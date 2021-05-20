США выдали разрешение на продажу турецких боевых вертолетов Т129 АТАК Филиппинам

Как сообщает веб-ресурс "Middle East Eye" в материале Ragip Soylu "US approves Turkey military helicopter sale to Philippines" ("США одобрили продажу турецких военных вертолетов Филиппинам"), несколько турецких официальных лиц, включая президента по коммуникациям турецкой государственной авиастроительной компании Turkish Aerospace Industries (TAI) Сердара Демира, подтвердили 17 мая 2021 года, что Государственный департамент США оформил необходимые документы и лицензии для разрешения поставки Филиппинам шести производимых TAI боевых вертолетов T129 АТАК, оснащаемых американскими турбовальными двигателями LHTEC T800-4A.

Первый боевой вертолет TAI T129 ATAK, поставленный турецкой жандармерии (бортовой номер J-1512), 2018 год (с) SSB

Ранее правительство США блокировало выдачу Турции лицензий на реэкспорт двигателей LHTEC T800-4A, препятствуя тем самым продаже турецких вертолетов Т129 в третьи страны, в частности в Пакистан и на Филиппины. Двигатели серии T800 производятся в США компанией LHTEC (Light Helicopter Turbine Engine Company), являющейся совместным предприятием корпораций Rolls-Royce и Honeywell, и изначально были разработаны на рубеже 1980-х и 1990-х годов для не пошедшего в серию американского разведывательно-ударного боевого вертолета Boeing-Sikorsky RAH-66 Comanche (программа которого была окончательно закрыта в 2004 году). Из серийных вертолетов двигатели LHTEC T800 применяются на AgustaWestland (Leonardo) Super Lynx 300 и AW159 Wildcat, но сейчас главным их потребителем является турецкий боевой вертолет TAI T129 АТАК (созданный на основе итальянского AgustaWestland (Leonardo) A129).

В декабре 2018 года министр национальной обороны Филиппин Делфин Лорензана сообщил о решении приобрести для ВВС Филиппин восемь турецких боевых вертолетов TAI T129 ATAK. Одновременно чуть ранее первым иностранным заказчиком вертолета Т129 стал Пакистан, заключивший летом 2018 года с Турцией контракт стоимостью около 1,5 млрд долл на поставку 30 машин. Однако оба эти контракта столкнулись с невозможностью реализации ввиду отказа США выдавать Турции экспортные лицензии в эти страны на устанавливаемые на Т129 американские двигатели LHTEC T800-4A. Это стало одной из форм "наказания" Турции со стороны США за приобретение в России зенитных ракетных систем С-400.

Теперь при новой администрации в Вашингоне американская сторона, видимо, начала применять в отношении Турции более гибкую политику и в итоге Государственный департамент США выдал разрешение на поставку двигателей для шести вертолетов Т129 для Филиппин. Однако разрешение на поставку гораздо большего количества двигателей Пакистану (минимум 60 двигателей для 30 вертолетов Т129) потребует санкции Конгресса США, поскольку американское законодательство предполагает, что правительство должно уведомлять Конгресс о коммерчески лицензированных оборонных изделиях, если они связаны с крупными оборонными продажами за рубеж на сумму от 25 млн долл и более. Но в данном случае такое разрешение остается маловероятным ввиду сильных антитурецких настроений в американском Конгрессе.

В публикации сообщается, что в марте 2021 года турецкая сторона получила от Пакистана еще одно шестимесячное пролонгирование срока вступления в силу контракта на поставку Т129, чтобы продолжить лоббирование получения американской экспортной лицензии на двигатели для них. Однако турецкие официальные лица считают, что получить разрешение Конгресса США маловероятно из-за двусторонней политической напряженности и враждебности Конгресса к президенту Турции Р. Эрдогану.