, что он поставил под угрозу торговые переговоры между Великобританией и Китаем, объявив намерении отправить британский военный корабль в Тихий океан.

По словам генерала Ричарда Данната (Richard Dannatt), бывшего начальника Генштаба ВС Великобритании, Гэвин Уильямсон "слишком громко заявил" о своих намерениях. Сообщается, что в результате этого Пекин вышел из торговых переговоров с Филиппом Хаммондом, но министр обороны заявил, что его заявление было согласовано с премьер-министром и министром финансов.

В 2020 году девять самолетов из парка новых "Посейдонов" будут направлены на базу ВВС Великобритании "Лоссимут" для осуществления патрулирования с ведением воздушной разведки над большой территорией, включая районы Арктики и Северной Атлантики. Среди их задач также - защита британских подводных лодок, обеспечивающих ядерное сдерживание.

Эксперты по безопасности предупредили Великобританию и ее союзников о необходимости крайне внимательно относиться к намерениям России в Арктике. Специальный комитет по обороне в своем недавнем докладе по этому вопросу заявил: "Трудно поверить, что масштабы и спектр военных сил и средств, развертываемых Россией в Арктике, предусматривают выполнение исключительно оборонительных задач".

Этот регион является ключевым стратегическим районом для НАТО, поскольку он позволяет контролировать выход в Атлантику российских подводных лодок и других боевых средства ВМС. Министр обороны заявляет, что в последние годы активность российских подводных лодок в Атлантике повысилась в десять раз и что в 2017 году британским ВМС пришлось перехватить 33 российских корабля, приближавшихся к территориальным водам Великобритании, по сравнению лишь с одним инцидентом в 2010 году.

Патрульные противолодочные самолеты "Посейдон" приступят к выполнению задач сразу же после их переброски на базу ВВС в 2020 году - как раз когда в результате взаимодействия с союзниками будут отработаны соответствующие навыки.

Экипажи базы ВМС Великобритании летают на американских патрульных самолетах с 2012 года, после того, как в 2010 году при коалиционном правительстве Дэвида Кэмерона был снят с эксплуатации самолет "Нимрод" (Nimrod MRA4).

Представитель Министерства обороны заявил: "Экипажи, которые будут нести боевое дежурство на новых самолетах, пока находятся в других странах, где летают на патрульных самолетах базовой авиации - например, в США, Канаде и Новой Зеландии".

Морская пехота Великобритании - подразделение Вооруженных сил Великобритании, проходящее подготовку для участия в боевых действиях в условиях низких температур, - имеет возможность передавать опыт подразделениям британской армии с целью оказания помощи формированиям в Эстонии и Польше, а также союзникам по НАТО, например, норвежской армии, а с 2015 года - Корпусу морской пехоты США.

В докладе Комитета обороны говорится: "Сотрудничество такого рода лежит в основе отношений между Великобританией и США в сфере обороны и является напоминанием о том, что Великобритания потеряет в случае ослабления потенциала, который обеспечивает ее защиту".

В этом году исполняется 50 лет со дня проведения зимних военных учений в Норвегии. Они играют решающую роль в отработке специальных навыков ведения боевых действий в условиях низких температур, а в этом году в учениях впервые были задействованы ударные вертолеты "Апач" (Apache).

Доминик Николс (Dominic Nicholls)

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