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ТАСС

Близнец из СССР. Способен ли украинский "Нептун" нейтрализовать российский флот?

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Противокорабельный комплекс "Нептун"
Противокорабельный комплекс "Нептун".
Источник изображения: © Адміністрація Президента України/CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

Дмитрий Литовкин — об украинском противокорабельном комплексе и военном потенциале России на Черном море

Противокорабельный комплекс "Нептун"

Источник изображения: © Адміністрація Президента України/CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

Психологическое, бесшумное и несокрушимое оружие, заставляющее Россию паниковать на Черном море, - это лишь ряд эпитетов, присвоенных новой украинской ракете противокорабельного комплекса "Нептун", которые можно прочесть в СМИ и на просторах интернета. Его "трезубец", по мнению некоторых аналитиков в Киеве, способен полностью нейтрализовать деятельность российского флота. С дальностью 300 километров ракета спокойно найдет цель в любой точке. Не учитывать подобные заявления сложно, но стоит ли бояться?

Общее наследие

О комплексе "Нептун" известно, в принципе, немного. Тем не менее детали портрета героя вполне очевидны - он как брат близнец похож на российскую противокорабельную ракету Х-35. Во временна СССР над разработкой этой машины работали инженеры киевского конструкторского бюро "Луч". Двигатель должны были делать на запорожском "МоторСич", а финальной сборкой изделия заниматься на Харьковском авиационном заводе. Развал Союза Социалистических Республик поставил крест на проекте. Тем не менее Украина унаследовала всю проектную документацию и, как ни странно, в "лихие" 90-е не потеряла и не продала ее.

Хотя как-то в начале нулевых мне в руки попал каталог военно-технической продукции Северной Кореи, в котором, кроме всякого советского наследия в виде полевого универсального телефона ТА-57 (тот, что перед звонком требует покрутить ручку зарядки аккумулятора), ракет комплекса Р-17 "Скад" (в экспортной классификации принято именовать "Эльбрус"), была представлена и наша Х-35. Если описать мои чувства тогда - то это был шок. На нашем флоте на тот момент такой ракеты не было, а северокорейцы ее уже активно производили и пытались продать. В общем, нетрудно предположить, кто мог помочь в ее разработке.

Для общего понимания проблемы: на момент распада Советского Союза военно-промышленный комплекс Украинской ССР был вторым по величине после РСФСР. В состав украинского ВПК входило 3594 предприятия, на которых работали более 4 млн человек. Украина унаследовала почти треть космической промышленности бывшего СССР. В космическую отрасль входило 140 предприятий и институтов, которые обеспечивали работой 200 тыс. человек. По оценке главы Минпромторга Дениса Мантурова, озвученной в апреле 2014 года, общий портфель российских гражданских и военных заказов, размещенных на украинских предприятиях, составлял около $15 млрд, или 8,2% ВВП Украины. Российско-украинский оборонный товаропоток насчитывал более 7 тыс. наименований товаров.

Только один "МоторСич" поставлял нам 250-270 двигателей ТВЗ-117 и ВК-2500 на сумму $1,5 млрд. Они предназначались для боевых и транспортных вертолетов Ми-26, Ка-31, Ка-32, Ка-52, Ми-8 разных модификаций, Ми-24, Ми-28Н, Ми-35. Двигатели украинского производства стоят на российские самолетах-амфибиях Бе-200 и учебно-боевом Як-130, а также на тяжелых транспортных Ан-124 "Руслан". Помимо этого, "МоторСич" поставлял турбореактивные двигатели Р-95-300 для стратегических крылатых ракет Х-55 и Х-55СМ, авиационных тактических ракет Х-59М, Х-35 и корабельных 3М10 и 3М24.

Удар трезубцем

Комплекс "Нептун" и входящая в него ракета не оригинальны. Если сравнивать с российской Х-35 (хотя надо с ее последней модификацией с индексом "У"), он действительно весьма опасен.

Для начала можно сказать, что в нулевые годы всеобщей открытости и разрядки США очень активно пытались купить наши крылатые ракеты. Оно и понятно - эта техника создавалась для уничтожения авианосных группировок и достигла своего апогея. Первой "жертвой" интереса стала сверхзвуковая машина 3М-80Е "Москит". Это титановый монстр размером с самолет, несущийся змейкой на высоте три - шесть метров над уровнем моря и способный потопить целую авианосную группу. На Западе за его радиолокационную необнаруживаемость и кинетическую энергию он получил прозвище "Солнечный ожог". Даже не взорвавшись, ракета пробивает корпус любого корабля от кормы до бака.

