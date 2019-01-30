Первый этап российской программы исследований полярной Луны предусматривает запуск пяти автоматических миссий - ИКИ РАН

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Практическая реализация российской программы исследований полюсов Луны начнется в 2021 году запуском автоматической станции "Луна-25", сообщил во вторник научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

"Первый этап нашей программы предусматривает использование автоматических аппаратов, затем последуют пилотируемые полеты. Но обязательно разведку в тех местах, где мы хотим сделать посадку, должны провести автоматы", - сказал он.

"Аппараты готовятся в НПО имени Лавочкина. Работа идет в целом непросто. Но сроки, которые здесь записаны, должны быть выдержаны. Это - "Луна-26" - в 2023 году, "Луна-27" - в 2024 году, "Луна-28" - в 2025-2026 гг.", - сказал он.

"Первые три включены в Федеральную космическую программу, и их надо запускать в указанные сроки, потому что их подпирает пилотируемая программа", - заметил он.

"Луна-28" выполнит миссию возврата криогенного грунта - мы должны забрать грунт, сохранив в нем все летучие вещества. Мы здесь планируем совместную работу с Европейским космическим агентством (ЕКА) - они поставляют нам несколько систем, в том числе аппаратуру для криогенного бурения", - отметил Л.Зеленый.