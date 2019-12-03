Чжунго цзюнван (Китай): военное сдерживание США России набирает обороты

Китайские эксперты рассуждают о перспективах сдерживания России Америкой. По их мнению, несмотря на то, Соединенные Штаты постоянно ищут новые возможности для расширения на Восток, их "американская дубинка" становится все менее эффективной. Причина этого кроется в НАТО – главной опоре Штатов в давлении на Россию.

Недавно НАТО устроила крупные военные учения на территории Балтийских стран. В Литве прошли совместные учения "Железный волк-2019", в которых приняли участие почти четыре тысячи военнослужащих и более тысячи единиц вооружения и военной техники из 11 стран. В Эстонии более 100 британских солдат приняли участие в крупномасштабных воздушно-десантных учениях. В Латвии, в Ирбенском проливе, состоялись учения 1-й постоянной противоминной группы НАТО. После учений Baltops-2019, прошедших в июне 2019 года, НАТО снова проводят масштабные маневры в данном регионе.

За последние годы США увеличили военное присутствие у российских границ, сокращая тем самым ее стратегическое пространство и вынуждая Россию принимать ответные меры. Российско-американские геополитические игры набирают обороты, растет региональная напряженность.

Сдерживая Россию, сохранить доминирование США

Сокращение стратегического пространства России предотвращает появление нового центра силы. США, как страна, получившая мировое господство, опасается появления конкурента в глобальном масштабе. После окончания холодной войны США не только не приняли Россию в "западную семью", но стали считать ее источником потенциальной угрозы и трижды предлагали план по расширению НАТО на Восток, включающий присоединение к альянсу 13 стран Центральной и Восточной Европы, в том числе Польшу, Эстонию и Литву. Они хотели пододвинуть сферу своего влияния к российскому границе и сократить стратегическое пространство этой страны. После прихода к власти Дональда Трампа Америка стала видеть в России главного стратегического соперника и продвигать стратегию безопасности, заключавшуюся в "достижении мира силой". Было увеличено военное присутствие у российских границ, продолжалось привычное для США военное сдерживание этой страны.

Демонстрация своего превосходства над Россией путем сохранения влияния на Ближнем Востоке. Ближний Восток и Европа - два крупнейших, связанных друг с другом, стратегических направления для США. После окончания Второй мировой войны США воспользовались тем, что с Ближним Востоком их разделяет только море, и сыграли в местных конфликтах роль "заморского судьи", взяв происходящее в данном регионе под свой контроль. В 2015 году российская армия вмешалась в сирийскую войну. При ее поддержке правительственные войска осуществили масштабное контрнаступление, вернув 83% сирийской земли, а оппозиция, поддерживаемая Соединенными Штатами, оказалась зажата на северо-западе страны в провинции Идлиб. Блестящее участие в сирийской войне помогло России значительно повысить свой авторитет на Ближнем Востоке, поставив под угрозу статус США в регионе. В сложившихся обстоятельствах демонстрация Америкой своей военной мощи у российских границ может отвлечь внимание России от Ближнего Востока и показать странам этого региона, что США все еще способны выступать противовесом России.

Регионы действуют сообща и создают себе "рекламу"

Регионы действуют сообща, ускорится процесс размещения систем ПРО. Россия сохраняет баланс сил с США главным образом за счет ядерного оружия. В 2002 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. После этого страна стала активно развивать свои системы ПРО, намереваясь ослабить устрашающий эффект, производимый российским ядерным оружием. США уже создали сеть космических спутников, оснащенных инфракрасными радарами, и около ста кораблей с радиолокационными станциями с фазированной антенной решеткой "SPY-1". Помимо систем противоракетной обороны наземного базирования "Иджис", установленных в Польше и Румынии, в апреле 2019 года США временно разместили на территории Румынии комплексы THAAD, которые открыли для американской разведки российскую территорию к западу от Уральских гор.

Одновременные действия по трем направлениям усилят неядерную военную мощь. США непрерывно укрепляют сотрудничество с арктическими странами, проводя военные учения, такие как "Арктический вызов" и "Холодный ответ". В октябре 2018 года НАТО провела крупнейшие после окончания холодной войны учения на востоке Норвегии. В Центральной и Восточной Европе США увеличивают военное присутствие у российских границ. В октябре 2019 года НАТО объявила о проведении в 2020 году учений "Защитник Европы - 2020", участие в которых примут около 40 тысяч военнослужащих из 10 стран, включая Польшу, Литву, Эстонию и других. На черноморском направлении в условиях российско-украинского противостояния в Керченском проливе, корабли США не раз появлялись в акватории Черного моря, имея цель запугать российскую сторону. В этом году НАТО проводила учения совместно с Украиной и Грузией.

Создавать себе подобную рекламу, укрепляя сотрудничество в области безопасности со странами, соседствующими с Россией. Помимо союзников по НАТО, США непрерывно ищут новые потенциальные возможности для сдерживания России. После того как был приостановлен процесс вступления Украины в НАТО, альянс объявил о признании ее статуса как "страны-заявителя", а Финляндия и Швеция стали получать приглашения принять участия в различных военных маневрах. НАТО также протягивала оливковую ветвь Азербайджану и Грузии. В марте 2019 года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил во время своего визита в Грузию надежду на то, что страна в скором времени вступит в НАТО. Правительство Трампа укрепляет сотрудничество с Казахстаном, в 2018 году стороны подписали договор на сумму 7 миллиардов долларов.

Три главных вызова оказались не по силам

Подъем российской военной мощи не дал США успешно осуществить сдерживание в отношении данной страны. С 2008 года, когда российская армия была реформирована и приобрела "новый облик", она стала намного сильнее. Ей удалось не только вывести из тупика ситуацию в Сирии, но и показать себя с выгодной стороны в рамках европейского противостояния Соединенным Штатам. К тому же, американские войска, находящиеся за рубежом, рассредоточены на трех основных стратегических направлениях: в западной части Тихого океана, Европе и на Ближнем Востоке, а силы российской армии сосредоточены в прилегающих регионах, при этом обширная территория страны служит им стратегической опорой. Можно сказать, что Россия и США достигли стратегического баланса сил у российских границ. В сложившейся ситуации США будет сложно продолжать расширение НАТО на Восток и сдерживание России.

Беспокойство соседних с Россией стран повышает затраты США на ее сдерживание. События в Крыму показали решимость Владимира Путина противостоять расширению НАТО на Восток, это безусловно может напугать прилегающие к России страны. Если США не в состоянии обеспечить им безопасность, значит им нужно быть крайне осторожными в делах, касающихся российских границ, чтобы не навлечь на себя неприятности. Поэтому они не могут внезапно последовать за США и не согласятся взять на себя роль "прислужников" в деле сдерживания России. Соединенным Штатам потребуется больше времени на убеждение этих стран.

Внутренние противоречия в НАТО станут "камнем преткновения", ограничивающим действия США. Для Соединенных Штатов альянс - это главная опора в деле сдерживания России. Однако с того момента, как к власти пришел Дональд Трамп, принеся с собой стратегию "американского превосходства", страна непрерывно усиливала давление на своих европейских союзников, требуя увеличить оборонный бюджет и вводя экономические санкции. Все это привело к усугублению противоречий внутри НАТО. Под угрозой, исходящей от "американской дубинки", Европа начала искать пути оборонной независимости, стремясь перестать зависеть в этом от США. Турция пренебрегла протестом американской стороны и закупила у России ЗРК С-400. Дальнейшие расхождения США и Европы в рамках альянса ограничат возможности США осуществлять военное сдерживание России.

Чжао Чжэньюй, Фан Лицзин