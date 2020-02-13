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ЦАМТО

Компания TAI рассчитывает получить разрешения на экспорт двигателей LHTEC в Пакистан

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Турецкий ударный вертолет T-129
Турецкий ударный вертолет T-129.
Источник изображения: © Wikipedia, wiltshirespotter

ЦАМТО, 12 февраля. Представители Turkish Aerospace Industries (TAI) уверены, что необходимые для продажи в Пакистан ударного вертолета T-129 ATAK разрешения от США вскоре будут получены.

Как сообщил Jane's Defence Weekly представитель компании в кулуарах проходящего 11-16 февраля в Сингапуре авиасалона, необходимые разрешения могут быть подписаны в течение следующих двух месяцев с учетом налаживания отношений между правительствами Турции и США.

В июле 2018 года руководство Турции подтвердило подписание Turkish Aerospace Industries контракта стоимостью 1,5 млрд. долл. на поставку 30 ударных вертолетов T-129 ATAK Пакистану, предполагая, что правительство США разрешит реэкспорт американских двигателей LHTEC T800-4A. Сделка рекламировалась, как "крупнейший экспортный контракт в истории оборонной промышленности Турции".

Тем не менее, из-за ухудшения отношений руководство Соединенных Штатов данного разрешения не предоставило. В настоящее время представители TAI заявляют, что дипломатические отношения между США и Турцией улучшаются, и проблема с задержкой поставок T-129 будет вскоре решена.

Представитель TAI также сообщил, что компания намерена участвовать в конкурсе на поставку ударных вертолетов ВС Филиппин. В 2017 году Министерство национальной обороны Филиппин заявило о намерении до конца 2022 года закупить до 24 ударных вертолетов для ВВС. Проект, вероятно, будет осуществляться с привлечение кредитов от страны-поставщика.

В ноябре 2018 года рабочая группа, сформированная ВВС Филиппин для поддержки программы поставки вертолетов, назвала платформу T-129 в наибольшей степени соответствующей предъявляемым требованиям.

T-129 разработан на базе спроектированного AgustaWestland ударного вертолета A-129CBT "Мангуста", состоящего на вооружении СВ Италии с 2002 года. T-129 отличается модифицированным планером, новыми двигателями и хвостовым винтом, современными средствами отображения информации и улучшенным вооружением.

Представитель TAI заявил, что компания рассматривает Азиатско-Тихоокеанский регион в качестве основного рынка сбыта для своего тяжелого боевого вертолета, который в настоящее время находится в стадии разработки. TAI планирует передать прототип платформы ВС Турции для испытаний в течение четырех лет.

Поддерживая контракт на продажу T-129 Пакистану, TAI в декабре 2019 года открыла завод в этой стране.

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Кредитование
Страны
Италия
Пакистан
Сингапуp
США
Турция
Филиппины
Продукция
A129 Mangusta
Т-129
Компании
AgustaWestland
Leonardo
TAI
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