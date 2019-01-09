Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
Собеседник агентства отметил, что "поражение беспилотника существующими сегодня у вероятного противника средствами" невозможно
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российский стратегический беспилотный подводный аппарат "Посейдон", о создании которого объявил в марте президент РФ Владимир Путин, получит максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что, "как и в случае с ракето-торпедой "Шквал", беспилотник "Посейдон" будет двигаться на максимальной скорости в воздушной каверне (вокруг аппарата будет образовываться полость с водяным паром - прим. ТАСС), что значительно снижает сопротивление среды".
Как добавил источник, "на пути к цели "Посейдон" будет непрерывно маневрировать по курсу и глубине, что с учетом скорости и максимальной глубины хода более 1 км делает поражение беспилотника существующими сегодня у вероятного противника средствами невозможным".
Максимальная подводная скорость современных атомных подлодок составляет около 60 км/ч (30-35 узлов), торпед - в районе 90 км/ч (до 50 узлов). Отечественная ракета-торпеда "Шквал", оборудованная реактивным двигателем, может, по разным данным, идти под водой со скоростью 370 км/ч (до 200 узлов), но на дистанцию чуть более 10 км и на малой глубине.
ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.
О беспилотнике "Посейдон"
Как сообщил в конце декабря ТАСС другой источник в оборонно-промышленном комплексе, в настоящее время ведутся подводные испытания беспилотного аппарата "Посейдон". Он уточнял, что в качестве носителя беспилотника используется одна из атомных подлодок ВМФ.
О создаваемом в России беспилотном подводном аппарате с ядерной энергетической установкой впервые рассказал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте этого года. Президент тогда сообщил, что эти беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и будут способны уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и так далее.
Аппараты "Посейдон" вместе с носителями - атомными подводными лодками - входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что создаваемый в России беспилотный подводный аппарат "Посейдон" будет способен нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника.
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Вопрос небезинтересный, но трудно решаемый.
При приводнении аппарату необходимо с большой точностью знать свои координаты и пространственное положение. Как это разрешить в данном случае?
Координаты и положение при сбросе могут быть весьма неопределенными в силу множества факторов на них влияющих. Корректировать их после приводнения аппарата тоже проблематично. Можно предполагать, что после приводнения аппарат какое-то время будет в надводном положении и сможет провести коррекцию этих параметров через спутник или по светилу?
Координаты и положение при сбросе могут быть весьма неопределенными в силу множества факторов на них влияющих. Корректировать их после приводнения аппарата тоже проблематично.
Вообще не пойму, аб чём вы? Что, ГЛОНАСС разучился предоставлять спутниковые координаты с точностью до см/мм ?
На протяжении доставки и спуска кто-то мешает пользоваться этой системой? Или вы сразу на случай РЭБ и условий ядерной войны перестраховываетесь?
Поясните.
Вопрос небезинтересный, но трудно решаемый.Для начала координаты можно передавать с борта носителя. Изначально через проводное устройство сопряжения до момента расстыковки и сброса, а в последствии по УКВ-СВЧ радиоканалу вплоть до места приводнения. Т.е. передавать маячковый сигнал с самолета, в котором будет информация о его высоте, курсе, скорости и так же пространственных координатах, это информация с учетом Доплера, поможет установить Посейдону насколько его снесло от точки сброса и в каком направлении.
При приводнении аппарату необходимо с большой точностью знать свои координаты и пространственное положение. Как это разрешить в данном случае?
Координаты и положение при сбросе могут быть весьма неопределенными в силу множества факторов на них влияющих. Корректировать их после приводнения аппарата тоже проблематично. Можно предполагать, что после приводнения аппарат какое-то время будет в надводном положении и сможет провести коррекцию этих параметров через спутник или по светилу?
Ну это резервный вариант, если, противник выведет из строя группировку Глонасс или создаст сильные помехи, затрудняющие его работу.
пару разгонных блоков по бокам и пусть сам летит ;)
хотел в соседнюю тему написать, промахнулся..
"Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что, "как и в случае с ракето-торпедой "Шквал", беспилотник "Посейдон" будет двигаться на максимальной скорости в воздушной каверне (вокруг аппарата будет образовываться полость с водяным паром - прим. ТАСС), что значительно снижает сопротивление среды".Что за дурак сообщил такому же дураку журналюге из ТАСС подобную ахинею. Каким образом может передвигаться в газовой каверне эта бандура если она имеет гребной винт? Это первое. Второе. Как этот глупый источник представляет эту "газовую каверну" на глубине в 1 км? Третье. Каким образом бандура будет управляться в этой как он пишет "газовой каверне" да еще производить в ней какие то "немыслимые" маневры? Если бы этот осел посмотрел бы на ее небольшие ГР и ВР, и вообще на облик этой торпеды, да еще немного задумался, то не пришлось бы писать эту пропагандистскую чушь. Это как с мнимым "Авангардом" который уже "приняли" вооружение и который летит 27М в атмосфере( при этом еще и маневрирует и точно наводится на цель).
а в последствии по УКВ-СВЧ радиоканалу вплоть до места приводнения. Т.е. передавать маячковый сигнал с самолета, в котором будет информация о его высоте, курсе, скорости и так же пространственных координатах, это информация с учетом Доплера, поможет установить Посейдону насколько его снесло от точки сброса и в каком направлени
При сбросе можно ввести только координаты точки сброса. Приводнение может произойти несколко в другом месте. Приводнившийся аппарат может быть направлен как на север, так и на юг. Ему до погружения, наплаву необходимо получить точные координаты и пространственное положение. После погружения связь может осуществляться только на СДВ, т.к. никакие СВЧ/УВЧ через воду не проходят, да и антенну для этого надо километровую. Поэтому проблемка, батенька, проблемка.
Единственно видимое решение, это удержать неск мин аппарат на поверхности, скоординировать, и вперед.
Что за дуракДавайте, чтобы вы себя дураком не чувствовали явно, застегните кастрюлю на голове поудобнее, я попробую вас расколдовать:
1) Допустим, если 3\4 подводного снаряда расположено в этой самой "каверне", то снаряд очень даже может обладать гребным винтом.
2) Каверна может обеспечиваться избыточным давлением. А при наличии ядрёной энергоустановки - вообще проблем с долгоиграющим "джакузи" не вижу.
3) см. пункт 1.
Если бы этот осел посмотрел бы на ее небольшие ГР и ВР, и вообще на облик этой торпеды, да еще немного задумался, то не пришлось бы писать эту пропагандистскую чушь.Что же вы так себя-то.. Ослом... Какая экспрессия, какая самокритика...
И действительно, если ослы присмотрятся к первым секундам показа объекта, то в головной части они могут заметить множество отверстий, которые как бы намекают.
P.S. А по "Авангарду" скажу следующее - зависть, злоба, ужас и энурез.
Последнее - лечится.
Что же вы так себя-то.. Ослом...
Огромное СПАСИБО за комент!