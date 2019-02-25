Контракт на создание турецкого тяжелого боевого вертолета

22 февраля 2019 года турецкое Управление оборонной промышленности (Savunma Sanayii Başkanlığına - SSB) подписало контракт с турецким авиастроительным объединением Turkish Aerospace Industries (TAI) на создание в итересах вооруженных сил Турции нового "боевого вертолета тяжелого класса" (Ağır Sınıf Taarruz Helikopter, программа иногда неофициально именуется АТАК 2). Первый прототип нового вертолета примерно 10-тонного класса взлетного веса должен совершить первый полет в 2024 году.

Новый вертолет должен дополнить, а в перспективе и заменить серийно производимый сейчас на TAI гораздо более легккий боевой вертолет Т129 АТАК примерно 5-тонного класса взлетного веса, представляющий собой лицензионную деривацию итальянского вертолета AW129 компании Leonardo (AgustaWestland).

Предварительное изображение перспективного турецкого "боевого вертолета тяжелого класса" (A??r S?n?f Taarruz Helikopter), создаваемого турецким авиастроительным объединением Turkish Aerospace Industries (TAI). Источник: TAI

TAI обяъвила о начале программы создания более тяжелого, чем Т129 АТАК, боевого вертолета с условным обозначением АТАК 2 еще в 2017 году. При этом первоначально предполагалось создание вертолета примерно 6-7-тонного класса веса с использованием несущей системы создаваемого TAI моногоцелевого вертолета Т625 также 6-тонного класса. Однако сейчас новый боевой вертолет заявляется уже как машина 10-тонного класса (то есть сопоставимого с Boeing AH-64 Apache), что, видимо, требует создания полностью новой несущей системы и применения двух мощных турбовальных двигателей (их тип пока что не выбран). Можно предположить, что столь значительный пересмотр конструкции перспективного боевого вертолета вызван требованиями вооруженных сил Турции.

Решение турецких военных в пользу создания более тяжелого вертолета, чем Т129 нельзя не признать разумным, поскольку совершенно очевидно, что платформа Т129 (AW129) ограничена с точки зрения вооружения и защищенности, и, видимо, не имеет серьезного модернизационного потенциала по весу. Это заставляет усомниться в самой целесообразности выбора Турцией в свое время в 2007 году платформы наиболее легкого в своем классе в мире итальянского боевого вертолета AW129 International по итогам долгостройного турецкого тендера по программе АТАК. Характерно, что основными конкурентами AW129 в данном тендере выступали боевые вертолеты более тяжелого 8-10-тонного класса веса (Bell AH-1Z, первоначально выбранный ТУрцией, а также АН-64D, Denel Rooivalk и Ка-50/52).

Теперь для нового "боевого вертолета тяжелого класса" TAI официально заявляет взлетный вес 10 тонн и массу полезной нагрузки "более 1200 кг". Вертолет должен быть оснащен 30-мм пушкой, основная часть бортового оборудования, видимо, перекочует с последних версий Т129. Изображения нового вертолета демонстрируют фактически отмасштабированный в сторону увеличения Т129. Заявлено максимально широкое применение систем и оборудования турецкого производства.

Неясно, связан ли проект нового турецкого боевого вертолета с реализуемой компанией Leonardo (AgustaWestland) с 2017 года программой создания в интересах итальянской армии нового боевого вертолета AW249 класса взлетного веса 7-8 тонн (а фактически, видимо, еще большего), предназначенного для замены вертолетов АW129 в итальянских вооруженных силах. На распространяемых изображениях AW249 тоже выглядит как увеличенный вариант AW129.

Источник: SSB

Церемония подписания турецким Управлением оборонной промышленности (Savunma Sanayii Başkanlığına - SSB) контракта с турецким авиастроительным объединением Turkish Aerospace Industries (TAI) на создание в итересах вооруженных сил Турции нового "боевого вертолета тяжелого класса" (Ağır Sınıf Taarruz Helikopter), 22.02.2019 (с) SSB

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