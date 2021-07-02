«Мотор Сич» поставит двигатели для перспективного турецкого боевого вертолета ATAK-II

Турецкая государственная авиастроительная компания Turkish Aerospace Industries (TAI, турецкая аббреавиатура TUSAŞ) 26 июня 2021 года сообщила о подписании контракта с украинским ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) контракта на поставку последним 14 турбовальных двигателей для разрабатываемого TAI перспективного турецкого "тяжелого" боевого вертолета T929 ATAK-II (Ağır Sınıf Taarruz Helikopter). Это сообщение подтверждают и турецкие СМИ.

Подписание контракта на поставку 14 турбовальных двигателелей производства ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) для разрабатываемого турецкой государственной авиастроительной компаниией Turkish Aerospace Industries (TAI) перспективного турецкого "тяжелого" боевого вертолета T929 ATAK-II, июнь 2021 года (с) TAI

Тип приобретаемых TAI для АТАК-II двигателей не называется, но очевидно, что речь идет об одной из последних модификаций производимого "Мотор Сич" двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В. Все 14 двигателей должны быть поставлены до 2025 года, причем первые два - к сентябрю 2022 года. Первый полет первого прототипа вертолета АТАК-II намечен на 2023 год. Видимо, поставка заказанных 14 двигателей должна покрывать постройку всех опытных образцов АТАК-II (шесть или семь).

Напомним, что в феврале 2019 года турецкое Управление оборонной промышленности (Savunma Sanayii Başkanlığına - SSB) подписало контракт с TAI на создание в итересах вооруженных сил Турции нового "боевого вертолета тяжелого класса" (Ağır Sınıf Taarruz Helikopter, обозначаемого также АТАК-II) примерно 10-тонного класса взлетного веса.

Новый вертолет должен дополнить, а в перспективе и заменить серийно производимый сейчас на TAI гораздо более легккий боевой вертолет Т129 АТАК примерно 5-тонного класса взлетного веса, представляющий собой лицензионную деривацию итальянского вертолета AW129 компании Leonardo (AgustaWestland).

TAI обяъвила о начале программы создания более тяжелого, чем Т129 АТАК, боевого вертолета с условным обозначением АТАК-II еще в 2017 году. При этом первоначально предполагалось создание вертолета примерно 6-7-тонного класса веса с использованием несущей системы создаваемого TAI многоцелевого вертолета Т625 также 6-тонного класса. Однако затем новый боевой вертолет АТАК-II был заявлен уже как машина 10-тонного класса (то есть сопоставимого с Boeing AH-64 Apache), что, потребовало создания полностью новой несущей системы и применения двух мощных турбовальных двигателей. Можно предположить, что пересмотр конструкции перспективного боевого вертолета был вызван требованиями вооруженных сил Турции.

Теперь для нового "боевого вертолета тяжелого класса" TAI официально заявляет взлетный вес 10 тонн и массу полезной нагрузки "более 1200 кг". Вертолет должен быть оснащен 30-мм пушкой, основная часть бортового оборудования, видимо, перекочует с последних версий Т129. Изображения нового вертолета демонстрируют фактически отмасштабированный в сторону увеличения Т129. Заявлено максимально широкое применение систем и оборудования турецкого производства.

Выбор для применения на АТАК-II двигателей "Мотор Сич" видимо, вызван прежде всего стремлением избежать повторения истории с использованием на вертолете Т129 АТАК американских турбовальных двигателей LHTEC T800-4A, производимых в США компанией LHTEC (Light Helicopter Turbine Engine Company), являющейся совместным предприятием корпораций Rolls-Royce и Honeywell, и ставших объектом американских санкционных ограничений в отношении Турции, что сделало затруднительным предполагаемый экспорт Т129 в третьи страны (в частности, в Пакистан и на Филиппины).Тем не менее, пока не ясно, какие двигатели будут применяться на серийных вертолетах АТАК-II.

Подписание контракта на поставку 14 турбовальных двигателелей производства ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) для разрабатываемого турецкой государственной авиастроительной компаниией Turkish Aerospace Industries (TAI) перспективного турецкого "тяжелого" боевого вертолета T929 ATAK-II, июнь 2021 года (с) TAI