Ракетный экраноплан "Лунь"

Источник изображения: © Муса Салгереев/ТАСС

Компания "Рособоронэкспорт" (сегодня это госкорпорация "Ростех") подошла к вопросу с юмором, сообщив покупателям, что ракета продается только в составе вооружения эсминцев 956-го проекта типа "Современный" или с экранопланом "Лунь". Ни то ни другое американских покупателей не интересовало, поэтому была найдена альтернатива - ракета Х-31. По размерам она меньше, стоит на самолетах, но по своим повадкам очень похожа на "Москит".

Потом американцы захотели еще одно изделие - Х-35. Ее особенность в том, что это первая полностью унифицированная ракета, применение которой возможно как с надводных кораблей, береговых ракетных комплексов, так и авиационных носителей. Головка самонаведения ракеты не излучает сигнал в поисках цели, а принимает его. Это пассивный принцип радиолокации, при котором невозможно обнаружить атакующую цель машину. Машина была создана на головном предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, входит в Союз машиностроителей России).

Американцы быстро поняли перспективы и захотели не менее 100 российских изделий с целью установить такие компьютеры на свои UGM-84 Harpoon компании McDonnell Douglas. Но сделка не состоялась.

А теперь украинский военный эксперт Олег Жданов утверждает, что после появления "чудо-оружия "Нептун" Пентагон вновь проявил интерес к такой возможности. По его словам, ракете комплекса "Нептун" невозможно противостоять, ведь она "практически бесшумная". Командующий украинскими морскими силами контр-адмирал Алексей Неижпапа отметил, что намерен сформировать три дивизиона "Нептунов" для размещения на Черноморском побережье Украины.

В свою очередь, гендиректор Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов сообщил, что российская ракета Х-35У "принципиально отличается от предыдущей". Например, она имеет другой двигатель, освободилось дополнительное место для топлива. В результате дальность ее полета увеличилась до 260 километров. И, похоже, ее научили работать в группе, чего нет у украинской модели.

Дрожь земли

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил, что крылатые ракеты "Нептун" могут "в считаные минуты разнести" мост через Керченский пролив. Кроме того, уничтожат военные корабли ВМФ России "любого класса в портах Черного и Азовского" морей. Нельзя не согласиться, могут. Вот только господин Турчинов и другие украинские эксперты постоянно игнорируют, что воевать им придется не с туземцами на деревянных пирогах, а с самым современным оперативно-стратегическим объединением российского Военно-морского флота в Крыму. А в советское время в зону его ответственности входили не только Черное и Средиземное моря, но и даже Индийский океан. Сегодня амбиции скромнее, но все еще весьма масштабные.

Стратегическая особенность Крыма и его главной военной базы - Севастополя - в том, что это центр Черноморского театра военных действий в любую строну для применения оружия. Находясь на этой территории, Россия полностью контролирует все, что происходит в регионе. Проецирует эту силу ракетный крейсер "Москва" с противокорабельными ракетами П-500 "Базальт", сторожевики дальней морской зоны, три из которых вооружены крылатыми ракетами "Калибр", большие десантные корабли и несколько малых ракетных кораблей также с дальнобойными крылатыми ракетами. И еще плюс к этому - шесть дизельных подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" oпять же с теми самыми пресловутыми "Калибрами". В 2021 году ожидается, что боевой состав пополнят еще и малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт".

С воздуха эту группировку прикрывает морская авиация: бомбардировщики Су-24, самолеты-разведчики Су-24МР и современные многофункциональные истребители Су-30СМ. На боевое дежурство поставлены зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и "Панцирь". Берег прикрывают мобильные батареи комплексов "Бал" с противокорабельными ракетами Х-35 и "Бастион" со сверхзвуковыми "Ониксами". У двух последних имеются межвидовые ракеты, а это значит, что ударить они могут не только по морской, но и по наземной цели.

Тут же возникает резонный вопрос, где и как Украина развернет свои "Нептуны"? Какие морские просторы в этой ситуации она планирует блокировать?

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