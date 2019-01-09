Катар подписал соглашение о намерениях приобрести турецкие боевые вертолеты Т129 АТАК

Как сообщил на своей странице в www.facebook.com веб-ресурс "Scramble Magazine" со ссылкой на информацию турецкого Управления оборонной промышленности (Savunma Sanayii Başkanlığına - SSB), 3 января 2019 года оно подписало с Катаром соглашение о намерениях (Letter of Intent - LoI) относительно поставки ВВС Катара боевых вертолетов Т129 АТАК, производимых турецким авиастроительным объединением Turkish Aerospace Industries (TAI). Количество планируемых Катаром к закупке вертолетов Т129 не сообщается.

Если это соглашение будет преобразовано в твердый контракт, то Катар, видимо, станет третьим иностранным заказчиком турецких боевых вертолетов Т129 - после Пакистана (подписавшего в июне 2018 года контракт на закупку 30 машин на сумму около 1,5 млрд долл) и, вероятно, Филиппин (в конце 2018 года принявших решение о приобретении восьми вертолетов Т129).

Вертолет Т129 представляет собой модифицированный вариант итальянского боевого вертолета Leonardo Helicopters (AgustaWestland) A129 International, победившего в небезызвестном долгостройном конкурсе турецкой армии АТАК на боевой вертолет, и осваиваемый в производстве турецким объединением TAI. Турецкие вооруженные силы и жандармерия получили к настоящему времени 38 серийных вертолетов Т129.

Стот отметить, что в 2016 году Катар также заключил межправительственное соглашение с США о приобретении по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 24 боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian оценочной стоимостью около 2,7 млрд долл. Поставки вертолетов АН-64Е Катару намечены на 2019-2020 годы.