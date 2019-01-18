Двигатели РД-171, РД-180 и твердотопливные ускорители могут быть применены в создаваемой сверхтяжелой ракете "Енисей" - глава РКЦ "Прогресс"

Самара. 17 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Наиболее мощные российские ракетные двигатели РД-171 и РД-180 планируется применять на перспективной российской ракете-носителе сверхтяжелого класса "Енисей" вместе с боковыми твердотопливными ускорителями, сообщил журналистам генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"В принципе, у нас не так много вариантов, буквально два-три. Двигатели использоваться будут РД-171, скорее всего. Вернее, будут использоваться совершенно однозначно. Я думаю, что с высокой долей вероятности будут использоваться РД-180, с очень высокой долей вероятности, и с высокой также долей вероятности, вернее, возможно, будут использоваться твердотопливные боковые ракетные ускорители", - сказал Д.Баранов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он сообщил, что в настоящее время идет рассмотрение облика будущей сверхтяжелой ракеты, в 2019 году будет идти работа над эскизным проектом, таким образом, до конца года разработчики должны определить конкретный облик этой ракеты.

"У нас есть несколько вариантов. В любом случае АО "РКЦ "Прогресс" будет головным исполнителем по ней, просто мы сейчас сами выбираем, какой будет вариант, какой технический облик", - сообщил Д.Баранов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил 4 января, что предприятия ракетно-космической отрасли приступают к созданию ракеты сверхтяжелого класса "Енисей", отметив, что она должна быть создана к 2028 году.

"Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс "Енисей"). Разработчики - РКК "Энергия" имени С.П.Королёва (Московская область), РКЦ "Прогресс" (Самара), Центр имени М.В.Хруничева (Москва) - в части создания третьей ступени", - написал Д.Рогозин в Twitter.

Ранее сообщалось, что "Енисей" будет создан на основе другой ожидаемой новинки российской космической отрасли - ракеты "Союз-5", получившей название "Иртыш". При этом на ней планируется применить модернизированную версию РД-171 - двигатель РД-171МВ, первый образец которого ракетостроители получат в 2021 году для первых испытаний "Иртыша".

В 2017 году КБ НПО "Энергомаш" была выпущена документация на конструкторский и динамический макеты двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты-носителя, недавно получившей имя "Иртыш". В ближайшее время динамический макет будет поставлен заказчику - ракетно-космическому центру "Прогресс". Тяга двигателя должна превысить 800 тонн, что делает его самым мощным в мире.

Жидкостной ракетный двигатель РД-180 разработан и производится в АО "НПО "Энергомаш". Он предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas, рассматривается вопрос о применении его и на российских носителях.