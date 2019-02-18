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18.02.2019
ТАСС

В РАН считают высокой вероятность полетов в космос полностью женских экипажей в будущем

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Стенд госкорпорации "Роскосмос"
Стенд госкорпорации "Роскосмос" на выставке LAAD 2017.
Источник изображения: Алексей Паньшин/ТАСС

Специалист Института медико-биологических проблем РАН Сергей Пономарев отметил, что женщины лучше смогут решать определенные задачи

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ученые не исключают, что в будущем в космос будут летать чисто женские экипажи. Такое мнение выразил старший научный сотрудник лаборатории иммунологии и метоболизма Института медико-биологических проблем РАН Сергей Пономарев на видео телестудии Роскосмоса, размещенном в пятницу на видеохостинге YouTube.

"Женщины не только не хуже, но зачастую и лучше смогут решать определенные задачи в космосе. И я думаю, что уже не за горами то будущее, которое поставит перед нами и новые задачи, и вполне возможно, что будущем будут запускаться чисто женские экипажи", - сказал он в программе, посвященной предстоящему изоляционным эксперименту SIRIUS.

В эксперименте SIRIUS, имитирующим перелет на Луну, экипаж из шести человек, в который войдут три девушки, проведет в изоляции четыре месяца. За время изоляции членам экипажа предстоит "встречать" транспортные корабли, " прилуняться", "выходить" на поверхность спутника, управлять ровером. Эксперимент начнется 19 марта.

Ранее ТАСС писал со ссылкой на источник, что в России планируется создать женский отряд космонавтов. Набор будет происходить в "инициативном порядке" - госкорпорация "не будет ждать", когда женщины "сами запишутся", пояснил источник агентства.

Специально для нужд нового отряда доработают скафандр "Орлан-МКС". На него в частности установят "элементы экзоскелета для усиления рук" для выполнения "тяжелых работ в рамках внекорабельной деятельности". Источник ТАСС также уточнил, что подготовка женщин будет вестись "с учетом будущих лунных миссий".

15.02.2019
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