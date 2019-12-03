Глава НПО "Энергомаш": российские ракетные двигатели дешевле, чем зарубежные аналоги

Игорь Арбузов — о том, какой двигатель планируется установить на ракету "Союз-6", о планах нового холдинга и цифровой модели развития предприятий

В этом году продолжилось формирование холдинга ракетного двигателестроения на базе подмосковного НПО "Энергомаш", которое завершится в 2020 году. В него должны войти семь предприятий из разных регионов страны, два из них были объединены. Кроме того, недавно руководство Роскосмоса объявило о создании новой ракеты - "Союз-6". О том, какой двигатель планируется установить на новый носитель, о планах нового холдинга, цифровой модели развития предприятий, о разработке новых двигателей и конкуренции российских изделий с зарубежными аналогами рассказал в интервью ТАСС генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

- Завершено ли создание холдинга ракетного двигателестроения на базе НПО "Энергомаш"? Сколько предприятий туда вошли?

- Есть решение Наблюдательного совета госкорпорации "Роскосмос", которое определило состав интегрированной структуры.

В нее вошли АО "НПО "Энергомаш", ПАО "Протон-ПМ" (Пермь), АО "КБХА" (Воронеж), Воронежский механический завод (ВМЗ), НИИмаш (Нижняя Салда, Свердловская область), ОКБ "Факел" (Калининград) и КБХМ им. А.М. Исаева (Королев, Московская область). Сегодня "Протон-ПМ", КБХА и НИИмаш уже находятся под управлением "Энергомаша", поскольку акции этих предприятий переданы ему в доверительное управление.

1 ноября мы завершили объединение двух предприятий - КБХА и ВМЗ, то есть все активы ВМЗ переданы в состав акционерного общества КБХА. По КБХМ завершается процесс передачи этого актива от Центра им. М.В. Хруничева в НПО "Энергомаш". На базе филиала создано акционерное общество КБХМ, и туда началась передача активов из Центра Хруничева. В ОКБ "Факел", которое сейчас является ФГУПом, начался процесс приватизации, которая должна завершиться в первом квартале 2020 года. После того как ОКБ станет акционерным обществом, его акции тоже будут переданы в НПО "Энергомаш".

- Какие задачи стоят перед объединившимися воронежскими предприятиями?

- Первоочередная задача - это формирование единой слаженной организационной структуры объединенного предприятия. Следующая задача - гармонизация не только управленческих, но и производственных функций. Сейчас есть утвержденный план создания единой производственной площадки под инвестиции, запланированные целым рядом программ.

Среди них - проекты в рамках Федеральной космической программы (на период до 2025 года - прим. ТАСС), в рамках целевой программы технического перевооружения предприятий ОПК. Там заложен объем инвестиций, который позволит гармонизировать производственные мощности двух предприятий, то есть перенастроить производство таким образом, чтобы создать цельную, взаимосвязанную и однородную производственную кооперацию двух, теперь уже объединенных предприятий.

Еще одна задача - развитие КБ. У конструкторского бюро КБХА очень большой потенциал по созданию новых двигательных установок и по модернизации существующих, это наш госзаказ, мы его обязаны выполнять. Одна из важнейших задач - наращивать объемы не только по профильной продукции, но и по программе диверсификации - по привлечению новых заказов и по выполнению обязательств по существующим контрактам перед нашими партнерами в газовой, нефтеперерабатывающей отрасли.

- Когда КБХА будет переименовано в Воронежский центр ракетного двигателестроения?

- Де-факто мы уже везде начали применять это название "Воронежский центр ракетного двигателестроения" и даже поменяли вывеску на предприятии. Де-юре это произойдет, скорее всего, в конце 2020 года. Вопрос ребрендинга ни на что не влияет, кроме каких-то формальных процедур.

- Какие первоочередные направления развития у большого двигателестроительного холдинга? Что планируется по линии новой структуры до конца этого года и в 2020 году? Какие типы двигателей будет производить холдинг?

