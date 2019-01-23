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23.01.2019
ТАСС

Учения РФ, Белоруссии и Сербии "Славянское братство" пройдут в первой половине 2019 года

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Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство. Архивное фото
Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Как сообщили в Минобороны, на предстоящей встрече в Сербии военные планируют, в частности, согласовать даты и тематику маневров

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Международные учения "Славянское братство", в которых примут участие десантники из России, Белоруссии и Сербии, пройдут в первом полугодии 2019 года. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

"На встрече в Республике Сербия представители оборонных ведомств из Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Сербия проведут первые переговоры о мероприятиях, реализуемых в ходе спланированного на первое полугодие текущего года совместного тактического учения "Славянское братство - 2019", - сообщили в российском военном ведомстве.

Военные планируют согласовать даты, тематику предстоящих маневров и обсудят вопросы подготовки подразделений для совместного решения контртеррористических задач.

Кроме этого, будет определено точное время и место проведения следующей конференции, посвященной предстоящим учениям. На ней военные трех стран утвердят замысел и состав сил, привлекаемых к маневрам. Встреча российской делегации с коллегами из Белоруссии и Сербии продлится до 25 января.

Международные учения "Славянское братство" проводятся ежегодно с участием десантников из России, Сербии и Белоруссии на разных полигонах трех стран. В прошлом году они стали более масштабными и вышли на полковой уровень. Также впервые в истории этих учений подразделения ВДВ России применили танки.

22.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Военные учения
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