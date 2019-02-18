The National Interest (США): Украина создает противокорабельную ракету, — отчасти благодаря России

Ракету проекта «Нептун» с радиусом действия чуть меньше 300 километров разрабатывает украинское конструкторское бюро «Луч». Она предназначена для уничтожения кораблей с водоизмещением до 5 тысяч тонн и представляет собой слегка модернизированный вариант российской противокорабельной крылатой ракеты Х-35. Эти ракеты предположительно будут развернуты в течение трех лет.

Киев с 2013 года без лишнего шума занимается развитием свой собственной военной промышленности.

Поставленная двуединая задача: дополнить помощь из Вашингтона оборудованием местного производства, а также стать игроком на экспортных рынках. Чего же удалось Украине добиться на прошедшие пять лет? Анализ реализации одного из наиболее амбициозных проектов, связанных с производством местных противокорабельных крылатых ракет, позволяет получить ясное представление о прогрессе Украины в этой области, а также о существующих вызовах.

Проект "Нептун", анонсированный в 2013 году украинским конструкторским бюро "Луч", предусматривал создание таких вооружений, которые могли бы сдерживать российский военно-морской флот в регионе Азовского моря. Ракета "Нептун" оснащается 150-килограммовой боевой частью с осколочно-фугасным зарядом и может размещаться на воздушных, морских и наземных платформах, хотя первоначально предназначалась для охраны береговой линии Азовского моря. По имеющимся данным, радиус ее действия составляет чуть меньше 300 километров, а предназначена она для уничтожения кораблей с водоизмещением до 5 тысяч тонн, то есть, в основном, фрегатов.

Если названные характеристики кажутся уже знакомыми, то это происходит потому, что "Нептун" представляет собой слегка модернизированный вариант российской противокорабельной крылатой ракеты Х-35. Впервые эта ракета была показана в 2003 году, а отличается она от ракеты "Нептун" меньшим размером и меньшим радиусом действия, хотя их конструкции в принципе похожи. Однако "Нептун" имеет новую инерционную систему управления с активным радиолокационным наведением.

Украина принимала активное участие в производстве ракеты Х-35, в особенности ее двигателя Р95-300, поэтому не вызывает удивления тот факт, что выбор был сделан в пользу создания, с учетом уже имевшегося опыта, ракеты на основе Х-35, а не в пользу нового комплекса, на разработку которого пришлось бы потратить дополнительные средства. Однако это не означает, что проект "Нептун" не сталкивается с проблемами.

Во-первых, Украина должна ориентироваться на растущий, но, тем не менее, все еще скромный оборонный бюджет, который в 2018 году составил 3,1 миллиарда долларов. Эту проблему удалось решить за счет большого потока американской помощи, - с недавнего времени она стала включать в себя непосредственные поставки летального оружия, - однако ресурсы Киева, тем не менее, тонким слоем распределяются по широкому кругу дорогостоящих проектов. Поскольку внешняя помощь подпитывает украинскую военную модернизацию, ее возможное сокращение в будущем легко может заставить Киева положить на полку некоторые из ключевых проектов в области модернизации.

Во-вторых, Украина пытается таким-то образом ликвидировать разрывы в своей цепочке поставок и производства, которые были вызваны дипломатическим разрывом с Россией. В то время как ракета Х-35 и ее предыдущие версии создавались в рамках масштабной экономики Советского Союза, Украина должна теперь сама инвестировать средства в новые и, возможно, менее эффективные производственные процессы и использовать, по мере возможности, компоненты советской эпохи для других целей. Это особенно замено в ракете "Нептун", поскольку ее двигатель является близкой модификацией двигателя ТРДД-50 советской эпохи.

Тем не менее Украина продвигается вперед в разработке ракеты "Нептун". В прошлом году Киев объявил о проведении первого успешного испытания этой крылатой ракеты. "В ходе успешных испытаний были проверены летные возможности, а также системы управления, - отметил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. - Сегодняшние испытания открывают новый этап в реализации программы по созданию этой ракеты, в соответствии с которой наши вооруженные силы должны получить мощные и высокоэффективные ракеты, способные точно поражать вражеские цели на больших расстояниях".

После этих широко разрекламированных испытаний эксперт в области обороны Сергей Згурец сообщил информационному агентству УНИАН о том, что ракеты "Нептун" будут развернуты в течение ближайших трех лет. Это означает, что цикл разработки ракеты "Нептун" составит десять лет, и это примерно такой же срок, который потребовался для создания первоначальной версии Х-35 в 2003 году, а также для создания в России в 2015 году ее модифицированной версии - ракеты "Уран".

Если испытания пройдут успешно, то ракета "Нептун" может стать ключевой технической и символической вехой в реализации украинской ракетной программы. В то же время проект "Нептун" показывает, какие сложные вызовы и серьезные проблемы ожидают Киев на пути к военной модернизации.

Марк Эпископос - постоянный автор журнала "Нэшнл интерест" и научный ассистент Центра национальных интересов. Кроме того, он - аспирант исторического факультета Американского университета в Вашингтоне.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)

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