- Мы исходим из того, что госкорпорацией "Роскосмос" сформирована программа создания перспективных средств выведения, ориентированная на производство новых ракет - это "Союз-5", "Союз-6", сверхлегкая ракета и ракета-носитель сверхтяжелого класса. Кроме того, согласно концепции, которую предложил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Олегович Рогозин, все элементы ракеты-носителя сверхтяжелого класса должны быть летающими, иметь производственную базу, производиться серийно, эксплуатироваться. Это позволит обеспечить параметры по стоимости, надежности и качеству изготовления.

Исходя из этих задач, нами проводятся работы по сборке первых доводочных образцов двигателя РД-171МВ, который в дальнейшем будет использоваться на первой ступени ракеты "Союз-5", а затем и на носителе сверхтяжелого класса

Также рассматривается возможность применения двигателя РД-180 на первой ступени ракеты "Союз-6", которая в перспективе может прийти на замену РН "Союз-2", а также в центральном блоке РН СТК. В 2020 году начнутся активные работы по адаптации РД-180 к новой версии ракеты. Ориентировочный срок адаптации двигателя под ракету - 2024 год.

Помимо этого, перед интегрированной структурой поставлены серьезные задачи по разработке двигателей на криогенных компонентах - это метан, кислород, водород - и целый пласт работ по созданию как коммерческих двигателей, так и двигателей в интересах Министерства обороны.

- Ранее Научно-технический совет (НТС) НПО "Энергомаш" выбрал базовую концепцию для разработки ракетных двигателей малой тяги (РДМТ) на экологически безопасных несамовоспламеняющихся компонентах топлива. Когда такой двигатель может быть создан? Для каких ракет он может быть использован?

- Сегодня важно заменить двигатели, работающие на токсичных компонентах топлива, на двигатели с экологически безопасными компонентами. Это позволит существенно снизить объем дорогостоящих мероприятий по защите окружающей среды в процессе их испытаний и эксплуатации.

У нас в стране за всю историю был создан только один такой экземпляр - это проект "Энергия-Буран", и он работал. Сегодня НИИмаш получил заказ на разработку двигателей с экологически безопасными компонентами топлива, предприятие ведет эту работу. Срок окончания работ - 2024 год, это первый образец. Помимо этого, в КБХМ также ведутся работы по созданию кислород-водородной версии двигателя. Срок окончания этих работ - 2025 год.

Такие двигатели планируется применять на перспективных разгонных блоках, межорбитальных буксирах и других космических аппаратах нового поколения. Специфика РДМТ уже подразумевает под собой их использование в многоразовых системах.

- Метановые технологии считаются взрывоопасными. Как вы считаете, реализуем ли проект метанового двигателя с учетом этого?

- Любые компоненты топлива небезопасны. Те же проблемы и с кислородом, потому что он при соприкосновении с органическими веществами воспламеняется и взрывается. Гептил тоже небезопасный. Я не думаю, что метан более опасен, чем другие компоненты. Что касается перспектив, мы уже не первый год ведем эти работы. Ведущие космические державы занимаются изучением этой темы, создают опытные образцы, кто-то очень серьезно продвинулся.

Например, наши партнеры в США - компания Blue Origin сегодня разрабатывает двигатель BE-4, работающий на этих компонентах. Очень серьезно работают по этому направлению наши европейские коллеги, Индия, Китай. Мы тоже начали активную работу с учетом складывающейся тенденции. Более того, принято решение, чтобы этими двигателями оснастить в перспективе ракету сверхлегкого класса как первый шаг в этом направлении. В госкорпорации "Роскосмос" принято решение о перераспределении средств с целью ускорения работ по созданию метановой версии двигателя.

- Как будет называться новая сверхлегкая ракета?

- Пока у нее нет названия.

- Недавно "Энергомаш" начал сборку второго, третьего и четвертого образцов ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты-носителя "Союз-5". Когда эти двигатели будут готовы?

