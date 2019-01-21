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21.01.2019
РИА Новости

Посол РФ ответил на заявление США о закупках КНДР у России технологий ПРО

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Пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган. 1 декабря 2018
Пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган. 1 декабря 2018.
Источник изображения: © Кадр из видео Минобороны России

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Заявления Пентагона о закупках Северной Кореей российских технологий противоракетной обороны надуманны и беспочвенны, заявил РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

"В Вашингтоне уже не знают, в чем нас еще можно обвинить, поэтому и выдумывают очередную дикость. Заодно таким бесчестным способом пытаются оправдать свою дестабилизирующую политику в области международной безопасности", — отметил дипломат.

Доклад Пентагона о расширении ПРО

Накануне американское военное ведомство опубликовало доклад по политике США в области противоракетной обороны.

В нем говорится, что Северная Корея приобрела российские технологии и разрабатывает на их основе собственные мобильные средства ПРО.

Также в докладе прокомментировали разработки России и Китая в ракетной сфере и противоспутниковых технологиях, назвав их "вызовом и угрозой".

Кроме того, сообщается, что Пентагон планирует разместить 20 новых установок ПРО "Иджис" на Аляске, развернуть системы ракетного перехвата на орбите и разработать новые противоракетные системы.

Реакция на доклад в России

Российские политики резко негативно отреагировали на доклад Пентагона. Так, член комитета по обороне Госдумы Иван Тетерин заявил РИА Новости, что подобные планы США способствуют продолжению обострения отношений с Россией. Он добавил, что разработка Россией новых крылатых ракет и гиперзвукового оружия — это защитная мера.

Сенатор Владимир Джабаров, в свою очередь, отметил, что США подталкивают Россию к гонке вооружений, но Москва смогла создать новейшее оружие, способное дать ответ.

18.01.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Продукция
Иджис
Проекты
ГЗЛА
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