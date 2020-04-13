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Газета.ru

Успешная атака: Киев испытывает «угрожающую» России ракету

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Испытания «угрожающей» Крымскому мосту украинской ракеты сняли на видео

Украина в очередной раз продемонстрировала видео испытания ракеты Р-360 комплекса «Нептун". Она поразила плавучую цель на дистанции 75 км. Прежний секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов утверждал, что это оружие способно уничтожить Крымский мост. Но в России обратили внимание на надежную защиту этой конструкции.

Украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун" успешно атаковала морскую цель. Видео этого удара опубликовано на YouTube.

Разработчики утверждают, что в ходе испытания 1 апреля ракета с инертной боевой частью успешно поразила плавучую мишень на дистанции 75 км.

В подписи к ролику указано, что стрельбы прошли на государственном испытательном полигоне вооруженных сил Украины "Алибей" в Одесской области. На видео запечатлен момент пуска ракеты из наземной пусковой установки, ее полет над морской акваторией и поражение мишени.

Ракета РК-360МЦ "Нептун" отличается боевой частью весом 150 км, дальностью пуска до 280 км и скоростью около 900 км/час. Снаряд может лететь в высоту от трех до десяти метров выше уровня моря. Как утверждают в России, "Нептун" разработан на основе старой советской ракеты Х-35. Украина провела первые испытания «Нептуна» в январе 2018-го.

До этого испытания Р-360 проходили в ноябре прошлого года. Тогда "Нептун" успешно прошел испытания и подтвердил заявленные летные характеристики. Ракета пролетела несколько сотен километров по заданному маршруту и высотам.

Это был первый полет ракеты на расстояние более 250 км, сообщало издание со ссылкой на слова главы конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олега Коростелева. В публикации уточнили, что это говорит о завершении разработки летательного аппарата.

В июле прошлого года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в интервью изданию LB.ua заявил, что

эти крылатые ракеты могут уничтожить Крымский мост в течение нескольких минут.

«Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия», - сказал Турчинов.

По его словам, «Нептуны» были созданы в сверхсжатые сроки, когда над Украиной нависла угроза со стороны Черного и Азовского морей. Теперь Киев должен найти инвесторов для технического перевооружения, освоения новых технологий и расширения производства, подчеркивал Турчинов. К тому же нужно реформировать госконцерн «Укроборонпром», отметил экс-секретарь СНБО.

В ответ на его слова депутат Госдумы и глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предупредил, что при подобном сценарии Украина перестанет существовать как государство.

В феврале прошлого года американское издание The National Interest писало, что работы по первой украинской противокорабельной крылатой ракете «Нептун» «дают четкое представление о прогрессе и текущих проблемах» Украины. В статье утверждалось, что в случае успеха "Нептун" станет ключевой технической и символической вехой в программе развития ракет государства.

Издание обратило внимание, что Киеву удалось сэкономить на разработке оружия, поскольку «Нептун» основан на российской ракете Х-35, получавшей двигатель украинского производства Р95-300. К трудностям создания оружия журнал отнес недостаток финансирования и зависимость от российских комплектующих. «Тем не менее Украина продвинулась вперед с "Нептуном", - констатировали в материале.

Советник бывшего президента Украины Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков утверждал, что новейший украинский ракетный комплекс способен поразить цели в Севастопольской бухте.

«Россияне нервничают из-за наличия у Украины ракет, которые пролетят 300 км. «Нептун» стелется на сверхнизкой высоте над поверхностью моря», - говорил он. Бирюков отмечал, что украинская «новинка» накрывает также Азовское море и прибрежную акваторию Черного моря.

В Москве при этом предупредили, что ответ на враждебные действия со стороны соседнего государства будет серьезным. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заверил, что и Крым, и Крымский мост имеют надежную защиту, поэтому они не пострадают.

«А вот последствия для Украины будут самыми плачевными», - заверил он.

Оборона Крымского моста выстроена по системе A2/AD (anti access/area denial): вокруг объекта охраняются суша, море и воздух. Дежурство несут зенитно-ракетные комплексы «Панцирь», «Тор», «Бук-М2» и новейшие ЗРК С-400 «Триумф».


Лидия Мисник

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бук-М2
Р95-300
С-400 Триумф
Х-35
Компании
Луч КБ
Укроборонпром
Персоны
Жириновский Владимир
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