- В соответствии с программой проведения работ, следующий двигатель - это февраль, дальше - март. Это все доводочные двигатели для проведения разных видов испытаний. Чтобы подтвердить свою надежность, каждый двигатель будет проходить по шесть, а некоторые даже больше испытаний. В общей сумме будет выпущено шесть доводочных двигателей, но они будут создаваться в разные периоды. Пока испытаниям по разным программам будут подвергаться первые три РД-171МВ. Еще раз подчеркну, что первый товарный двигатель РД-171МВ мы поставим в 2022 году.

- Удалось ли снизить стоимость двигателя РД-191 для ракет "Ангара"? Когда это может быть реализовано? Сколько будет в итоге стоить производство этого двигателя?

- Я бы не хотел говорить о цене двигателя, это вопрос коммерческий. Работы по снижению стоимости РД-191 ведутся достаточно давно, но особенно активно они начались в последние три года.

Одно из ключевых событий — передача изготовления двигателей в Пермь на "Протон-ПМ". Это позволит решить вопрос конкурентного ценообразования для нашего основного заказчика — Центра им. М.В. Хруничева

Сейчас в НПО "Энергомаш" проводятся работы по совершенствованию конструкции РД-191 и снижению трудоемкости его изготовления за счет модернизации ряда технологических процессов. Затем мы эти решения тиражируем на пермскую площадку. И там уже с учетом создания абсолютно нового производственного комплекса с применением современных технологий завершится работа по обеспечению необходимого ценообразования.

- Если сравнивать РД-180 и РД-191 с зарубежными двигателями, российские изделия ниже по стоимости?

- Они вполне конкурентные по стоимости. Если бы они были дороже, то США вряд ли покупали у нас двигатели. Любой российский двигатель по приведенной стоимости на тонну тяги не только конкурентный, но и ниже по стоимости, чем любые другие зарубежные аналоги.

- Есть ли планы выхода на другие рынки по поставке ракетных двигателей?

- Мы ведем переговоры с целым рядом стран, которые начинают свои космические программы и заинтересованы в более быстром создании собственных средств выведения, в том числе в решении вопросов по воспроизводству двигателей в своей стране. По некоторым направлениям нам удалось существенно продвинуться, думаю, в ближайшее время какие-то решения появятся. Где-то мы находимся на этапе переговорного процесса.

- Планирует ли НПО "Энергомаш" и двигателестроительный холдинг в целом работать в создаваемом на территории Центра Хруничева Национальном космическом центре?

- Мы не планировали открывать свои филиалы в Национальном космическом центре. Но если в нем будут создаваться какие-то предприятия, продукция или услуги которых будут интересны для нас, то мы с удовольствием ими воспользуемся.

- С какими показателями "Энергомаш" подходит к концу текущего года? Что уже можно сказать об итогах деятельности предприятия в этом году?

- Считаю, что один из главных итогов года - это выполнение НПО "Энергомаш" своих обязательств перед российскими и зарубежными партнерами. Мы в очередной раз подтверждаем репутацию надежного поставщика своей продукции. Значительный объем средств в этом году вложен в техническое перевооружение предприятия: обновлены основные фонды, создан ряд технологических решений, которые позволяют нам обеспечивать высокое качество продукции и соответствующую трудоемкость, которая формирует цену двигателя.

Помимо этого, в 2019 году продолжилась цифровая трансформация предприятия. Над этим проектом мы работаем на протяжении трех лет, и уже внедрены системы управления ресурсами и конструкторско-технологической подготовки производства. В этом году сделан серьезный шаг к созданию целевой модели цифрового предприятия

- Какова динамика роста производства предприятия в этом году по сравнению с прошлым годом?

- По сравнению с прошлым годом динамика сильно не поменялась. Несмотря на то что объем коммерческих заказов незначительно снизился, мы их заместили заказами для российских заказчиков. Поэтому ощутимого спада объемов производства не произошло.

- Какие работы ведутся по цифровизации документов и проектов? Как сотрудники справляются с нововведениями? Быстро ли обучаются?

