Войти
30.01.2019
Интерфакс-АВН

Первый этап российской программы исследований полярной Луны предусматривает запуск пяти автоматических миссий - ИКИ РАН

949
0
0
Модель Луны
Модель Луны.
Источник изображения: Александр Гальперин / РИА Новости

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Практическая реализация российской программы исследований полюсов Луны начнется в 2021 году запуском автоматической станции "Луна-25", сообщил во вторник научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

"Первый этап нашей программы предусматривает использование автоматических аппаратов, затем последуют пилотируемые полеты. Но обязательно разведку в тех местах, где мы хотим сделать посадку, должны провести автоматы", - сказал он.

"Аппараты готовятся в НПО имени Лавочкина. Работа идет в целом непросто. Но сроки, которые здесь записаны, должны быть выдержаны. Это - "Луна-26" - в 2023 году, "Луна-27" - в 2024 году, "Луна-28" - в 2025-2026 гг.", - сказал он.

"Первые три включены в Федеральную космическую программу, и их надо запускать в указанные сроки, потому что их подпирает пилотируемая программа", - заметил он.

"Луна-28" выполнит миссию возврата криогенного грунта - мы должны забрать грунт, сохранив в нем все летучие вещества. Мы здесь планируем совместную работу с Европейским космическим агентством (ЕКА) - они поставляют нам несколько систем, в том числе аппаратуру для криогенного бурения", - отметил Л.Зеленый.

29.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Проекты
Луна
Похожие новости
30.05.2017
Генеральный директор НПО Лавочкина: все российские лунные миссии будут стартовать с космодрома Восточный
08.09.2015
Санкции ударили по лунной программе
05.08.2014
Россия не полетит на Марс с США
17.12.2012
Гонки на вылет
11.11.2011
Капитал Марса
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 23:30
  • 148
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 30.01 23:12
  • 17
Один в поле не воин: как Израиль пробил русский "Панцирь"
  • 30.01 23:09
  • 3
От дозвука до гиперзвука
  • 30.01 22:46
  • 16
Индонезия испытывает трудности с оплатой за Су-35 - но не из-за американских санкций
  • 30.01 21:26
  • 31
Заслуженный военный летчик рассказал о многофункциональности С-70 "Охотник"
  • 30.01 21:02
  • 5
Atlantic Council (США): медленное, но последовательное удушение Украины происходит на наших глазах
  • 30.01 20:24
  • 8
Закон погрома
  • 30.01 19:45
  • 5
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 30.01 19:08
  • 1
В США раскритиковали робототехнический комплекс "Уран-9"
  • 30.01 18:39
  • 5
Война шестого поколения: США напугала новая ядерная бомба России
  • 30.01 18:32
  • 12
Железный человек. На что способен российский армейский экзоскелет
  • 30.01 18:23
  • 13
Русский акцент. Каким оружием Венесуэла сможет отбиваться от США
  • 30.01 18:22
  • 2
Defense One (США): договор о РСМД обречен — нам необходима новая система контроля над вооружениями
  • 30.01 17:55
  • 12
В России могут построить космодром для частного космического туризма
  • 30.01 17:47
  • 14
Правительство выделит 1,6 млрд руб. в 2019 г. на поддержку самолета МС-21 - Медведев