Контракт на создание турецкого тяжелого боевого вертолета
22 февраля 2019 года турецкое Управление оборонной промышленности (Savunma Sanayii Başkanlığına - SSB) подписало контракт с турецким авиастроительным объединением Turkish Aerospace Industries (TAI) на создание в итересах вооруженных сил Турции нового "боевого вертолета тяжелого класса" (Ağır Sınıf Taarruz Helikopter, программа иногда неофициально именуется АТАК 2). Первый прототип нового вертолета примерно 10-тонного класса взлетного веса должен совершить первый полет в 2024 году.
Новый вертолет должен дополнить, а в перспективе и заменить серийно производимый сейчас на TAI гораздо более легккий боевой вертолет Т129 АТАК примерно 5-тонного класса взлетного веса, представляющий собой лицензионную деривацию итальянского вертолета AW129 компании Leonardo (AgustaWestland).
|Предварительное изображение перспективного турецкого "боевого вертолета тяжелого класса" (A??r S?n?f Taarruz Helikopter), создаваемого турецким авиастроительным объединением Turkish Aerospace Industries (TAI).
|Источник: TAI
TAI обяъвила о начале программы создания более тяжелого, чем Т129 АТАК, боевого вертолета с условным обозначением АТАК 2 еще в 2017 году. При этом первоначально предполагалось создание вертолета примерно 6-7-тонного класса веса с использованием несущей системы создаваемого TAI моногоцелевого вертолета Т625 также 6-тонного класса. Однако сейчас новый боевой вертолет заявляется уже как машина 10-тонного класса (то есть сопоставимого с Boeing AH-64 Apache), что, видимо, требует создания полностью новой несущей системы и применения двух мощных турбовальных двигателей (их тип пока что не выбран). Можно предположить, что столь значительный пересмотр конструкции перспективного боевого вертолета вызван требованиями вооруженных сил Турции.
Решение турецких военных в пользу создания более тяжелого вертолета, чем Т129 нельзя не признать разумным, поскольку совершенно очевидно, что платформа Т129 (AW129) ограничена с точки зрения вооружения и защищенности, и, видимо, не имеет серьезного модернизационного потенциала по весу. Это заставляет усомниться в самой целесообразности выбора Турцией в свое время в 2007 году платформы наиболее легкого в своем классе в мире итальянского боевого вертолета AW129 International по итогам долгостройного турецкого тендера по программе АТАК. Характерно, что основными конкурентами AW129 в данном тендере выступали боевые вертолеты более тяжелого 8-10-тонного класса веса (Bell AH-1Z, первоначально выбранный ТУрцией, а также АН-64D, Denel Rooivalk и Ка-50/52).
Теперь для нового "боевого вертолета тяжелого класса" TAI официально заявляет взлетный вес 10 тонн и массу полезной нагрузки "более 1200 кг". Вертолет должен быть оснащен 30-мм пушкой, основная часть бортового оборудования, видимо, перекочует с последних версий Т129. Изображения нового вертолета демонстрируют фактически отмасштабированный в сторону увеличения Т129. Заявлено максимально широкое применение систем и оборудования турецкого производства.
Неясно, связан ли проект нового турецкого боевого вертолета с реализуемой компанией Leonardo (AgustaWestland) с 2017 года программой создания в интересах итальянской армии нового боевого вертолета AW249 класса взлетного веса 7-8 тонн (а фактически, видимо, еще большего), предназначенного для замены вертолетов АW129 в итальянских вооруженных силах. На распространяемых изображениях AW249 тоже выглядит как увеличенный вариант AW129.
|Источник: bmpd.livejournal.com
|Источник: SSB
Церемония подписания турецким Управлением оборонной промышленности (Savunma Sanayii Başkanlığına - SSB) контракта с турецким авиастроительным объединением Turkish Aerospace Industries (TAI) на создание в итересах вооруженных сил Турции нового "боевого вертолета тяжелого класса" (Ağır Sınıf Taarruz Helikopter), 22.02.2019 (с) SSB
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