Войти
09.01.2019
ТАСС

Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч

1131
10
+5
Беспилотный подводный аппарат "Посейдон"
Российский стратегический беспилотный подводный аппарат "Посейдон".
Источник изображения: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Собеседник агентства отметил, что "поражение беспилотника существующими сегодня у вероятного противника средствами" невозможно

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российский стратегический беспилотный подводный аппарат "Посейдон", о создании которого объявил в марте президент РФ Владимир Путин, получит максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что, "как и в случае с ракето-торпедой "Шквал", беспилотник "Посейдон" будет двигаться на максимальной скорости в воздушной каверне (вокруг аппарата будет образовываться полость с водяным паром - прим. ТАСС), что значительно снижает сопротивление среды".

Как добавил источник, "на пути к цели "Посейдон" будет непрерывно маневрировать по курсу и глубине, что с учетом скорости и максимальной глубины хода более 1 км делает поражение беспилотника существующими сегодня у вероятного противника средствами невозможным".

Максимальная подводная скорость современных атомных подлодок составляет около 60 км/ч (30-35 узлов), торпед - в районе 90 км/ч (до 50 узлов). Отечественная ракета-торпеда "Шквал", оборудованная реактивным двигателем, может, по разным данным, идти под водой со скоростью 370 км/ч (до 200 узлов), но на дистанцию чуть более 10 км и на малой глубине.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

О беспилотнике "Посейдон"

Как сообщил в конце декабря ТАСС другой источник в оборонно-промышленном комплексе, в настоящее время ведутся подводные испытания беспилотного аппарата "Посейдон". Он уточнял, что в качестве носителя беспилотника используется одна из атомных подлодок ВМФ.

О создаваемом в России беспилотном подводном аппарате с ядерной энергетической установкой впервые рассказал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте этого года. Президент тогда сообщил, что эти беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и будут способны уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и так далее.

Аппараты "Посейдон" вместе с носителями - атомными подводными лодками - входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что создаваемый в России беспилотный подводный аппарат "Посейдон" будет способен нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника.

04.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Шквал
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
ЯЭУ
Похожие новости
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
26.06.2018
Эксперт рассказал о реализации наработок Сахарова по ядерным торпедам
08.06.2018
Новые вооружения позволят России сохранить паритет с США, считает эксперт
26.03.2018
В России создадут суперприцел для борьбы с беспилотниками
16.03.2018
«Нежданчик» и «Зайчик»: российскому оружию выбирают названия
10 комментариев
№1
09.01.2019 09:03
Необходимо сразу его адаптировать к сбросу парашютным способом с военно-транспортных самолетов. Морских носителей очень мало, оперативно развернуть достаточное количество возможно только при использовании ВТА.
0
Сообщить
№2
09.01.2019 11:31
Цитата, Восход сообщ. №1

Вопрос небезинтересный, но трудно решаемый.
При приводнении аппарату необходимо с большой точностью знать свои координаты и пространственное положение. Как это разрешить в данном случае?
Координаты и положение при сбросе могут быть весьма неопределенными в силу множества факторов на них влияющих. Корректировать их после приводнения аппарата тоже проблематично. Можно предполагать, что после приводнения аппарат какое-то время будет в надводном положении и сможет провести коррекцию этих параметров через спутник или по светилу?
0
Сообщить
№3
09.01.2019 13:19
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
Координаты и положение при сбросе могут быть весьма неопределенными в силу множества факторов на них влияющих. Корректировать их после приводнения аппарата тоже проблематично.

Вообще не пойму, аб чём вы? Что, ГЛОНАСС разучился предоставлять спутниковые координаты с точностью до см/мм ?
На протяжении доставки и спуска кто-то мешает пользоваться этой системой? Или вы сразу на случай РЭБ и условий ядерной войны перестраховываетесь?
Поясните.
0
Сообщить
№4
09.01.2019 13:39
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
Вопрос небезинтересный, но трудно решаемый.
При приводнении аппарату необходимо с большой точностью знать свои координаты и пространственное положение. Как это разрешить в данном случае?
Координаты и положение при сбросе могут быть весьма неопределенными в силу множества факторов на них влияющих. Корректировать их после приводнения аппарата тоже проблематично. Можно предполагать, что после приводнения аппарат какое-то время будет в надводном положении и сможет провести коррекцию этих параметров через спутник или по светилу?
Для начала координаты можно передавать с борта носителя. Изначально через проводное устройство сопряжения до момента расстыковки и сброса, а в последствии по УКВ-СВЧ радиоканалу вплоть до места приводнения. Т.е. передавать маячковый сигнал с самолета, в котором будет информация о его высоте, курсе, скорости и так же пространственных координатах, это информация с учетом Доплера, поможет установить Посейдону насколько его снесло от точки сброса и в каком направлении.

