Войти
18.01.2019
Интерфакс-АВН

Двигатели РД-171, РД-180 и твердотопливные ускорители могут быть применены в создаваемой сверхтяжелой ракете "Енисей" - глава РКЦ "Прогресс"

1376
0
+2
Макет ракетного двигателя РД-171
Макет ракетного двигателя РД-171 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Источник изображения: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Самара. 17 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Наиболее мощные российские ракетные двигатели РД-171 и РД-180 планируется применять на перспективной российской ракете-носителе сверхтяжелого класса "Енисей" вместе с боковыми твердотопливными ускорителями, сообщил журналистам генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"В принципе, у нас не так много вариантов, буквально два-три. Двигатели использоваться будут РД-171, скорее всего. Вернее, будут использоваться совершенно однозначно. Я думаю, что с высокой долей вероятности будут использоваться РД-180, с очень высокой долей вероятности, и с высокой также долей вероятности, вернее, возможно, будут использоваться твердотопливные боковые ракетные ускорители", - сказал Д.Баранов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он сообщил, что в настоящее время идет рассмотрение облика будущей сверхтяжелой ракеты, в 2019 году будет идти работа над эскизным проектом, таким образом, до конца года разработчики должны определить конкретный облик этой ракеты.

"У нас есть несколько вариантов. В любом случае АО "РКЦ "Прогресс" будет головным исполнителем по ней, просто мы сейчас сами выбираем, какой будет вариант, какой технический облик", - сообщил Д.Баранов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил 4 января, что предприятия ракетно-космической отрасли приступают к созданию ракеты сверхтяжелого класса "Енисей", отметив, что она должна быть создана к 2028 году.

"Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс "Енисей"). Разработчики - РКК "Энергия" имени С.П.Королёва (Московская область), РКЦ "Прогресс" (Самара), Центр имени М.В.Хруничева (Москва) - в части создания третьей ступени", - написал Д.Рогозин в Twitter.

Ранее сообщалось, что "Енисей" будет создан на основе другой ожидаемой новинки российской космической отрасли - ракеты "Союз-5", получившей название "Иртыш". При этом на ней планируется применить модернизированную версию РД-171 - двигатель РД-171МВ, первый образец которого ракетостроители получат в 2021 году для первых испытаний "Иртыша".

В 2017 году КБ НПО "Энергомаш" была выпущена документация на конструкторский и динамический макеты двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты-носителя, недавно получившей имя "Иртыш". В ближайшее время динамический макет будет поставлен заказчику - ракетно-космическому центру "Прогресс". Тяга двигателя должна превысить 800 тонн, что делает его самым мощным в мире.

Жидкостной ракетный двигатель РД-180 разработан и производится в АО "НПО "Энергомаш". Он предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas, рассматривается вопрос о применении его и на российских носителях.

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
РД-170
РД-180
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Энергия РКК
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-5 РН
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
27.07.2018
Повелитель батута
10.07.2018
Энергохлам
22.01.2018
Рогозин ответил американским СМИ, что космическая отрасль РФ финансово не зависит от США
11.10.2013
Космос, который мы потеряли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.01 11:12
  • 11
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 19.01 10:47
  • 48
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 19.01 09:32
  • 128
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 19.01 09:12
  • 24
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 19.01 09:00
  • 6
Уничтожьте или уйдем: США поставили России ультиматум по ДРСМД
  • 19.01 07:53
  • 3
Накроет всех
  • 19.01 06:59
  • 86
Тепловое оружие и природа тепла
  • 19.01 06:56
  • 6
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 19.01 01:25
  • 24
В США пристыдили Россию за допотопные технологии Су-57
  • 19.01 00:47
  • 2
Cafe Elefant
  • 19.01 00:37
  • 8
Могу копать…
  • 19.01 00:22
  • 11
А ведь могли: оригинальный проект тяжелой БМП-55 из Харькова
  • 19.01 00:02
  • 2
Кому под силу воссоздать советский "Руслан"
  • 18.01 23:16
  • 4
Угрозы, связанные с возможным выходом США из ДРСМД, можно парировать с помощью крылатых ракет "Калибр-М" - Владимир Гутенев
  • 18.01 21:30
  • 2
Сдержать Россию: США разрабатывают новую ПРО