- Не могу сказать, что процесс идет без трудностей. К сожалению, не все работники на ура воспринимают эти решения. Но результаты, которые уже достигнуты на сегодняшний день, стали примером для многих, кто изначально не понимал, для чего нужна цифровая трансформация предприятия. Мы активно проводим обучение наших сотрудников. Более того, для отдельных групп специалистов это не только обучение, но и обязательная аттестация, а также внесение в их должностные инструкции пункта о цифровых технологиях и обладании навыками их практического применения. Сегодня мы идем в графике, и я уверен, что в сроки создания целевой модели цифрового предприятия в 2020 году уложимся.

- Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует в ближайшие годы обновить более 160 объектов производства, в том числе на "Энергомаше". Что сделано в этом году по этому направлению? Сколько объектов "Энергомаша" будет обновлено в целом?

- У нас сегодня действует три федеральных проекта - реконструкция энергетического и испытательного комплексов, а также сборочного и гальванического производств. До этого был завершен проект по реконструкции цеха механической обработки. На сегодняшний день в НПО "Энергомаш" техническому перевооружению подверглись несколько десятков объектов.

Модернизация производства влияет на конечную стоимость нашей продукции, поэтому мы применяем самые современные решения, которые исключают в том числе человеческий фактор, сокращают затраты, делают производство эффективнее

Обновление объектов идет за счет федерального бюджета, но одним из условий реализации проектов является их софинансирование из собственных средств предприятия. Поэтому собственную прибыль мы также инвестируем в модернизацию НПО "Энергомаш".

- Увеличилось ли количество молодых специалистов на предприятии за последнее время?

- За последнее время приток молодых специалистов на предприятие увеличился существенно. Это важно для конструкторского бюро и технологических служб, потому что сегодня с учетом внедрения современных технологий проектирования, цифровых технологических процессов, более высоких требований к оборудованию нужны специалисты, обладающие необходимыми знаниями в этой сфере.

Если посмотреть на конструкторское бюро, то там большинство сотрудников - в возрасте от 35 до 40 лет, есть и выпускники вузов. Но мы стараемся поддерживать возрастной баланс, чтобы опыт и знания передавались молодым работникам. Мы не гонимся за тем, чтобы завтра средний возраст по предприятию сделать 35 лет и таким образом остаться без специалистов, которые глубоко знают процессы создания ракетного двигателя. Тем не менее средний возраст постепенно снижается.

- Какой сейчас уровень зарплаты на предприятии?

- Средний уровень зарплаты сейчас - 78 тыс. рублей в месяц.

- Есть ли социальные льготы в "Энергомаше"?

- Социальный пакет есть - дотации на питание, частичная оплата путевок в детские лагеря, санатории. Помимо этого, существует социальная ипотека, когда определенный объем средств вкладывается в компенсацию тех кредитов, которые наши сотрудники берут на покупку жилья. Также есть оплата проезда, оплата арендуемого жилья наиболее квалифицированным сотрудникам, медицинский пакет. На территории предприятия работает новый медицинский центр с полным набором специалистов и самым современным оборудованием.

- Взаимодействует ли "Энергомаш" с властями города Химки? Помогают ли они вам в вопросах жилья для сотрудников, например?

- Мы активно сотрудничаем с администрацией города. У нас есть проект строительства жилья для наших сотрудников, сейчас оформляем под него площадку. Жилье будет построено рядом с предприятием. У него будет фиксированная стоимость - порядка 74-76 тыс. рублей за квадратный метр. В следующем году должно начаться строительство, которое закончится к концу 2021 - началу 2022 года. Пока запланировано строительство двух жилых домов, на которые тоже будет распространена система социальной ипотеки. Сейчас мы получаем необходимый пакет решений, чтобы обеспечить стоимость жилья на уровне, о котором я говорил. Это будет первый жилой дом для наших сотрудников в Химках, сейчас пока здесь есть только общежитие для работников "Энергомаша".

Беседовал Алексей Песляк