Ну это резервный вариант, если, противник выведет из строя группировку Глонасс или создаст сильные помехи, затрудняющие его работу.
-1
Сообщить
№5
09.01.2019 16:12


пару разгонных блоков по бокам и пусть сам летит ;)

хотел в соседнюю тему написать, промахнулся..
0
Сообщить
№6
09.01.2019 17:51
Цитата, q
"Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что, "как и в случае с ракето-торпедой "Шквал", беспилотник "Посейдон" будет двигаться на максимальной скорости в воздушной каверне (вокруг аппарата будет образовываться полость с водяным паром - прим. ТАСС), что значительно снижает сопротивление среды".
Что за дурак сообщил такому же дураку журналюге из ТАСС подобную ахинею. Каким образом может передвигаться в газовой каверне эта бандура если она имеет гребной винт? Это первое. Второе.  Как этот глупый источник представляет эту "газовую каверну" на глубине в 1 км? Третье.  Каким образом бандура будет управляться в этой как он пишет "газовой каверне" да еще производить в ней какие то "немыслимые" маневры?  Если бы этот  осел посмотрел бы на ее небольшие ГР и ВР, и вообще на облик этой торпеды, да еще немного задумался, то не пришлось бы писать эту пропагандистскую чушь.  Это как с мнимым "Авангардом" который  уже "приняли" вооружение и который летит 27М в атмосфере( при этом еще и маневрирует и точно наводится на цель).
-2
Сообщить
№7
09.01.2019 18:29
Цитата, Восход сообщ. №4
а в последствии по УКВ-СВЧ радиоканалу вплоть до места приводнения. Т.е. передавать маячковый сигнал с самолета, в котором будет информация о его высоте, курсе, скорости и так же пространственных координатах, это информация с учетом Доплера, поможет установить Посейдону насколько его снесло от точки сброса и в каком направлени

При сбросе можно ввести только координаты точки сброса. Приводнение может произойти несколко в другом месте. Приводнившийся аппарат может быть направлен как на север, так и на юг. Ему до погружения, наплаву необходимо получить точные координаты и пространственное положение. После погружения связь может осуществляться только на СДВ, т.к. никакие СВЧ/УВЧ через воду не проходят, да и антенну для этого надо километровую. Поэтому проблемка, батенька, проблемка.
Единственно видимое решение, это удержать неск мин  аппарат на поверхности, скоординировать, и вперед.
0
Сообщить
№8
09.01.2019 18:42
Цитата, LeoLeo сообщ. №6
Что за дурак
Давайте, чтобы вы себя дураком не чувствовали явно, застегните кастрюлю на голове поудобнее, я попробую вас расколдовать:
1) Допустим, если 3\4 подводного снаряда расположено в этой самой "каверне", то снаряд очень даже может обладать гребным винтом.
2) Каверна может обеспечиваться избыточным давлением. А при наличии ядрёной энергоустановки - вообще проблем с долгоиграющим "джакузи" не вижу.
3) см. пункт 1.

Цитата, LeoLeo сообщ. №6
Если бы этот  осел посмотрел бы на ее небольшие ГР и ВР, и вообще на облик этой торпеды, да еще немного задумался, то не пришлось бы писать эту пропагандистскую чушь.
Что же вы так себя-то.. Ослом...  Какая экспрессия, какая самокритика...
И действительно, если ослы присмотрятся к первым секундам показа объекта, то в головной части они могут заметить множество отверстий, которые как бы намекают.



P.S. А по "Авангарду" скажу следующее - зависть, злоба, ужас и энурез.
Последнее - лечится.
+2
Сообщить
№9
09.01.2019 20:13
Цитата, NagaN сообщ. №8
Что же вы так себя-то.. Ослом...

Огромное СПАСИБО за комент!
0
Сообщить
№10
09.01.2019 20:25
этот "Ычточник" - безграмотный идиот
на серьезных глубинах каверна возможна только для малых калибров

ну и про "Трипвайр" (который делался с учетом "Статуса" "Ысточник" "не слышал"
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.01 20:25
  • 10
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 09.01 20:22
  • 8
Раскрыты технические характеристики ядерного "Посейдона"
  • 09.01 19:26
  • 1
Истоки и реалии Договора по РСМД
  • 09.01 19:23
  • 1
Опытные образцы истребителей танков "Спрут-СДМ1" готовы к госиспытаниям
  • 09.01 19:22
  • 5
Китайский танкист: С танком Тype99A2 сможет конкурировать только Т-14 "Армата"
  • 09.01 19:20
  • 1
"Авангард" и другие: о роли новых систем в стратегических силах
  • 09.01 18:38
  • 4
"Туполев" вскоре начнёт производство опытных образцов ПАК ДА
  • 09.01 18:25
  • 11
Минобороны намерено модернизировать парк самолетов-амфибий Бе-12
  • 09.01 17:58
  • 59
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 09.01 17:56
  • 1
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки
  • 09.01 17:40
  • 1
Сухопутные войска России в 2019 году получат комплексы С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2"
  • 09.01 17:35
  • 14
Прототип аэротакси за 12 миллионов рублей рухнул в сугроб
  • 09.01 17:31
  • 3
Источник: в России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М"
  • 09.01 15:08
  • 68
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 09.01 15:00
  • 1758
Как насчёт юмористического раздела?