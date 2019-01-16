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16.01.2019
ТАСС

Северная верфь подтвердила планы по передаче ВМФ фрегата "Адмирал Касатонов" до конца года

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Адмирал Касатонов
Фрегат "Адмирал Касатонов".
Источник изображения: Руслан Шамуков/ТАСС

Сообщается, что корабль готовят к весеннему этапу ходовых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Специалисты судостроительного предприятия "Северная верфь" готовят фрегат "Адмирал флота Касатонов" к новому этапу ходовых испытаний, которые намечены на весну. Фрегат планируется передать флоту до конца года, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе предприятия.

В конце декабря 2018 года завершился первый этап ходовых испытаний фрегата. Тогда был проверен ряд корабельных систем - жизнеобеспечения, энергетики и живучести, автономная работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, а также показатели скорости, маневренности, остойчивости корабля.

"Сейчас на фрегате началась подготовка к весеннему этапу ходовых. За свой первый выход в море корабль прошел более 500 миль, сдаточная команда проверила работу главной энергетической установки на скорости 26 узлов... "Касатонов" должен быть передан Военно-морскому флоту до конца 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам первого этапа испытаний была отмечена отличная управляемость корабля. Тем не менее, из-за ледовой обстановки в конце декабря опробовать ход фрегата на максимальной скорости не удалось. Эта задача будет выполнена на следующем этапе.

15.01.2019
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принадлежат ТАСС
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